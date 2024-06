NVIDIA wertvollstes Unternehmen der Welt – dank KI Boom

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Apple, Microsoft oder SAP? Sind alle – sozusagen – Schnee von gestern. NVIDIA hat alle großen Namen hustend in einer Staubwolke hinter sich zurückgelassen und ist jetzt mit einem Wert von rund 3,3 Billionen US-Dollar das wertvollste Unternehmen der Welt. Damit ist der Chiphersteller jetzt genauso viel wert, wie alle 40 deutschen DAX-Konzerne zusammen.

Vom Gaming zum KI Platzhirschen

Der KI-Boom macht es möglich. Schon Anfang Juni überholte der Chipkonzern NVIDIA im Börsenwert Apple und dann kurze Zeit darauf Microsoft und das in Rekordzeit. Vor zwei Jahren kannte man den Chiphersteller allerhöchstens in Gamerkreisen. Zu dieser Zeit war NVIDIA vor allem als Hersteller von Grafikkartenchips bekannt. Diese finden sich beispielsweise in fast allen Spielekonsolen, von der PlayStation über die XBOX bis hin zur Nintendo Switch.

Doch dann kam der KI-Boom, und plötzlich änderte sich alles. Die Halbleiter des Unternehmens kommen nämlich auch bei zahlreichen KI-Anwendungen zum Einsatz. Im Mai legte das Unternehmen aus Kalifornien seine neuen Geschäftszahlen vor und die Anleger dürften sich enorm gefreut haben. NVIDIA versiebenfachte sich im Vergleich zum Vorjahr und der Umsatz vervierfachte sich auf 26 Milliarden US-Dollar.

Die Chips von NVIDIA kommen vor allem bei dem Training einer KI zum Einsatz beziehungsweise in den Rechenzentren, in denen die Software trainiert wird. Dort werden enorme Datenmengen verarbeitet, teilweise sogar in Echtzeit.

Erst im März dieses Jahres stellte Jensen Huang, einer der Gründer, die neue Chipgeneration mit dem Namen Blackwell vor, die noch schneller sein soll als der Vorgänger Hopper, aber gleichzeitig weniger Strom verbrauchen soll. Huang stieg dank seines Unternehmens übrigens in die Liste der reichsten Menschen der Welt auf und steht aktuell auf Platz 12.

