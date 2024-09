Buy the Dip – Wal kauft kräftig nach und hält jetzt 490 Millionen Dollar in BTC

Zugegeben, als Kryptoinvestor muss man im Moment ziemlich starke Nerven haben und ein hohes Maß an Resilienz mitbringen. Denn seit dem zweiten Quartal dieses Jahres zeigt sich das Kryptouniversum von seiner unangenehm volatilen Seite. Kurze Kurserholungen wechseln sich mit längeren Korrekturen ab und seit April befindet sich der Bitcoin, zumindest gefühlt, entweder in einer Abwärts- oder in einer Seitwärtsbewegung. Aktuell notiert die älteste Kryptowährung der Welt, die gleichzeitig auch Leitwährung ist, bei rund 59.230 US-Dollar. In den letzten 24 Stunden hat der BTC Kurs mit einem Plus von 1,62 Prozent leicht dazu gewonnen. Auf Wochensicht hat die Leitwährung allerdings knapp 5 Prozent verloren.

Schon Kostolany sagte: „Kaufe, wenn Kanonen donnern und verkaufe, wenn Violinen spielen.“ Warren Buffet drückte es so aus: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind und sei gierig, wenn andere ängstlich sind.“ Das beherzigte anscheinend ein Bitcoin-Wal, der sich mit den fallenden Kursen mit Coins eindeckte. Rund 1.000 BTC im Wert von rund 57 Millionen Dollar kaufte der Kryptoinvestor bei der Börse Binance. Schon kurz davor kaufte die gleiche Wal-Wallet-Adresse schon einmal 1.000 Bitcoin. Insgesamt hält der Investor 8.559 BTC im Wert von 490 Millionen US-Dollar.

Buy the Dip, also kaufen, wenn die Kurse fallen, ist eine durchaus gängige Strategie, sowohl auf dem Krypto- als auch auf dem Börsenmarkt. Aber: Der Erfolg ist nicht garantiert. Ein Dip ist außerdem nicht für jeden Investor das Gleiche. Während für einen Daytrader beispielsweise schon ein Kursrückgang von 1 Prozent ein Dip sein kann, kann das bei einem langfristig denkenden Investor schon wieder ganz anders aussehen. Dieser kann einen Kursrückgang von 25 Prozent als Dip betrachten.

🚨 BREAKING 🚨

A WHALE BOUGHT 1,000 BITCOIN

WORTH $57.3 MILLION ON BINANCE

TODAY.

IN THE LAST 4 DAYS, THIS WHALE

HAS ACCUMULATED 2000 BTC AND

NOW HOLD A TOTAL OF 8559 BTC

WORTH $490 MILLION.

RETAIL IS PANICKING AND WHALES

ARE BUYING THEIR CHEAP BITCOIN. pic.twitter.com/joDrl9zAfF

— Ash Crypto (@Ashcryptoreal) September 2, 2024