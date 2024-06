Korrektur am Kryptomarkt: Darum ist Base Dawgz jetzt die richtige Wahl

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

So sehr in den letzten Wochen auch davon gesprochen wird, dass der Bitcoin-Kurs schon bald auf weit über 100.000 Dollar steigt, zu spüren ist noch nichts davon. Wer auf die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung setzt, hat in der letzten Woche zwar nicht ganz so hohe Gewinne gemacht, wer aber in Altcoins mit niedrigerer Bewertung investiert hat, konnte allein in den letzten sieben Tagen Verluste zwischen 10 und 30 % einfahren. Dabei gehören vor allem die größten Meme Coins wie DOGE, SHIB, PEPE, WIF und Co. zu den großen Verlierern. Daher weichen auch immer mehr Anleger auf Base Dawgz aus, da hier von der Korrektur nichts zu spüren ist.

Hohe Verluste

Für Krypto-Investoren war es nicht unbedingt eine erfolgreiche Woche. Zwar soll mit jedem Tag die lang erwartete Kursrallye näher rücken, die durch das Bitcoin Halving und die Spot ETFs erwartet wird, bisher ist davon aber noch nichts zu spüren. Allein der Bitcoin-Kurs ist in den letzten 7 Tagen um mehr als 4 % gefallen. Wer dagegen auf Altcoins wie Wormhole gesetzt hat, hat über 36 % in dieser Zeit verloren und auch bei FLOKI müssen Anleger Verluste von mehr als 25 % hinnehmen.



(FLOKI Kursentwicklung in den letzten 7 Tagen – Quelle: Coinmarketcap)

Zwar ist FLOKI unter den größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung der Coin mit den höchsten Verlusten, ein Blick auf die anderen Projekte wie DOGE, SHIB, PEPE, WIF oder BONK macht aber auch nicht unbedingt Mut. Auch hier liegen die Verluste auf Wochensicht teilweise im zweistelligen Prozentbereich. Ganz anders dagegen sieht die Lage bei Base Dawgz ($DAWGZ) aus. $DAWGZ ist noch im Initial Coin Offering erhältlich und hat bis zum Launch noch einige Kurssteigerungen vor sich, weshalb Anleger vermehrt auf $DAWGZ ausweichen.

Mit Base Dawgz die Volatilität umgehen?

Initial Coin Offerings (ICOs) sind Gelegenheiten, Coins noch vor dem Handelsstart an den Börsen direkt bei den Entwicklern zu kaufen. In dieser Zeit unterliegt der Kurs noch nicht den Schwankungen durch Angebot und Nachfrage, da der Preis von den Herausgebern fix vorgegeben wird. Gerade in unsicheren Zeiten, in denen es am Markt bergab geht, kann sich das als großer Vorteil erweisen, da ein Teil des Portfolios in dieser Zeit geschützt ist. Im Fall von Base Dawgz ($DAWGZ) haben Anleger sogar noch den großen Vorteil, dass der Preis bis zum Listing noch in mehreren Stufen um je 5 % erhöht wird, sodass früher Käufer hier schon einen Buchgewinn mitnehmen können, während der restliche Markt korrigiert.

Der Vorverkauf läuft noch keine zwei Wochen und in dieser Zeit haben Investoren bereits Token im Wert von über 1,3 Millionen Dollar gekauft, sodass sich das Zeitfenster, um im Presale zum günstigen Fixpreis einzusteigen, schon bald wieder schließen könnte. Analysten vermuten aufgrund der hohen Nachfrage, dass es nach dem Launch schnell zu einer Kursexplosion kommen könnte.

Base Dawgz ($DAWGZ) überzeugt nicht nur mit mehreren Preissteigerungen im Presale, sondern soll laut Tokenomics auch schon bald eine Staking-Funktion einführen, die sich als äußerst gewinnbringend erweisen könnte, da von Anfang an ein Teil des Gesamtangebots für Staking-Renditen reserviert ist. Außerdem setzen die Entwickler auf einen Multi Chain Launch, sodass der Coin neben Base auch auf Ethereum, Solana, BSC und Avalanche verfügbar sein wird. Durch die Verfügbarkeit auf mehreren Blockchains wird auch das größtmögliche Publikum angesprochen, sodass die Chancen auf eine Kursexplosion nach dem Launch nochmal deutlich erhöht werden.

Zuletzt aktualisiert am 15. Juni 2024

