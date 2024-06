Bitcoin: ETFs doch nicht bullish? BlackRock warnt: Anlageberater bleiben „vorsichtig“

Die Bitcoin ETFs sollten den BTC Kurs auf 100.000 Dollar und mehr treiben. Passiert ist das bislang allerdings nicht. Jetzt warnt ausgerechnet Finanz-Gigant BlackRock: Registrierte Anlageberater bleiben vorsichtig gegenüber den Bitcoin ETFs. 300 Milliarden Dollar Kapital stehen auf dem Spiel. Bleibt der große Zufluss in die ETFs womöglich aus?

„Täglich grüßt das Murmeltier“ – der Blick in den Portfolio-Tracker dürfte so manchen Anleger an den Filmklassiker aus den 90ern erinnern: Seit Monaten tut sich bei Bitcoin und Co. nicht wirklich etwas, lediglich Memecoins gehen durch die Decke.

Auf dem Rücken des Bitcoin-ETF-Hypes und der Zulassung im Januar konnte BTC zwar ordentlich Momentum generieren und seinen Preis ungefähr verdoppeln. Mittlerweile fehlt es aber an Kaufdruck, um neue Allzeithöchststände zu erreichen.

Analysen zeigen: Es fehlen Käufer. Bitcoin zu aktuellen Preisen – das ist den meisten zu teuer. Hopium für viele: „Die Bitcoin ETFs werden es schon richten“ – doch ausgerechnet die verzeichnen nun auch seit Tagen hohe Abflüsse. Finanz-Gigant BlackRock warnt zudem: Registrierte Anlageberater, also jene mit reichlich Kapital unter ihren Nägeln, erwärmen sich für die Bitcoin ETFs nicht richtig, im Gegenteil: Sie bleiben „vorsichtig“!

BlackRocks CIO für ETF-Investitionen Samara Cohen relativiert zwar: Vorsichtig bleiben, das sei deren Job. Fraglich ist aber, ob sich dieses zarte Misstrauen jemals in Wohlgefallen auflösen wird. Die Finanz-Expertin versichert gegenüber CNBC jedoch: Die Anlageberater würden sich im Moment intensiv über Bitcoin informieren. Immerhin. Cohen:

Es würden „wichtige Daten“ und Risikoanalysen gecheckt und verschiedene Aspekte geprüft: etwa, welche Rolle Bitcoin in einem Portfolio spielen kann oder welche Art von Allokation angesichts der Risikotoleranz eines Anlegers und seines Liquiditätsbedarfs angemessen ist. Das sei die Aufgabe eines Beraters.

Zwischen den Zeilen scheint allerdings auch ein wenig Enttäuschung mitzuschwingen – Enttäuschung darüber, dass das neu lancierte Finanzprodukt in der traditionellen Finanzwelt womöglich doch nicht so einschlägt wie erhofft. Auch das Marktforschungsunternehmen Glassnode bemerkt eine Flaute im Bitcoin-Ökosystem:

Das, so Glassnode, unterstreiche den „geringeren Appetit auf Spekulationen und die zunehmende Unentschlossenheit“ auf den Krypto-Märkten.

Despite healthy investor profitability, the magnitude of volume being processed and transferred on the #Bitcoin Network following the ATH has declined drastically.

This underscores a reduced appetite for speculation and heightened indecision in the market. pic.twitter.com/0pmLweDRWS

— glassnode (@glassnode) June 19, 2024