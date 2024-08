Krypto News: Memecoin-Mania! Top-Trader bullish: Diese 3 Kryptos heizen sich jetzt fÃ¼r den Bull-Run auf

Die Krypto Kurse crashen aktuell – und bieten dadurch attraktive Kaufgelegenheiten. Ein Top-Trader nennt drei Memecoins, die sich seiner Einschätzung nach für den Bull-Run aufheizen und im Moment günstiger zu haben sind. Könnte sich der Einstieg lohnen?

Er hat es versucht, musste sich aber den Bären geschlagen geben: Seit Wochen tradet Bitcoin unter der 70.000-Dollar-Marke, müht sich hin und wieder an einem Ausbruch – scheitert aber. Memecoins hingegen explodieren – immer weiter.

Aktuell tradet BTC nach einem Rückgang um 2,38% innerhalb der letzten 24 Stunden bei 64.464 Dollar und damit nur -12,58% unter dem aktuellen Allzeithoch von 73.750 Dollar.

Aber: Bis zum Erreichen der Höchstmarke könnte es noch ein Weilchen dauern. Wie Top-Trader Kaleo in einer neuen Prognose kommentiert, ist Bitcoin historisch betrachtet immer erst im Folgejahr nach einem Halving aufs All-time-high geschossen.

Das letzte Halving fand im April 2024 statt – die Bullen müssen sich demnach noch ein wenig gedulden. Mehr noch: Bis die Kurse wieder explodieren, könnte sich BTC sogar auf neue Tiefststände zurückziehen, glaubt Kaleo. Der Krypto-Stratege in einer Analyse:

Er warnt allerdings auch: Es gebe auch ein Szenario, in dem BTC kurzfristig auf 40.000 bis 50.000 Dollar crashen könnte. Das, so der Chart-Analyst, sollte Anleger aber nicht von der „heftigen Aufwärtsbewegung“ ablenken, die sich vor der Tür befindet. Kaleo ist überzeugt:

#Bitcoin / $BTC

Since the 2012 halving, Bitcoin is up more than 500,000% from $12 to nearly $70K.

The majority of that price discovery happened in three windows that lasted a grand total of less than two years.

The other ~10 years? BTC was either moving sideways or down.

Each… pic.twitter.com/cEyn4Bv9sM

— K A L E O (@CryptoKaleo) July 29, 2024