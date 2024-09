Der beste September aller Zeiten? Bitcoin steuert auf die höchsten Gewinne zu!

Langsam aber sicher kehrt der Optimismus am Kryptomarkt wieder zurück. Die letzten Monate waren eher schwierig. Bitcoin ist von 73.750 US-Dollar im März auf unter 50.000 US-Dollar gefallen und vieles hat darauf hingedeutet, dass es weiter bergab gehen könnte. Rezessionsängste, Kriege, hohe Zinsen und hohe Inflation haben die Stimmung der Anleger gedrückt. Der September gilt am Kryptomarkt ohnehin als bearisher Monat, weshalb weitere Verluste befürchtet wurden. Nun zeichnet sich eine Erholung ab. Bitcoin notiert wieder bei 63.000 US-Dollar und in diesem Jahr könnten die Gewinne im September so hoch sein wie noch nie.

Um ein Gespür dafür zu bekommen, wie sich Assets in Zukunft entwickeln können, blicken Analysten gerne in die Vergangenheit. Historische Daten sind zwar keine Garantie für zukünftige Entwicklungen, oft zeichnen sich aber Muster ab, die sich auch begründen lassen. Ein Blick in die Vergangenheit hat für September wenig Hoffnung gebracht. Der Bitcoin-Kurs ist in den letzten 11 Jahren nur 3 x im September gestiegen. Dabei wurden die höchsten Gewinne im Jahr 2016 erzielt, als Bitcoin im September um 6,04 % gestiegen ist.

Who would've thought Bitcoin would print its highest-ever average return for the month of September in this cycle

Bitcoin is currently up +6.87% this September whereas 2016 is second-best with +6.04%$BTC #Crypto #Bitcoin pic.twitter.com/c7IzH9vdR7

— Rekt Capital (@rektcapital) September 21, 2024