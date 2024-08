Bitcoin Kurs Prognose: BTC pumpt – doch Top-Analyst sieht „50% Chance“ für neuen Mega-Crash

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Ob Bitcoin, Ethereum, Solana, Dogecoin oder Pepe Coin: Viele Kryptowährungen steigen seit einigen Stunden spektakulär. Ganz aus dem Gröbsten raus sind die digitalen Assets aber womöglich noch nicht. Ein Top-Krypto-Analyst warnt in einer neuen Prognose nämlich: Es besteht weiterhin bei Bitcoin die Gefahr eines 50%-Absturzes. Kommt übers Wochenende schon der nächste Crash?

Wird der Bitcoin 2024 steigen?

Es ging brutal nach unten, dafür geht’s jetzt rasant nach oben: Folgend auf den Krypto-Crash vom Wochenende mühen sich die digitalen Assets jetzt, das bearishe Momentum wieder abzuschütteln. Und das nicht zu knapp: BTC beispielsweise konnte +4,9% zulegen, bei Ethereum sind es fast +8%. Alles in allem ist die weltweite Krypto-Marktkapitalisierung über Nacht um 5,62% gestiegen und wieder bei 2,13 Billionen Dollar.

Beim Blick auf den Bitcoin-Chart fällt allerdings auf: Noch ist es der Kryptowährung Nummer 1 nicht gelungen, die Verluste des Krypto Crashs auszugleichen. BTC tradet mit aktuell 60.476 Dollar immer noch deutlich unter dem lokalen Hoch von 64.540 Dollar, das letzte Woche markiert wurde.

Der Crypto Fear & Greed Index stand gestern noch auf „extreme Angst“, jetzt zeigt er „Neutralität“ an. So wild wie die Kurse schwanken, so schwankt auch die Stimmung auf den Märkten. Anleger wollen wissen: Wird der Bitcoin wieder steigen? Ist die Korrektur vorbei? Oder sollte man mit einem erneuten Absturz rechnen?

Während einige zu bald steigenden Kursen tendieren, warnt Trading-Legende Peter Brandt in einer Prognose vor erneutem Schmerz. Brandt hat mehr als 40 Jahre Erfahrung als Rohstoffhändler, kennt sich mit den Charts von Vermögenswerten also bestens aus. Jetzt kommentiert der renommierte Branchenbeobachter:

„Ich glaube, dass es eine 50%ige Chance gibt, dass $BTC [unter 40.000 Dollar fällt], bevor die letzte Hälfte des Halvings zum Tragen kommt.“

It will be my honor to record a video today for @RealVision @RaoulGMI to discuss this chart. I believe there is a 50% chance $BTC visits sub-$40k before the last half of the halving plays itself out pic.twitter.com/FJGuYKlvXC — Peter Brandt (@PeterLBrandt) August 8, 2024

Schock-Prognose! Aktuell notiert Bitcoin bei 60.620 Dollar – ein Absturz auf unter 40.000 Dollar käme folglich einem Minus von mindestens -34% gleich! Top-Krypto-Analyst PlanB ergänzt:

„Das Problem mit dem aktuellen Bitcoin-Markt IMO: Es ging in den Bullenmarkt zu früh.“

Normalerweise würden sich die Halvings (alle 210.000 Blöcke) in der Akkumulationsphase befinden. Allerdings sei das Halving 2024 (Block 840.000) in der Bullenphase. PlanB erläutert:

„Wir haben also einen Frühstart hingelegt, aber der Markt war noch nicht bereit, nach oben zu gehen.“

The issue with current bitcoin market IMO: it went into bull market too early. Normally, halvings (every 210,000 blocks) are in accumulation phase, but 2024 halving (block 840,000) is in bull market phase. So we have been front-running, but the market was not ready to go up yet. pic.twitter.com/TYC2aswGIC — PlanB (@100trillionUSD) August 9, 2024

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Das bedeutet: Bitcoin ist zu schnell zu hoch gestiegen – und korrigiert das Missverhältnis jetzt. Oder, anders formuliert: Die Kryptowährung Nummer 1 hat Wachstumsschmerzen, befindet sich aber auf dem Weg in bullishes Territorium, wenn man ein Stück herauszoomt.

Das bedeutet: Jetzt ist die optimale Gelegenheit, in Bitcoin oder alternative Krypto-Projekte zu investieren, die in den nächsten Wochen und Monaten explodieren könnten. „Play to Earn“-Kryptowährung PlayDoge (PLAY) beispielsweise bietet Krypto-Influencer Jacob Bury zufolge mindestens 10x-Potenzial:

Der Grund: Mit PlayDoge (PLAY) kommt ein neuartiges Krypto-Smartphone-Spiel, das Anleger für ihre Zeit mit Kryptowährung belohnt. Aufhänger ist ein Remake des grandiosen 90er-Jahre-Hits „Tamagotchi“ – das hat die Herzen der Casual-Gamer weltweit höher schlagen lassen und seinerzeit Rekordumsätze generiert.

Auch PlayDoge (PLAY) verzeichnet enorme Nachfrage, konnte gerade den 6-Millionen-Dollar-Meilenstein erreichen. Vorteil Presale: Der Preis ist vor intensiven Rückgängen geschützt – PLAY wird zum Festpreis von aktuell 0,00527 Dollar pro Token abgegeben!

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 9. August 2024

