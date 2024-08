Bitcoin Kurs Prognose: Warum stagniert der BTC-Kurs derzeit?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Der Flash Crash vom 05. August erschütterte die Finanz- und Krypto-Welt. Doch trotz der starken Abflüsse, die in wenigen Stunden aufgetreten sind, konnten sich viele Kryptowährungen schnell wieder erholen. Auch Bitcoin schaffte einen erneuten Aufstieg, konnte bisher allerdings das Pre-Crash-Niveau bis jetzt nicht wieder erreichen. In den Wochen davor lag der Bitcoin Kurs jedoch in einer Konsolidierungsphase und bewegte sich kaum nach oben oder unten.

Woran liegt die aktuelle Stagnation am Krypto-Markt und warum schafft es der BTC-Preis nicht, wie von vielen Anlegern erhofft, signifikant zu steigen? Wir erklären die Hintergründe.

Wirtschaftslage stagniert: Anleger verhalten sich abwartend

Derzeit ist die Stimmung am Finanzmarkt äußerst verhalten. Das gilt nicht nur für die Krypto-Branche, sondern auch die großen Aktienmärkte leiden deutlich unter der bearishen Haltung der Anleger. Diese ist auf viele Faktoren zurückzuführen: Trotz des Rückgangs der Inflation in den USA mussten viele der großen Tech-Firmen schlechte Zahlen des letzten Quartals verkünden. Ansonsten ist der Krisenherd im Nahen Osten ein weiterer Faktor, der viele Investoren derzeit abschreckt und abwarten lässt.

Historisch betrachtet ist der August-Monat zudem einer der schwächsten im Krypto-Jahr, denn viele Investoren nutzen die heißen Tage, um Urlaub zu machen und ihre Gelder eher in die eigene Freizeitbeschäftigung statt in neue Anlagen fließen zu lassen. Dadurch reduziert sich die Nachfrage merklich.

All diese Faktoren sorgen bereits seit einigen Wochen dafür, dass sich der BTC-Token in einer Konsolidierungsphase befindet (siehe Chart oben). Nachdem der Bitcoin Preis sich Ende Juli zwischenzeitlich an die Marke von 70.000 US-Dollar herangetastet hatte, gab es seitdem keine erneuten Versuche, diese wichtige Marke zu überschreiten. Stattdessen folgte der Flash Crash nur wenige Tage danach, woraufhin sich der Kurs mehr oder weniger auf demselben Niveau befunden hat, das auch aktuell gehalten wird.

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels liegt der BTC-Preis bei circa 58.500 US-Dollar und damit 6,93 % im Minus bei einem Blick auf den Monatschart. Zwar konnte der Bitcoin Kurs in den letzten Tagen kurzfristig die Marke von 60.000 US-Dollar überschreiten, doch fiel er dann auf ein Niveau darunter zurück. Was bietet also die Zukunft für interessierte Investoren, die Bitcoin kaufen möchten?

Steht die Bitcoin Kursexplosion kurz bevor?

Tatsächlich sprechen einige Faktoren dafür, dass die größte Kryptowährung der Welt schon bald eine signifikante Kursveränderung erleben könnte. Einer der wichtigsten Indikatoren hierfür ist die Tatsache, dass Bitcoin derzeit die höchste Dominanz seit über einem Jahr halten kann – zumindest laut den aktuellen Daten von Glassnode. Diese verraten, dass die Bitcoin-Dominanz nun auf überraschend starke 56 % gestiegen ist. Das sind immerhin 6 % mehr als noch zu Beginn des laufenden Jahres 2024.

Am 17. und 18. September trifft sich zudem die Federal Reserve – die US-Notenbank – erneut, um über den Leitzins in den USA zu verhandeln. Dieser liegt mit aktuell 5,5 % recht hoch und wurde erst vor wenigen Tagen bestätigt. Allerdings dürfte sich dies Mitte September ändern, denn die meisten Finanzexperten gehen davon aus, dass der Leitzins dann gesenkt wird. Dies könnte der gesamten Finanzwelt einen neuen Push verleihen und viele Anleger dazu bewegen, ihre Gelder in Bitcoin und Co zu investieren.

Over 69% of the top traders in @binance are going long on #Bitcoin! pic.twitter.com/oxATkJ72qk — Ali (@ali_charts) August 15, 2024

All diese Punkte sprechen dafür, dass die Bitcoin Prognose in den kommenden Wochen und Monaten äußerst positiv aussieht. Viele Krypto-Experten gehen sogar davon aus, dass noch dieses Jahr ein neues BTC-Allzeithoch erreicht wird, nachdem dieses erst im vergangenen März festgesetzt wurde.

Bis dahin kann allerdings noch etwas Zeit vergehen. Viele risikofreudigere Anleger nutzen diese Zeit aktuell, um sich eher jungen Krypto-Projekten zuzuwenden. Vor allem Presale-Projekte, die Web3-Technologien und Gaming-Ansätze miteinander kombinieren, liegen aktuell voll im Trend.

Play-to-Earn-Game PlayDoge setzt auf Nostalgiefaktor und Web3-Technologie

Die 1990er-Jahre haben viele interessante technologische Aspekte hervorgebracht. Ein eher unerwarteter Erfolg erlebten die Tamagotchis – kleine japanische Haustiere der digitalen Art, die gefüttert, bespaßt und rechtzeitig ins Bett gebracht werden mussten. Über 82 Millionen Mal verkauften sich diese kleinen Taschencomputer damals und genau dieses Konzept möchte PlayDoge ($PLAY) nun in die heutige Zeit holen.

Dafür setzt das Play-to-Earn-Game (P2E) einerseits auf einen hohen Nostalgiefaktor, denn PlayDoge nutzt eine putzige 2D-Pixel-Grafik in Kombination mit dem klassischen 8-Bit-Sound und natürlich den altbekannten Spielmechaniken – wobei diese mit modernen Minispielen aufgelockert und erweitert werden.

Das Videospiel wird zum offiziellen Launch kostenlos im Google Play Store und im Apple App Store zu finden sein. Ebenso setzt es auf den Einsatz der Blockchain-Technologie, denn beim nativen $PLAY-Token handelt es sich um einen ERC-20-Coin, der auf der Ethereum-Blockchain eingesetzt wird.

Wer sich regelmäßig um das eigene PlayDoge-Tier kümmert und erfolgreich an den Minispielen teilnimmt, der erhält dafür Bonuszahlungen in Form von $PLAY-Coins. Außerdem gibt es schon jetzt ein Staking-Programm, das im Augenblick eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 76 % bietet. Nicht zuletzt deshalb konnten im noch laufenden Presale bereits über 6 Millionen US-Dollar an Kapital gesammelt werden. Noch könnten interessierte Anleger den $PLAY-Token günstig erwerben, bevor er auf den ersten Kryptobörsen gelistet wird.

Zuletzt aktualisiert am 16. August 2024

