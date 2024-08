Best Wallet startet $BEST Token Airdrop – jetzt loslegen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Best Wallet ($BEST), eines der führenden Web3-Wallets, hat eine äußerst spannende Airdrop-Kampagne gestartet. Teilnehmer können $BEST Token in unterhaltsamen und einfachen Quests gewinnen.

Der Token ist mit einer Reihe von Vorteilen verbunden. Die Nutzer von $BEST-Token in der Best Wallet profitieren von exklusiven Vorteilen wie stark reduzierten Transaktionsgebühren, exklusivem Zugang zu Partner-Vorverkäufen, höheren Staking-Belohnungen und Governance-Rechten im wachsenden Ökosystem, das die Best Wallet, Best DEX und die kommende Best Card umfasst. Die Teilnahme an den Quests ist unkompliziert und völlig kostenlos. Registrieren Sie sich auf der Best Web Website für die Airdrop-Kampagne und beginnen Sie mit den Quests, um Punkte zu sammeln, die dann wiederum gegen $BEST-Token eingelöst werden können. Je mehr Punkte Sie jetzt sammeln, desto größer werden Ihre $BEST-Bestände sein.

Die Best Wallet ist die ultimative benutzerfreundliche Krypto-Wallet, die Tausende von wichtigen Kryptowährungen unterstützt, darunter Ethereum, BNB und USDT.

Neben den Kernfunktionen wie dem Kaufen, Tauschen, Halten und Ausgeben von Kryptowährungen zeichnet sich Best Wallet durch erweiterte Funktionen aus. Dazu gehören die dezentrale Wallet-Wiederherstellung und ein Presale-Aggregator zum Aufspüren vielversprechender neuer Kryptowährungen. Was die Best Wallet wirklich einzigartig macht, sind Vorteile wie höhere Einzahlungsboni bei Partner-Casinos, höhere Staking-Belohnungen und vieles mehr. All dies wird durch den $BEST Token ermöglicht.

Wie bereits erwähnt, können die $BEST-Token in dieser Phase relativ einfach verdient werden. Die Nutzer müssen lediglich Aufgaben erledigen, die einen minimalen Zeitaufwand erfordern und keine Kosten verursachen.

Die Nutzer können durch das Retweeten sozialer Beiträge und die Teilnahme an der Discord-Community eine Reihe von Quests erledigen, die sich auf das Wachstum der Best Wallet-Community beziehen. Diese Quests können jederzeit abgeschlossen werden. Sie können zusätzliche Punkte bekommen, wenn Sie eine Quest an dem Tag abschließen, an dem sie veröffentlicht wird. Diese Quests finden Sie unter Tägliche Quests.

Zu den Quests gehören auch das Abstimmen für Best Wallet in Umfragen, das Hinterlassen von Reviews und Bewertungen im App Store. Sie können auch einfach sein, wie das Herunterladen und Einloggen in Best Wallet oder ein Discord-Konto. Darüber hinaus können Nutzer, die Freunde werben, eine Provision von 10 % auf alle von ihnen gesammelten Punkte erhalten, fast so, als würden sie eine Maschine zum Sammeln von $BEST-Token in Gang setzen. Dies wirkt sich nicht nur positiv auf die unmittelbare Belohnung aus, sondern auch auf den langfristigen Wert und die potenzielle Wertsteigerung des $BEST-Tokens.

Darüber hinaus können Nutzer Punkte sammeln, indem sie mit Best Wallet an Partner-Presales teilnehmen. Kaufen Sie einfach mit Best Wallet ein oder importieren Sie die Wallet, mit der Sie zuvor einen PreSale gekauft haben (z.B. eine MetaMask Wallet) in die Best Wallet App. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Punktesammeln in dieser Phase der Airdrop-Kampagne nie einfacher und lohnender war.

Wie in den $BEST Airdrop einsteigen?

Wie bereits erwähnt, müssen die Teilnehmer lediglich die Best-Web-Website besuchen und ihr Twitter-Konto verbinden, um mit dem Punktesammeln zu beginnen. Sie können nun versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln. Ihre Fortschritte lassen sich auf der Bestenliste der Website verfolgen.

Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, werden Sie Mitglied der lebendigen Best Wallet Community auf X und Discord. Nehmen Sie noch heute am Best Wallet Airdrop teil. Entdecken Sie, wie einfach es ist, hohe $BEST-Token-Belohnungen zu verdienen.Um das Beste aus dem $BEST Token Airdrop herauszuholen, verwenden Sie die Best Wallet, die Sie bei Google Play und im Apple App Store herunterladen können.

