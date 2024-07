Ethereum Prognose: ETFs treiben Kurs â€žbis Q4 zum neuen Allzeithochâ€œ! Wie hoch kann ETH jetzt steigen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Die Ethereum ETFs sind gestern gestartet – und brechen bereits Rekorde. Ganz so bullish wie die Bitcoin ETFs sind sie bislang zwar nicht – aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das glaubt zumindest eine Ethereum Kurs Prognose, die durch die Ethereum ETFs ein neues Allzeithoch im vierten Quartal 2024 vorhersagt. Sollte man jetzt Ethereum kaufen?

Ethereum ETFs – sogar besser als Bitcoin ETFs?

Sie galten lange als Ding der Unmöglichkeit, dann war unklar wann sie kommen – doch jetzt treiben die Ethereum ETFs seit einigen Stunden bereits massiv Kapital in das Ökosystem der Smart-Contract-Plattform. Top-Trader Michael van de Poppe beispielsweise schreibt seinen mehr als 722.000 Followern auf X (ehemals Twitter):

„Großartiger erster Tag für den $ETH ETF. Der Zufluss beträgt 590,7 Mio. $. Der Abfluss beträgt 484,1 Mio. $. Der Nettozufluss beträgt $106,6 Millionen. Der Angebotszuwachs von $ETH in diesem Jahr beträgt 155 Mio. $. Die Nachfrage an einem Tag ist fast so hoch wie das Angebot im Jahr 2024.“

Das Fazit des Holländers:

„Bullish.“

Great first day of the $ETH ETF. The inflow is $590.7 million.

The outflow is $484.1 million. The net inflow is $106.6 million. The supply increase of $ETH this year is $155 million. The demand in one day is almost the same as the supply in 2024. Bullish. pic.twitter.com/Z5TlE8IROW — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 24, 2024

Auch Bloombergs Top-ETF-Experte Eric Balchunas hält die Performance der Ethereum ETF für beeindruckend, kommentiert: 361 Millionen Dollar Zuflüsse in den ersten 90 Minuten – das ist eine spektakuläre Leistung:

„Hier ist der Stand nach 90 Minuten. 361 Mio. $ insgesamt. Als Gruppe würde diese Zahl sie auf Platz 15 des gesamten ETF-Volumens einordnen (etwa so viel wie $TLT und $EEM handeln), was den oberen 1% entspricht.“

Here’s where we at after 90 minutes. $361m total. As a group that number would rank them about 15th overall in ETF volume (about what $TLT and $EEM trade), which is Top 1%. But again compared to a normal ETF launch, which rarely see more than $1m on Day One, all of them have… pic.twitter.com/R5UgQFR1L6 — Eric Balchunas (@EricBalchunas) July 23, 2024

Die oberen 1% – und das schon am ersten Tag! Ist da noch Platz nach oben? Wie könnten sich die Ethereum ETFs in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln? Ist mit einer Verlangsamung der Zuflüsse zu rechnen? Oder könnten die sogar noch an Fahrt gewinnen?

Tom Dunleavy, Managing Partner der Krypto-Investmentfirma MV Global, rechnet mit deutlich mehr: Bis zu 10 Milliarden Dollar (!) könnten die Ethereum ETFs demnach in den nächsten Monaten anziehen. Seine Ethereum Prognose:

„Ich erwarte einen sehr positiven Preiseinfluss, der uns bis Anfang des vierten Quartals auf ein neues Allzeithoch bringen wird.“

Wie hoch geht Ethereum 2024?

Dunleavy geht sogar davon aus, dass der Ethereum-Kurs durch die ETFs noch stärker beeinflusst wird als dies bei Bitcoin durch die Bitcoin ETFs der Fall ist. Der Analyst:

„Der ETH ETF wird in den nächsten 5 Monaten MASSIVE Zuflüsse verzeichnen. Ich prognostiziere $8-10 Mrd. an Nettozuflüssen bis zum Ende des Jahres. Eine viel größere Zahl als andere.“

Doch warum ist er so bullish auf die Ethereum ETFs? Und warum hält er sie sogar für besser als die Bitcoin ETFs? Dunleavy erläutert:

„ -mehr reflexive Vermögenswerte (45%+ Gesamtangebot offline… das sind 28% im Staking, 13% in Bridges und Smart Contracts gesperrt. ~5% verlorene Keys (Schätzung). […]

– Weniger zum Kauf verfügbar (Niedrigster verfügbarer Saldo auf Börsen seit 5 Jahren. ~12% der verfügbaren BTC auf Börsen gegenüber ~10% für ETH).

– attraktiver für Trader (z.B. Cashflow, Internetanleihe, Deflation, Tech-Aktien etc. Tech-Aktien waren schon immer leichter zu verkaufen als Gold)

– Kein Netto-Verkaufsdruck (BTC-Miner verkaufen durchschnittlich $10-$20 Mio. pro Tag für den Betrieb)

– Geringere Gebühren (0,15% für den Grayscale-ETF ist niedriger als jeder BTC-ETF)

– Geringerer Verkaufsdruck und geringere Auswirkungen des Ausstiegs aus dem Basisgeschäft (ETHE wird seit Monaten zum Nennwert getradet. Der Basishandel war ein wichtiger Treiber für die Nachfrage nach GBTC)“

Doch was bedeutet das alles für den Ethereum-Preis? Wie hoch kann Ethereum steigen? Was für ein Allzeithoch wird ETH erreichen? Auch hierzu äußert sich Dunleavy. Seine Ethereum Prognose:

„Ich denke, wir können ETH realistischerweise bei $7k-$8k bis zum Jahresende sehen.“

Ethereum auf 8.000 Dollar, das entspricht in Relation zum aktuellen Preis einem Anstieg um +132,29%. Sollte man jetzt also Ethereum kaufen? Aktuell tradet ETH nach einem leichten Rückgang innerhalb der letzten 24 Stunden bei 3.444 Dollar.

Sollte man jetzt Ethereum kaufen?

Ethereum kaufen – davon rät der pseudonyme Top-Trader „Altcoin Sherpa“ im aktuellen Marktumfeld ab. Die Volatilität beim Ethereum Kurs sei gegenwärtig „wahnsinnig“, so der Analyst.

Sprich: Wer jetzt investiert, läuft Gefahr, dem Kurs im Anschluss wieder beim Fallen zuzusehen. Besser: abwarten, bis sich die Wogen geglättet haben. Wer sich dafür interessiert, Kryptowährungen zu kaufen, Kursschwankungen aber vermeiden möchte, könnte einen Blick auf Coins im Vorverkauf (Presale) werfen.

Die werden zum Festpreis abgegeben, sind vor Korrekturen folglich geschützt. Memecoin-Tamagotchi PlayDoge (PLAY) beispielsweise sorgt seit Wochen für Aufsehen: Im Presale konnte das Smartphone-Spiel bislang mehr als 5,84 Millionen Dollar Kapital von Anlegern sammeln, bietet schnellentschlossenen Anlegern gleichzeitig einen Preisvorteil.

Wer jetzt einsteigt, erhält 1 PLAY noch zwei Tage lang für 0,00522 Dollar – danach erhöht sich der Preis. Könnte sich der Kauf lohnen?

Prognosen bescheinigen dem Konzept und der möglichen Kursentwicklung enormes Potenzial: Das Projekt verbindet stark wirkende Narrative wie Memecoins, Gaming und KI-basiertes „Play to Earn“ (P2E) mit ansprechender Pixel-Optik und leichter Unterhaltung – da wirkt Memecoin Nummer 1 Dogecoin (DOGE) im Vergleich wie aus der Zeit gefallen. Krypto-Influencer Flo Pharell hat sich PlayDoge (PLAY) ebenfalls angesehen – und würde kaufen:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 24. Juli 2024

