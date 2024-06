Sollten Anleger diese Woche Bitcoin (BTC) oder Pepe Unchained (PEPU) kaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Bitcoin-Preis fiel im siebentägigen Fenster, das am vergangenen Donnerstagabend (am 13.06.2024) in New York City endete, um etwa 6 %. Die kleine orangefarbene Münze verlor im 24-Stunden-Zeitraum etwa 2 %. Im 30-Tage-Zeitraum stieg der BTC-Kurs von 62.000 USD auf über 66.000 USD für den Großteil des Monats. Wollen Anleger die ursprüngliche Gangster-Kryptowährung kaufen oder eine mit möglicherweise saftigeren Gewinnen?

Am Donnerstagmorgen berichtete USA Today: „Bitcoin-Preis heute: BTC ist um 0,04 % gefallen.“

„BTC hatte sehr bescheidene Anfänge, als es im Januar 2009 eingeführt wurde. Fünfzehn Jahre später hat die erste Kryptowährung der Welt die globalen Finanzmärkte völlig verändert und eine globale Marktkapitalisierung von 1,34 Billionen Dollar angehäuft“, berichtete die Zeitung.

Warum stagnierte der Bitcoin-Preis auf den Kryptowährungsbörsen, während eine globale Währungsrevolution im Wert von unzähligen Billionen Dollar im Gange war? Mit freundlicher Genehmigung von Altcoin Daily/TheStreet Roundtable: „Bitcoin-Preis fällt unter 70.000 $, da Investoren zu Apple und KI strömen.“ So geht die Welt unter. Nicht mit einem Knall, sondern mit einem lauten Quietschen.

Bitcoin-Maximalismus ist nicht gut für Ihren ROI

Machen Sie Ihre eigenen Recherchen, Investoren. Das ist es, was Bitcoin-Maximalisten erwarteten, als sie lautstark die allgemeine Akzeptanz der Kryptowährung forderten.

Jetzt liefern sich Zeitungsleser, die mit den Nachbarn mithalten wollen, ein Wettrennen um den Bitcoin-ETF-Markt, den BlackRock in Manhattan für sie errichtet hat, damit sie eine Aktie kaufen können, die sogar für Warren Buffett von Berkshire Hathaway respektabel genug wäre.

Jetzt haben wir eine Situation, in der Apple mit einer großen Produktumstellung die Luft aus dem Raum saugen kann. Jetzt haben wir eine Wirtschaft, die nicht den Regeln von Angebot und Nachfrage gemäß der Tokenomics der Währung folgt, sondern dem breiteren Marktwettbewerb mit etablierten Unternehmensmarken.

Was also ist das Fazit für Kryptowährungsinvestoren?

Was soll ein Altcoin-Juwelier hier draußen tun, wo Bitcoin mehr im Mainstream ankommt als Taylor Swift und sogar Pepe Coin mit einer Marktkapitalisierung von über fünf Milliarden USD zu den Top-20-Kryptowährungen zählt? Wie Decrypt am Donnerstag in einem Bericht betonte:

„Bitcoin und Ethereum kühlen sich ab – aber die Preise für Gaming-Token sind stark gefallen.“

Das liegt daran, dass sich Token für Spiele und Utility-Währungen sowie Meme-Währungen der zweiten Ebene normalerweise mit größerer Hebelwirkung und höherer Volatilität bewegen als Bitcoin und Ethereum.

Fazit für Altcoin-Investoren

Mit anderen Worten: Wenn die Preise von Bitcoin und Ethereum steigen oder fallen, bewegen sich Währungen mit kleineren Token-Ökonomien typischerweise gleichzeitig auf und ab – nur dass sie sich im gleichen Zeitraum im Preisdiagramm weiter nach oben oder unten bewegen und Kryptowährungsinvestoren und Altcoin-Daytradern größere Verluste und Gewinne bescheren als die Blue-Chip-Basisschicht-Token.

Wenn ein Anleger möchte, dass der Marktpreis seines Notgroschens oder Sparkontos stabiler bleibt, ist das ein guter Grund, einen Teil seines Vorrats in BTC und ETH anzulegen, einen Teil jedoch in neue Projekte für alternative Meme-Coins zu verschieben und darin zu investieren, bevor diese richtig in Gang kommen.

Anleger, die in neue Währungen wie Pepe Unchained investieren – eine neue Layer-2-Meme-Münze im Vorverkauf mit fantastischen frühen Ergebnissen – gehen mit ihren Geldern ein Risiko ein. Dies hat zur Folge, dass einige weitaus mehr verdienen als die durchschnittlichen Ergebnisse der Anleger, die den einfachen Weg wählen und alles auf Orange setzen.

Zuletzt aktualisiert am 20. Juni 2024

