Trader macht mit 2 Meme Coins in 2 Tagen 1,69 Millionen Dollar

Während der Kryptomarkt in einer Korrektur feststeckt, werden viele Anleger ungeduldig und versuchen ihr Glück bei Meme Coins. Meme Coins haben eine enorme Anziehungskraft auf Trader, da hier Renditen erzielt werden können, die man anderswo kaum für möglich halten würde. Daher sind die Coins, die nur zum Spaß gelauncht werden, inzwischen auch ein fester Bestandteil des Kryptomarktes und erreichen dabei immer öfter Milliarden Dollar Bewertungen. Wer die ganz großen Renditen erzielen will, muss bereit sein, das Risiko in Kauf zu nehmen, in neue Meme Coins zu investieren, die erst noch am Anfang stehen und niedrig bewertet sind und im Erfolgsfall um das 100-fache oder mehr steigen. Bei diesem Trader, der in 2 Tagen fast 1,7 Millionen Dollar mit 2 Meme Coins gemacht hat, dürfte es sich aber eher um einen Insider handeln.

2 große Treffer

Täglich kommen hunderte neue Meme Coins auf sämtlichen Blockchains auf den Markt. Viele davon verschwinden schon kurz nach dem Launch in Bedeutungslosigkeit. Rug Pulls, bei denen die Liquidity Pools aufgelöst und die gekauften Token wertlos werden, stehen hier an der Tagesordnung. Bei neuen Coins, die mit einer extrem niedrigen Liquidity gelauncht werden, ist die Chance auch hoch, dass sie kein großes Marketing-Budget haben und der Coin deshalb nie durch die Decke geht, wenn Entwickler ihn schnell wieder fallen lassen. Es geht aber auch anders, wie ein Trader zeigt, der gleich 2 große Treffer mit 2 Trades gelandet hat.

Er hat 16 SOL im Wert von 2.100 Dollar in den GUNIT Meme Coin investiert. Danach wurde der Coin von 50 Cent auf seinem X-Account gepostet und ging durch die Decke. Als der Kurs explodiert ist, hat er seinen Gewinn 719.000 Dollar realisiert und all seine GUNIT-Token verkauft. Kurz danach wurde bekannt, dass der X-Account von 50 Cent gehackt wurde und er den Tweet nicht selbst abgesetzt hat.

🚨@50cent's X account and website were hacked, leading to hackers promoting $GUNIT. 50 Cent claimed $300M was lost, but the top token holder sold $720K of $GUNIT tokens. pic.twitter.com/AVeperyp1q — Cointelegraph (@Cointelegraph) June 22, 2024

Wer denkt, dass es sich dabei um Glück handelt, dürfte sich täuschen. Eher sieht es danach aus, als würde es sich bei dem Trader um einen Insider handeln. Auch mit HULK konnte der Trader aus 1.200 Dollar 974.000 Dollar machen und hat auch hier alles sofort nach dem Anstieg verkauft.

Insiderhandel ist nichts Neues

Bei Meme Coins ist Insiderhandel nichts Neues. Jeder kann einen Token launchen und während in einigen Fällen auch alle anderen Trader sehr hohe Renditen damit erzielen können, sind es oft die Entwickler, die gleich am Start große Mengen des jeweiligen Coins kaufen, um im Erfolgsfall zu profitieren. Das ist zwar nicht gerne gesehen, aber auch nicht unbedingt problematisch für andere Investoren, wenn der Kauf der Entwickler den Stein ins Rollen bringt, dass der Kurs überhaupt stark genug steigt, um den Coin auch für andere interessant zu machen.

Problematisch wird es, wenn wie in diesen beiden Fällen alles sofort abverkauft wird, sobald der Kurs steigt, sodass andere Trader keine Chance haben, auch in die Gewinnzone zu kommen. Daher kann es sich für Anleger lohnen, in Initial Coin Offerings (ICOs) zu investieren, da hier jeder die Chance hat, während des Vorverkaufs zum gleichen Preis einzusteigen, noch bevor der Coin überhaupt an den Kryptobörsen gehandelt wird. Alle Käufer aus dem Presale haben damit beim Launch die gleichen Voraussetzungen. Ein Coin, bei dem es derzeit stark danach aussieht, als könnte der Kurs nach dem ICO durch die Decke gehen, ist Base Dawgz ($DAWGZ).

Base Dawgz: Der nächste x50 Coin?

Base Dawgz ist ein neuer Meme Coin, bei dem Anleger noch die Möglichkeit haben, während des ICOs einzusteigen, wodurch ein fairer Launch garantiert ist. Während die meisten Coins aktuell in einer Korrektur feststecken und Verluste bringen, wird der $DAWG-Preis während des Presales sogar noch mehrfach angehoben, sodass frühe Käufer einen Buchgewinn bis zum Listing an den Börsen mitnehmen können. Schon nach kurzer Zeit wurden im Vorverkauf fast 2 Millionen Dollar umgesetzt, wodurch das Potenzial des neuen Coins schnell deutlich wird.



($DAWGZ ICO – Quelle: Base Dawgz Website)

Die nächste Preiserhöhung wird bereits in 2 Tagen durchgeführt. Base Dawgz ist genau wie BRETT auf der Base Chain angesiedelt, wird aber via Wormhole auch auf Solana, BSC, Avalanche und Ethereum zur Verfügung gestellt. Dadurch wird ein viel größeres Publikum als bei den meisten Meme Coins angesprochen, die nur auf einer Blockchain handelbar sind, wodurch eine Kursexplosion bei $DAWGZ nach dem Lauch umso wahrscheinlicher wird.

Zuletzt aktualisiert am 22. Juni 2024

