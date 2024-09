Krypto News: Neue Cyber-Attacke! Polizei warnt vor massivem Hacker-Angriff – so kannst du dich schützen

Hacker nutzen die Kurs-Flaute bei Bitcoin, Ethereum und Co. für ausgedehnte Cyber-Attacken – und stehlen in großem Umfang Kryptowährungen! Wie kann man sich schützen?

Cyber-Kriminelle werden immer raffinierter – und die Behörden kommen kaum hinterher, müssen sich oft den ausgeklügelten Betrugsmaschen geschlagen geben! Das Bundeskriminalamt warnt: Cyberstraftaten bleiben „auf hohem Niveau“! Was steckt dahinter?

Für hohe Schäden hierzulande sorgen demnach insbesondere Cyberstraftaten, die aus dem Ausland oder von einem unbekannten Ort aus verübt werden. Das BKA:

Bittere Folge: Die Zahl der Auslandstaten im sogenannten Phänomenbereich Cybercrime übersteigen damit sogar die der Inlandstaten – also jene Cyberstraftaten, bei denen Deutschland gleichermaßen Handlungs- und Schadensort ist.

Finster sind dabei auch die horrenden Verluste: Wie der Branchenverband Bitkom e. V. meldet, lagen die im Jahr 2023 direkt durch Cyber-Angriffe verursachten Schäden bei sage und schreibe 148 Milliarden Euro. Immerhin: Mittlerweiler werden die Täter auch häufiger gefasst. Die Aufklärungsquote ist letztes Jahr um drei Prozentpunkte auf 32,2 Prozent angestiegen.

Kurzum: Cyber-Kriminelle wollen an deine Coins – und zwar sowohl Hacker aus dem Inland als auch aus dem Ausland. Das FBI hat gerade ebenfalls eine entsprechende Warnung herausgegeben: Demnach zielen nun insbesondere auch Hacker-Gruppen aus Nordkorea auf die Krypto-Industrie und ihre Anleger. Branchenbeobachter „Crypto_Navigator“ etwa kommentiert auf X:

The FBI warns that North Korea is aggressively targeting the crypto industry with sophisticated social engineering attacks, tricking even savy professionals into deploying malware and stealing funds. Companies should stay vigilant, use multi-factor authentication, and… pic.twitter.com/2vt9w1GzEK

— 🛡️ Crypto_Navigator (@casus_belli2020) September 3, 2024