Erreicht Bitcoin nächste Woche ein neues Allzeithoch? Das spricht dafür

Der Bitcoin-Kurs hat sich in den letzten 2 Wochen gut erholt und ist von rund 54.000 Dollar auf 67.000 Dollar gestiegen. Damit zeigt sich der Kryptomarkt wieder von seiner volatilen Seite, nachdem es zuvor eine längere Seitwärtsbewegung zu sehen gegeben hat. Mit 67.000 Dollar dürfte das volle Potenzial der Bullen aber noch nicht ausgeschöpft sein. Experten erwarten, dass der Bitcoin-Kurs in diesem Jahr noch auf 100.000 Dollar steigen könnte, wobei es vielleicht sogar schon nächste Woche zu einem neuen Allzeithoch kommen könnte. Zumindest finden nächste Woche zwei bullishe Ereignisse statt.

Ethereum ETF Einführung

Die Einführung der Spot Ethereum ETFs in den USA wurde nun mehrfach verschoben. Nächsten Dienstag ist es aber soweit. Schon die Spot Bitcoin ETFs waren ein voller Erfolg und haben innerhalb kürzester Zeit Milliarden Dollar in den Kryptomarkt gespült und auch von den Ethereum-Fonds erwartet man sich eine starke Performance. Zwar investieren Kunden über die Ethereum ETFs in ETH und nicht in Bitcoin, wenn die Entwicklungen hier aber ähnlich sind wie bei den Bitcoin-Fonds, dürfte das die Aufmerksamkeit der Investoren wieder vermehrt auf den Kryptomarkt lenken, sodass auch Bitcoin davon profitieren könnte.

$ETH ETF approval ✅ #Ethereum ETF trading ( coming soon ) $10,000+ ETH is coming sooner than you think pic.twitter.com/h6KDV3KSRB — Elja (@Eljaboom) July 18, 2024

Das aktuelle Allzeithoch von Bitcoin liegt bei 73.750 Dollar und derzeit notiert BTC nur noch 9 % unter diesem Wert. Wer sich mit dem Kryptomarkt befasst weiß, dass diese 9 % innerhalb einer Woche durchaus erreicht werden könnten.

Bitcoin 2024 Konferenz

Ein Ereignis, das sich in der nächsten Woche sogar noch stärker auf den Bitcoin-Kurs auswirken könnte, ist die Bitcoin 2024 Konferenz. Dabei handelt es sich um eine der größten Krypto-Veranstaltungen, die heuer vom 25. – 27. Juli stattfindet. Schon früh haben sich vielversprechende Speaker angekündigt. Am meisten dürften die Gäste und auch Investoren wohl darauf gespannt sein, was Donald Trump auf der Konferenz verkündet.

Speakers at the Bitcoin 2024 Conference in Nashville 🇺🇸 – Donald Trump

– Robert F. Kennedy Jr.

– Cathie Wood

– Michael Saylor

– Edward Snowden

– Vivek Ramaswamy BULLISH! pic.twitter.com/ox1UBJQKsZ — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 16, 2024

Trump hat gute Chancen, die Präsidentschaftswahl in den USA im November zu gewinnen, weshalb umso wichtiger ist, was er auf der Konferenz zu sagen hat. Viele Analysten vermuten, dass der Bitcoin-Kurs auf 150.000 Dollar steigen könnte, wenn Trump Präsident werden sollte.

JUST IN: Standard Chartered Bank says #Bitcoin will reach $150,000 if Donald Trump wins the presidential election. pic.twitter.com/CDRKebD61M — Watcher.Guru (@WatcherGuru) June 6, 2024

Damit stehen die Chancen gut, dass Trumps Rede auf der Bitcoin-Konferenz den Kurs der größten Kryptowährung auf ein neues Allzeithoch treiben könnte, vor allem, wenn auch die Spot Ethereum ETFs in den ersten Tagen Stärke zeigen. Sollte es dazu kommen, dürften auch zahlreiche Altcoins von der bullishen Stimmung profitieren, wobei sich derzeit vor allem 99Bitcoins größter Beliebtheit erfreut.

Anleger setzen auf 99Bitcoins

Sollte der Bitcoin-Kurs tatsächlich 100.000 Dollar oder mehr erreichen, stehen die Chancen gut, dass auch Coins, die an Bitcoin angelehnt sind, davon profitieren. Vor allem aber dürften sich dadurch aber immer mehr Investoren für den Kryptomarkt interessieren, wobei viele zum ersten Mal mit den digitalen Coins in Kontakt kommen dürften. Das könnte 99Bitcoins in die Karten spielen, da die Plattform schon seit Jahren Wissen rund um Bitcoin und Co. vermittelt und sich damit inzwischen eine Reichweite von über 3,5 Millionen Abonnenten auf Youtube und im Newsletter aufgebaut hat. Diese Reichweite könnte den Betreibern nun zugute kommen, da mit $99BTC auch der Launch einer eigenen Kryptowährung angekündigt wurde.



($99BTC Initial Coin Offering – Quelle: 99Bitcoins Website)

Die $99BTC-Token sind derzeit im Vorverkauf erhältlich, wobei Investoren bereits Token im Wert von fast 2,5 Millionen Dollar gekauft haben. Dadurch wird das Potenzial des neuen Coins schnell deutlich. Coins, die nach einem erfolgreichen ICO an den Kryptobörsen gelistet werden, können ihren Wert oft innerhalb kürzester Zeit vervielfachen, vor allem wenn ein großer Name wie 99Bitcoins hinter einem Projekt steht. Die Chancen stehen also gut, dass auch der $99BTC-Kurs nach dem Launch durch die Decke geht.

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2024

