Krypto News: Bitcoin im freien Fall – war es das jetzt schon wieder mit dem Bullrun?

Wer sein Geld in Kryptowährungen angelegt hat, muss in dieser Woche starke Nerven haben. Nachdem sich in der vergangenen Woche zarte Silberstreifen am Bullrun Horizont abgezeichnet hatten, änderte sich das zum Wochenende wieder. Die Kurse traten eine Reise gen Süden an – und auch in dieser Woche sieht es nicht viel besser aus. Die globale Marktkapitalisierung ging auch heute wieder um 0,88 % zurück, was natürlich wieder die Kryptoendzeitpropheten auf den Plan ruft, die wieder einmal das baldige Ende aller Kryptowährungen prophezeien. Der Bitcoin Kurs ging in den letzten sieben Tagen um 5,77 % zurück und der BTC notiert aktuell bei rund 66.900 US-Dollar. Auf Monatssicht ist der Bitcoin allerdings um 8,39 % gestiegen und auf Jahressicht sogar um 157 %.

Wann kommt der Bullrun?

First Things first, der große Bitcoin Bullrun ist jetzt keine Sache, die ganz plötzlich über Nacht passiert. Für die ganz großen Kurssprünge ist die Marktkapitalisierung der „Mutter aller Kryptowährungen“ mittlerweile zu hoch. Der Bitcoin Bullrun wird vielmehr langsam, aber stetig stattfinden. Schon Kostolany betonte das Thema Geduld beim Investieren – und das gilt natürlich auch für Kryptowährungen. Dafür muss man sich nur die Kursentwicklungen des Bitcoins nach den letzten Halvings anschauen. Im Schnitt dauerte es jeweils rund ein Jahr, bis die Kurse deutlich zulegten. Das letzte Bitcoin Halving fand erst im April dieses Jahres statt. Zudem kann man die momentan sinkenden Kurse dafür nutzen, um das Portfolio neu aufzustellen, Coins nachzukaufen (Buy the Dip) und um Ausschau nach neuen Investitionsmöglichkeiten zu halten. Der neue Play-to-Earn Coin PlayDoge wäre so eine Möglichkeit, dazu aber weiter unten mehr.

Bitcoin Börsenbestände sinken

Zudem ist es so, dass die Bitcoin Börsenstände weiterhin rückläufig sind und aktuell so tief gesunken sind, wie zuletzt im Dezember 2021. Ein Grund dafür könnten die Bitcoin Spot ETF sein. Denn die Anbieter müssen sich ja mit dem Asset eindecken – und die ETF sind bei den Anlegern enorm beliebt. Dazu kommt das Halving, dass ja bekanntlich die Ausgabe neuer Bitcoins halbiert. Aktuell sind noch rund 942.000 Bitcoin auf den offiziellen Handelsplätzen verfügbar und diese Zahl wird vermutlich weiter sinken. Ein sinkendes Angebot bei gleichbleibender beziehungsweise steigender Nachfrage wird früher oder später zu steigenden Kursen führen.

PlayDoge – der Meme-Coin mit 90er Nostalgie

Der PreSale von PlayDoge ist erst vor kurzem gestartet und dem Coin ist es jetzt schon gelungen, über 4,3 Millionen US-Dollar Raising-Capital einzusammeln. Aktuell kann der $PLAY Token noch für 0,00508 US-Dollar gekauft werden. Early Bird Investoren, die in den PreSale einsteigen wollen, sollten sich allerdings beeilen, denn das Tempo ist hoch und auch diese Phase könnte schnell ausverkauft sein. In der nächsten Phase steigt der Token Preis dann auf 0,00509 US-Dollar. Die PlayDoge-App befindet sich zwar noch in der Entwicklung, aber der Vorverkauf erweist sich schon jetzt als großer Erfolg. PlayDoge hat etwa 4,7 Milliarden Token der insgesamt 9,4 Milliarden Token für den Vorverkauf geblockt, aber aufgrund des hohen Tempos des PreSales könnten diese schnell ausverkauft sein! Early Bird Investoren sollten sich also beeilen.

Warum PlayDoge kaufen?

Aber warum ist PlayDoge bei den Early Bird Investoren so enorm beliebt? Ein Grund könnte sein, dass PlayDoge ein Remake des 90er Handheld Klassikers Tamagotchi ist. Mit PlayDoge besitzen die Gamer einen eigenen virtuellen Shiba Inu. Aufmerksame Tierbesitzer, die sich um ihren Pixel Doge kümmern, erhalten als Belohnung $PLAY Token, ebenso wie für das Spielen von Minispielen innerhalb der App. Außerdem bekommen die Spieler Erfahrungspunkte, mit denen sie auf der Rangliste nach oben steigen können. Gamer, die ganz oben stehen, bekommen Bonus- $PLAY-Token und exklusive Belohnungen. Der $PLAY-Token hat jede Menge Utility. Er ist der native Token seines eigenen Play-to-Earn Universums und kann darüber hinaus an den Kryptobörsen gehandelt werden.

Zudem hat Playdoge auch DeFi-Funktionen, die es Early Bird Investoren ermöglichen, eine Bootsladung $PLAY-Token durch Staking zu verdienen, mit aktuellen Renditen von 197 % APY. Um $PLAY im PreSale zu kaufen, muss man einfach eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit BNB, ETH oder USDT. PlayDoge bietet auch die Möglichkeit, mit einer Kreditkarte zu bezahlen. Investoren, die sich Sorgen um die Sicherheit des Vertrags machen, können beruhigt sein, denn dieser wurde einer vollständigen SolidProof-Prüfung unterzogen.

Zuletzt aktualisiert am 14. Juni 2024

