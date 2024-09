Bitcoin News: Erster Krypto-Analyst steigt aus! „Sieht einfach schwach aus“ – Bullrun vorbei?

Einer der bekanntesten Chart-Experten der Krypto-Branche sieht bei Bitcoin aktuell keinerlei Stärke mehr. Die Folge: Er ist ausgestiegen. Sollte man jetzt ebenfalls Bitcoin verkaufen, um seine Verluste zu minimieren?

Bitcoin setzt die anhaltend schwache Preisaktion der letzten Wochen gnadenlos fort: -3,89 Prozent musste die Krypto-Leitwährung seit gestern einbüßen, folgend auf einen Rückgang um -3,37 Prozent innerhalb der letzten Woche. Sogar die 57.000-US-Dollar-Marke hat das digitale Asset aufgegeben, tradet gegenwärtig bei 56.700 US-Dollar.

Immerhin: Monats- und Jahresbilanz sind noch im grünen Bereich, kommen auf +7,6 Prozent beziehungsweise +118,7 Prozent. Das Problem: Das Momentum schwächt sich rasant ab, die Stimmung unter Anlegern verschlechtert sich.

Auf „Angst“ steht beispielsweise der „Crypto Fear & Greed Index“. Zahlreiche Investoren hat die Hoffnung auf eine kurzfristige Rallye verlassen, viele verlassen ihre Positionen.

Dazu zählt auch Top-Krypto-Analyst und Branchenbeobachter „Crypto Tony“. Der pseudonyme Bitcoin-Stratege zeigt seinen mehr als 450.000 Followern auf X (ehemals Twitter) einen Bitcoin-Chart mit dem Kursverlauf der letzten Monate.

Darauf zu sehen: Bitcoin markiert seit März kontinuierlich niedrigere Hochs und tiefere Tiefs. Sprich: Mit Erreichen des Allzeithochs von 73.750 US-Dollar ist auch die bullishe Dynamik nach und nach verpufft. Crypto Tony ergänzt:

I remained out of a BTC position for this very reason, just looks weak right now pic.twitter.com/dR37mhSwD6

Doch was bedeutet der Kursverlauf für die mittel- und langfristigen Aussichten? Und was für den Bullrun und Altcoins wie Ethereum, Solana oder Dogecoin?

Bewegen sich die Märkte noch auf einen Bullrun zum Jahresende hin zu – oder wird der immer unwahrscheinlicher? Der beliebte Krypto-Analyst und -Trader Michael van de Poppe hat den exakten Bereich erkennt, den Bitcoin jetzt zeitnah zurückerobern muss, um weitere Aufwärtsbewegungen auszulösen. Der Holländer in seiner Prognose:

#Bitcoin has seen a good start of the week, however, it’s still stuck in a very tiny range for over a month.

A breakout above $61K is going to trigger a big upward run towards ATH, we’ll need to wait for that. pic.twitter.com/MCyAMDHqk5

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) September 3, 2024