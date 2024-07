Bitcoin Prognose: „Chart sieht irre aus“! 10 Gründe, warum der BTC Kurs jetzt explodieren wird

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Ein Top-Analyst kriegt sich beim Blick auf den Bitcoin Kurs kaum noch ein – und nennt 10 Gründe, warum BTC jetzt explodieren wird. Sollte man Bitcoin kaufen, bevor die Kryptowährung 100.000 Dollar übersteigt?

Wird Bitcoin in Zukunft steigen?

Bitcoin schießt zwar schon seit einigen Tagen nach oben – doch die Rede von US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump auf der „Bitcoin 2024“-Konferenz am vergangenen Samstag liefert den Bullen ganz offensichtlich zusätzlichen Raketen-Treibstoff!

+3,26% konnte BTC in der letzten Woche zulegen, +3,1% innerhalb der letzten 24 Stunden: Aktuell tradet Bitcoin mit 69.493 Dollar sogar nur ganz knapp unter der 70.000-Dollar-Marke!

Der beliebte Branchenbeobachter Michael van de Poppe kommentiert beispielsweise in einer neuen Prognose:

„Bitcoin ist zurück bei $70.000! Die Rede von Donald Trump hat sich positiv ausgewirkt, wodurch Bitcoin in den kommenden Wochen vor einem [Allzeithoch]-Test stehen könnte. Solange er über $60-62K bleibt, sind wir in einem guten Bereich für eine weitere Fortsetzung“

#Bitcoin is back at $70,000! Donald Trump’s speech has provided a positive impact, through which Bitcoin might be facing an ATH test in the coming weeks. As long as it stays above $60-62K, we’re in good territory for further continuation pic.twitter.com/PVdmRjJKoN — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 29, 2024

Poppe ist mit seiner bullishen Haltung nicht allein auf weiter Flur – die meisten namhaften Analysten positionieren sich gegenwärtig optimistisch, stellen eine fulminante Fortsetzung der Aufwärtsbewegung in Aussicht. On-Chain-Experte Will Clemente etwa hat sich den Bitcoin-Chart genauer angesehen, fasst zusammen:

„BTC vierteljährlicher Chart sieht irre aus“

Seine Bitcoin Prognose:

„100.000 Dollar innerhalb des nächsten Jahres“

$BTC quarterly chart looking insane $100k+ within the next year pic.twitter.com/uImqGI6IWf — Will (@WClementeIII) July 28, 2024

Doch warum ist das so? Warum trampeln die Bitcoin-Bullen im Moment, was sorgt für das bullishe Momentum? Das verrät der vielzitierte Krypto-Stratege „Stockmoney Lizards“ in einer neuen Analyse – und liefert noch ein optimistisches Preisziel mit. Also – was lässt Bitcoin explodieren?

10 Gründe, warum Bitcoin explodieren wird

1. Seltenheit. Bitcoin ist mit maximal 21 Millionen Coins streng begrenzt – das übt Druck auf den Preis aus. Je seltener etwas ist, desto potenziell kostbarer kann es sein. Das Halving im April, ergänzt Stockmoney Lizards, hat diese Situation noch verschärft.

1. Scarcity The halving happened in April this year, and the issuance of newly mined #Bitcoin has steadily decreased over time. This effect can be seen in the decrease of available #Bitcoin on exchanges. There will come a point where the price will go parabolic due to not… pic.twitter.com/84PR2UrGj2 — Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) July 27, 2024

2. ETFs. Die Zuflüsse in Bitcoin-ETFs seien robust, betont der Analyst – und ihr langfristiger Einfluss auf Bitcoin werde derzeit unterschätzt. Seine ETF-Prognose:

„Mit Zuflüssen von über 1 Milliarde Dollar in diesem Monat stellen ETFs eine starke, anhaltende Nachfrage dar, die so schnell nicht abebben wird.“

Das bestätigt auch BlackRock auf der „Bitcoin 2024 in Nashville“. Dem Finanz-Giganten zufolge ist „das große Geld noch nicht angekommen, sie haben es noch nicht eingeschaltet, sie bereiten den Vorgang vor“.

Trump & Bitcoin: a match made in heaven?

3. Die US-Wahlen im November. Der Analyst blickt auf den „Trump-Faktor“: Die Wahrscheinlichkeit, dass Trump gewinnt, sei demnach „nicht zu gering“. Sollte Trump gewählt werden, werde das „die Märkte, einschließlich der Kryptowährungen, stark antreiben“. Hintergrund: Trump gibt sich wie kein anderer Kandidat pro Krypto – er will Bitcoin nach eigener Aussage zur Reservewährung der USA machen.

3. US elections in November The likelyhood, that Trump will win is not to bad and his re-election will heavily push the markets including crypto. He is pro-crypto and Trump is speaking at the #Bitcoin2024 in Nashville. pic.twitter.com/YLKPJ4waPa — Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) July 27, 2024

4. Mögliche Zinssenkungen im September. Der Analyst ist zuversichtlich, dass die Inflation auf 2% zusteuert und eine „weiche Landung“ möglich sein könnte.

5. Stock-to-Flow. Bullish auf Bitcoin ist der Analyst auch aufgrund des renommierten Bitcoin-S2F-Modells. Das prognostiziert den Bitcoin-Preis, indem es den aktuellen Bitcoin-Bestand durch den jährlichen Flow dividiert. S2F gilt als eine der am häufigsten zitierten und referenzierten Preis-Prognosen für Bitcoin. Für den aktuellen Zyklus sieht Stock-to-Flow den Preis auf mehr als 300.000 Dollar steigen.

5. Stock-to-Flow

credits to @100trillionUSD ♥️ The S2F model predicts Bitcoin’s price by calculating the stock-to-flow ratio, which divides the current stock of Bitcoin by the annual flow. This might be the most cited and referenced price prediction for #Bitcoin. Similarly, the… pic.twitter.com/tch2xMYvXY — Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) July 27, 2024

6. Der weltweite Liquiditätskreislauf. Auch die Makro-Ökonomie wirkt auf den Bitcoin-Kurs. Wie Stockmoney Lizards erläutert, beeinflussen die Zinssenkungen in den USA nicht nur die verfügbare Geldmenge. Sie wirken sich auch auf andere Länder wie China und die Europäische Union aus. Der Analyst:

„Den extrapolierten Daten zufolge dürfte der globale Liquiditätszyklus ihren nächsten Höhepunkt im September 2025 erreichen.“

Das, so Stockmoney Lizards, passe dann „PERFEKT zum erwarteten Bitcoin-Hoch“.

7. Bitcoin-Zyklus-Wiederholung. Ebenfalls bullish sei die technische Analyse und die Zyklizität der Bitcoin-Bull-Runs. Damit gemeint ist: Im Prinzip folgen die Rallyes alle dem gleichen Muster. Der Ablauf ist folgendermaßen:

Allzeithoch

Korrektur und Bärenmarkt-Rallye

Bärenmarkt

Tiefpunkt des Bärenmarktes

Aufwärtstrend und Konsolidierung

Neues Allzeithoch

Wir befinden uns gerade am vorletzten Punkt – als nächstes müsste also das Allzeithoch folgen!

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

8. Krypto-Adaption. Das „vielleicht stärkste Argument“ für den derzeitigen Zyklus sei die voranschreitende Krypto-Adaption. Es fehle zwar „ein echter Anwendungsfall für Kryptowährungen für die breite Masse“. Elon Musk könne mit X allerdings jederzeit das erste kryptobasierte Zahlungssystem an den Start bringen – und Coins wie BTC, ETH oder seinen Liebling DOGE damit durch die Decke gehen lassen.

8. Crypto Adoption Perhaps the strongest argument for the current cylce. So far, the real use case for crypto for the masses is missing. But no one other than @elonmusk might bring the first crypto-based payment system with this app @X 💸 pic.twitter.com/ffEtL8pV32 — Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) July 27, 2024

9. Bitcoin-Netzwerk. Ein optimistischer Faktor sei das Bitcoin-Netzwerk selbst. Das habe sich rasant entwickelt und sei mit dem Lightning-Netzwerk nun „leistungsstark und bereit für die Zukunft“.

9. #Bitcoin network The Bitcoin network has now processed $110 trillion in transaction volume in its lifetime. The Lightning network is high-performance and ready for the future. source: https://t.co/AqLHxWhtTg pic.twitter.com/BkZDiSWtZK — Stockmoney Lizards (@StockmoneyL) July 27, 2024

10. Technische Analyse. Sie gilt bei vielen als umstritten, kann bei falscher Anwendung auch ziemlich daneben liegen. Doch Stockmoney Lizards nutzt sie für präzise Prognosen. Seine „Stockmoney-Formel🦎“:

„y = 923,49 x^2 – 4×10^6 x + 4×10^9k“

Das Modell unterscheide sich zwar vom S2F-Modell, würde aber ebenfalls einen parabolischen Bull-Run in Aussicht stellen. Ein 10x oder im Idealfall sogar ein 100x wird zahlreiche Kryptowährungen dann wieder gen Walhalla treiben.

Viele Anleger diversifizieren ihr Bitcoin-Portfolio zur Gegengewichtung mit Memecoins

Das Konzept: Hier kommt ein KI-basiertes Smartphone-Spiel in Retro-Pixeloptik, bei dem du dich um einen knuddeligen DOGE-Hund kümmerst – und dafür mit einer Kryptowährung belohnt wirst. Top-Krypto-Influencer Flo Pharell ist in seiner Prognose überzeugt: PlayDoge (PLAY) ist einer der Coins, die man im August kaufen sollte!

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 29. Juli 2024

