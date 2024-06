Deutsche Telekom wird zum Bitcoin Miner – Lohnt sich der Einstieg?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Am Kryptomarkt geht es entgegen aller Erwartungen in den letzten Tagen bergab. Während die meisten Analysten krampfhaft versuchen, die große Kursrallye heraufzubeschwören, haben Zinsängste dafür gesorgt, dass wieder Kapital aus dem Markt gezogen wurde. Das ändert aber nichts daran, dass die Massenadaption voranschreitet. Das erkennt man unter anderem daran, dass die deutsche Telekom (T-Mobile) auf der BTC Prague angekündigt hat, in das Bitcoin Mining-Geschäft einzusteigen. Es dürften also noch spannende Zeiten auf Anleger zukommen, auch wenn die Kurse derzeit noch nicht mitspielen.

Deutsche Telekom engagiert sich am Kryptomarkt

Die BTC Prague ist wohl eine der bedeutendsten Konferenzen in Europa, wenn es um Bitcoin und alles, was mit Web3 zu tun hat, geht. Auf der Konferenz wurde Dirk Roder, der Leiter der Web3-Abteilung der Deutschen Telekom, auf die Bühne geholt und nachdem er erklärt hat, dass das Unternehmen seit 2023 Bitcoin Nodes in Betrieb hat, wurde auch ein “kleines Geheimnis” offenbart. Nämlich, dass die Telekom schon bald mit dem Bitcoin Mining beginnen werde.

YOU WERE NOT READY… “Is T-Mobile mining #bitcoin?”

— @JoeNakamoto “We will! With a chest full of fckng pride, I like to let you in on a little secret: We will engage in digital monetary photosynthesis soon.”

— @21hemoon You heard it at #BTCPrague first! 🚀 https://t.co/gXbZMZqQRk pic.twitter.com/Asy5x5iA7M — BTC Prague (@BTCPrague) June 14, 2024

Dabei handelt es sich längst nicht um das einzige Vorhaben der Telekom im Kryptobereich. Schon lange ist das Unternehmen als Validator im Polygon Netzwerk aktiv und auch am Polkadot Staking beteiligt sich die Telekom. Zudem ist das Unternehmen mit Helium eine Partnerschaft eingegangen, sodass nicht von der Hand zu weisen ist, dass T-Mobile die Möglichkeiten des Web3-Marktes für sich erkannt hat und hier auch in Zukunft noch weitere Partnerschaften entstehen könnten.

Mining noch nicht profitabel?

Durch das Bitcoin Halving ist das Mining für viele derzeit nicht mehr profitabel. Die Blockbelohnungen, welche Miner für jeden bestätigten Block erhalten, wurden beim Halving halbiert und gleichzeitig ist nun auch der Kurs gefallen. Das Halving ist einer der Hauptgründe, warum Analysten davon ausgehen, dass der Kurs schon bald wieder ordentlich steigen wird, da das Schürfen neuer Bitcoin sonst nur für die wenigsten profitabel wäre. Zuletzt haben einige Miner aufgegeben.

A one month long #bitcoin miner capitulation is about to come to an end. Can you guess what happens next? pic.twitter.com/AbqCPf1pqT — Joe Burnett, MSBA (🔑)³ (@IIICapital) June 14, 2024

Die Zahlen variieren natürlich und hängen auch stark von der Energiequelle und dem Strompreis ab, allerdings werden immer wieder Summen von 80.000 Dollar genannt, die ein Bitcoin wohl kosten müsste, um profitabel minen zu können. Derzeit haben viele Miner ihre Bestände verkauft, um in der Phase, in der das Schürfen keine Gewinne einbringt, flüssig zu bleiben, das könnte sich nun aber schon bald ändern. Zwar können Miner den Markt alleine nicht beeinflussen, bis zu einem gewissen Grad können sie aber sehr wohl zu einem Angebotsschock beitragen, wenn sie ihre neu geschürften Coins zum aktuellen Preis nicht verkaufen.

Dadurch wird das ohnehin schon knappe Bitcoin-Angebot zusätzlich reduziert, was bei gleichbleibender oder steigender Nachfrage früher oder später zu steigenden Kursen führt. Abgesehen vom Halving erwarten Analysten eine solche Kursrallye auch wegen der Bitcoin ETFs, die in den letzten Monaten für Kapitalzuflüsse in Milliardenhöhe gesorgt haben. Kommt es zu Preisen von 100.000 Dollar und mehr für einen Bitcoin, wie von den meisten Experten erwartet, dürften davon auch die meisten Altcoins profiteren. Wer hier informiert ist, kann also durchaus noch hohe Renditen mit Bitcoin und Co. erzielen.

Eine Plattform, die den Einstieg in den Kryptomarkt seit Jahren bereits seit Jahren für Millionen von User erleichtert, ist 99Bitcoins. Die Lernplattform hat nun auch den Launch einer eigenen Kryptowährung $99BTC angekündigt und diese könnte schon bald ein voller Erfolg werden und noch deutlich höhere Gewinne als Bitcoin einbringen.

Jetzt mehr über 99Bitcoins erfahren.

Ist 99Bitcoins die bessere Wahl?

Über 700.000 Abonnenten auf Youtube und Millionen von Newsletter-Abonnenten hat 99Bitcoins nach all den Jahren gesammelt. Die Plattform, die seit 2013 Wissen rund um Bitcoin und Co. vermittelt, launcht nun ihren eigenen Coin, der derzeit noch im Vorverkauf erhältlich ist und Experten zufolge zu den großen Gewinnern in diesem Bullrun gehören könnte. Mit einem Learn to Earn-Konzept können Nutzer der Lernplattform $99BTC-Token verdienen, wenn sie verschiedene Module abschließen. Schon im Vorverkauf ist der Coin ein voller Erfolg, sodass bereits Token im Wert von über 2 Millionen Dollar verkauft wurden.



($99BTC Initial Coin Offering – Quelle: 99Bitcoins Website)

Schon während des Presales wird der Tokenpreis mehrfach angehoben, wovon frühe Käufer bereits in Form eines Buchgewinns bis zum Launch profitieren. Wer im Besitz der $99BTC-Token ist, kann nicht nur auf Kursgewinne nach dem Listing an den Börsen hoffen, wie man es nach erfolgreichen ICOs häufig beobachten kann, sondern auch zahlreiche Funktionen nutzen. Die Token verschaffen Zugang zu exklusiven Inhalten der Plattform, zu Trading-Signalen und zur Staking-Funktion, die ein passives Einkommen in Form von zusätzlichen Token ermöglicht.

Jetzt $99BTC im Presale kaufen.

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.