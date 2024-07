Bitcoin vor +375% Kurs-Explosion? Top-Krypto-Trader bullish: â€žDas ist ein Allzeithoch-Runâ€œ

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Nach einer kurzen Pause scheint sich Bitcoin jetzt für den nächsten Sprung nach oben bereitzumachen. Ein Top-Krypto-Trader spricht von einem „Allzeithoch-Run“, hält einen Anstieg um +375% für möglich. Steht Bitcoin wirklich kurz vorm neuen Allzeithoch?

Bitcoin: Prognose bullish auf Q4 – jetzt kaufen?

Es könnte bullisher zugehen auf den Krypto-Märkten: Bitcoin (BTC) hat sich innerhalb der letzten 24 Stunden 0,82% zurückgezogen, Ethereum (ETH) sogar -1,89%, bei Dogecoin (DOGE) sind es -2,29%, bei Cardano (ADA) -1,67%.

Lediglich Binance Coin (BNB, +0,44%), Ripples XRP (+1,83%) und Toncoin (TON, +0,74%) legen in der Krypto-Top-10 zu. Und das trotz Ethereum ETFs und einem mehr als bullishen Ausblick auf das vierte Quartal 2024.

Nichtsdestotrotz: Top-Krypto-Trader „TheCryptoDog“ sieht in einer Bitcoin Kurs Prognose Hinweise für eine regelrechte Preisexplosion bei BTC. Der populäre Krypto-Stratege an seine mehr als 805.000 Follower:

„Das letzte Mal, als Bitcoin einen Bereich derart durchbrochen hat, sind wir 375% gestiegen.“

Last time BTC broke a level like this we pumped 375% pic.twitter.com/M5GKsCTFQL — The Crypto Dog 📈 (@TheCryptoDog) July 19, 2024

Aktuell tradet Bitcoin nach einem Plus von 0,62% innerhalb der letzten Stunde bei 66.401 Dollar und damit etwas mehr als -10% unter dem Allzeithoch von 73.750 Dollar, das vor rund vier Monaten markiert wurde. Eine Kurs-Explosion um satte +375% brächte die Kryptowährung Nummer 1 folglich auf einen Preis von 315.904,75 Dollar! Klingt optimistischer als die meisten aktuellen Prognosen – doch der Analyst bleibt dabei, ergänzt:

„Das ist ein Allzeithoch-Run.“

Man sollte nichts dem Zufall überlassen, so sein Rat.

This is an ATH run. Get a blood test. Take intramuscular testosterone if <1000 ng/dl. Leave nothing to chance. — The Crypto Dog 📈 (@TheCryptoDog) July 20, 2024

Auch der pseudonyme Chart-Experte „Checkmate“ positioniert sich dementsprechend. Er hat die Bitcoin-Charts der letzten Tage analysiert – und dabei eindeutige Signale erkannt:

„Ich liebe es, das zu sehen, das ist es, woraus BTC-Bullenmärkte gemacht sind.“

#Bitcoin Short, sharp STH-SOPR undercut of 1.0, followed by a break of the STH cost basis. Love to see it, this is what $BTC bull markets are made of. pic.twitter.com/zk1DyAVPVF — _Checkmate 🟠🔑⚡☢️🛢️ (@_Checkmatey_) July 20, 2024

Doch sollte man jetzt wirklich Bitcoin kaufen? Die Kryptowährung hat innerhalb der letzten Wochen enorm zugelegt, kostet rund 5.000 Dollar mehr als noch vor einem Monat. Das ist ein Warnsignal.

Prognose: Bitcoin kaufen, Alternativen checken – oder warten?

Viele Trader empfehlen, die nächste Korrektur abzuwarten – unklar ist jedoch, wann diese kommt, wie tief sie ausfällt und wann es BTC gelingt, sich danach zu erholen. Zahlreichen Kleinanlegern ist das nicht nur zu unübersichtlich – sie finden Bitcoin zu aktuellen Preisen auch zu teuer.

Viele investieren stattdessen in neue Kryptowährungen, die noch nicht allzu sehr gestiegen sind und folglich reichlich Raum für Wachstum aufweisen. Das gilt insbesondere für Coins im Vorverkauf (Presale).

PlayDoge (PLAY) beispielsweise, eines der Top-Presale-Projekte der letzten Wochen, konnte im Vorverkauf bereits mehr als 5,84 Millionen Dollar Kapital sammeln, was die starke Nachfrage nach dem digitalen Asset verdeutlicht. Und das noch vor dem ersten Börsen-Listing!

Trader und Influencer spekulieren auf eine starke Performance, sobald der Gaming-Memecoin mit Play-to-Earn-Funktionalität an Krypto-Börsen gelistet wird. Wer frühzeitig einsteigt, könnte folglich vom attraktiven Risiko-Rendite-Verhältnis des Vermögenswertes profitieren, glaubt etwa Top-Krypto-Analyst Jacob Bury – und nimmt PlayDoge (PLAY) in sein Ranking der „6 beste Memecoins zum jetzt Kaufen“ auf!

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2024

