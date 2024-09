Neuer Altcoin wird Cardano (ADA) und Solana (SOL) Ã¼bertreffen – kÃ¶nnte er der nÃ¤chste Mondschein der KryptowÃ¤hrungen sein?

Da die US-Notenbank so gut wie sicher ist, dass sie eine Wende einleiten wird, und die Druckerpresse sich mit einer Fülle von Liquidität bereit macht, ist es an der Zeit, nach den besten Krypto-Moonshots zu suchen. In vergangenen Zyklen waren Cardano (ADA) und Solana (SOL) die Vorreiter, aber was ist die beste neue Kryptowährung?

Rollblock stößt bei den ersten Investoren auf großes Interesse, und Analysten prognostizieren große Gewinne von bis zu 880 % während des Presale und einen weiteren 100-fachen Anstieg nach dem Start. Wie stehen die Chancen von Alt-Kryptos wie ADA und SOL bei derartigen Renditeerwartungen? Werfen wir einen Blick auf alle drei Altcoins.

Cardano (ADA) kämpft darum, an Zugkraft zu gewinnen, da sein Preis weiterhin zurückbleibt. Trotz seiner ehrgeizigen Ziele und als einer der Krypto-Moonhots im Jahr 2017, fällt ADA hinter neuere Kryptowährungen zurück, da Investoren die Gewinne suchen, die nur neue Kryptos bieten können.

Während sich der Markt weiterentwickelt, steht Cardano vor der Herausforderung, seinen Wert zu beweisen. Und mit ADA immer noch 85% von seinem 2017 ATH, ist es unwahrscheinlich, dass es jemals wieder Marktdynamik gewinnen wird.

Solana (SOL) ist seit dem Tiefpunkt des Zyklus im Jahr 2022 einer der besten Performer. Als Hochleistungs-Blockchain hat Solana seit seiner Einführung die Aufmerksamkeit von Entwicklern und Investoren auf sich gezogen.

Der beeindruckende Anstieg von den Markttiefs zeigt die Fähigkeit von Solana, Entwickler anzuziehen. Da viele Meme-Coins ihren Schwerpunkt verlagern, könnte Solana (SOL) möglicherweise Ethereum stürzen. Der SOL-Kurs ist beeindruckend und obwohl er nicht die größten Renditen bieten wird, ist er eine sichere Option in einem diversifizierten Portfolio.

Rollblock übertrifft alle bullischen Erwartungen, während sein Presale in die fünfte Phase eintritt, und wird schnell zu einem der meistdiskutierten Projekte in der Kryptosphäre. Mit seinem innovativen Ansatz für Online-Glücksspiele wird Rollblock von vielen Analysten als eines der besten neuen Krypto-Projekte des Jahres gehandelt.

Während sich der Markt für Kryptowährungen aufheizt, sticht Rollblock mit seiner Fülle an Casino- und Sportwettenoptionen hervor. Und das Beste von allem, es gibt keine Notwendigkeit für jede Big Brother Stil KYC anmelden. Das ist richtig, melden Sie sich einfach mit einer E-Mail an oder verbinden Sie Ihre Krypto-Brieftasche und Sie können spielen.

🚨 20% BONUS BONANZA BLOWOUT!

Hey there, you savvy crypto cats and kittens! 😺💰 Ready for a deal sweeter than grandma's apple pie? 🥧

For the next 7 days, we're slapping a juicy 20% bonus on ALL $RBLK orders! 🎉🚀

But wait, there's more! 📣 Stage 5 is melting faster than an… pic.twitter.com/MewPzePpYQ

— Rollblock (@Rollblockcasino) August 26, 2024