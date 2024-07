Shiba Inu Coin: 115% unter Jahreshoch – Jetzt einsteigen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Shiba Inu ist derzeit unter den Top 100 Meme Coins wohl einer der schlechteren in Bezug auf seine Performance. Während Dogecoin, Pepe und dogwifhat deutlich im zweistelligen Plus in den letzten 7 Tagen liegen, gewann Shiba Inugerade einmal 2,68 % an Wert. Derzeit wird SHIB bei 0,00001788 US-Dollar gehandelt. Nur zum Vergleich: im März 2024 erreichte Shiba Inu Coin ein Jahreshoch von 0,000036 US-Dollar. Im gleichen Monat stieg der Wert um 28 %. Das erste Quartal war von einer starken Aufwärtsbewegung geprägt, angetrieben durch die Halbierung von Bitcoin. Diese führte zu einem neuen Rekordhoch von 73.737 US-Dollar für den Kryptomarktführer. Und die meisten Altcoins zogen mit.

Allerdings hatte Shiba Inu (SHIB) im zweiten Quartal 2024 einen Einbruch zu verkraften. Aktuell liegt der Kurs rund 115 Prozent unter dem Jahreshoch. Die Charts zeigen eine eindeutig bärische Stimmung (lassen Sie sich nicht von den grünen Zahlen täuschen).

Der Token ist für einige Investoren kaum noch handelbar und bröckelt stetig ab. Seine Anleger behält er auch weiterhin auf die Probe. Und wenig bis keine Kursausschläge lassen in den nächsten Monaten wohl nichts Gutes erahnen. Überlegen Sie, ob es jetzt eine gute Idee ist, den Shiba Inu Coin zu kaufen. Oder hat dieser die Tiefpreisphase schon durchlaufen und könnte bis Ende des Jahres enorme Gewinne bringen? Ähnlich wie im Jahr 2021? Schwer vorstellbar. Durch die derzeitige Rallye unter den Meme-Coins stellt sich aber die Frage: Welchen Coin könnte man jetzt kaufen? Welche Kryptowährung wird explodieren? Wer sich vor allem für Meme Tokens interessiert, könnte bei Pepe Unchained (PEPU) genau richtig liegen.

Marktanalyse: Shiba Inu Coin

Wie bereits erwähnt, schwankte der Kurs dieser Kryptowährung im ersten Vierteljahr sehr stark. Die Halbierung des Bitcoins trieb die Volatilität sowohl dort als auch bei anderen Altcoins an. Als der Bitcoin dann ein neues Allzeithoch erreichte, profitierten viele andere Kryptowährungen ebenfalls. Doch die Erholung war nur von kurzer Dauer.

Im zweiten Quartal riss der Kurs ein, und der Token liegt nun weit unter seinem Jahreshoch. Jetzt hinterfragen Anleger, ob es eine Kaufoption bietet. Die Zeichen stehen auf Risiko. Es könnte der Krypto-Szene gut tun, derselben wie seiner Preisentwicklung eine eiserne Reserve zu gewähren.

Einige Analysten könnten sich vorstellen, dass der Marktzyklus bald eine Kurve bekommt und SHIB sich wieder erholt. Die große Frage, die sich dann stellt, ist natürlich: Wäre es schlau, jetzt SHIB zu kaufen? Und wer darauf setzt, dass sich das in der Zukunft auszahlt, könnte dabei tatsächlich eine gute Rendite erzielen. Sicher kann man das aber natürlich nicht sagen. Denn die Sache hat einen Haken: Es handelt sich dabei um eine wahnsinnig spekulative Anlage.



Shiba Inu

(SHIB)

Preis $0.000018

Marktkapitalisierung $10.53 B

Der momentane Stand der Dinge beweist nur zu deutlich, dass der Kryptowährungsmarkt vollkommen unberechenbar ist. Denn trotz des jüngst erlittenen Kursverlustes könnte sich der Shiba Inu Coin in einer allgemeinen Markterholung doch noch als lohnender Investitionsgegenstand erweisen – vorausgesetzt, der Kurs steigt über sein Jahreshoch. Denn wenn man im März 1000 Euro in Shiba Inu Coin investiert hätte, als der Kurs bei 0,00003592 US-Dollar lag, hätte man heute bei einem Kurs von 0,00001789 US-Dollar etwa 552 USD (oder 502 Euro) Verlust gemacht.

Umgekehrt würde man ungefähr das Doppelte an Gewinn erwirtschaften, wenn man jetzt einsteigt. Wer jetzt also 1000 US-Dollar investiert und Shiba Inu Coin es schafft, auf sein Jahreshoch wieder zu kommen, würde das einen Gewinn von 1006 US-Dollar bedeuten. Aber auch nur dann, wenn der Kurs auch wirklich wieder in diese Höhe schießt.

Shiba Inu Coin kaufen, oder nicht?

Der Kryptowährungsmarkt wird von Bären beherrscht, und das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, um Shiba Inuzu kaufen. In dieser Zeit der Baisse konnten Investoren, die Anfang des Jahres eingestiegen sind, hervorragende Renditen erzielen, aber wie lange wird dieser Bärenmarkt andauern? Es gibt viele Faktoren, die dazu führen könnten, dass Shiba Inu endlich den Wall Street Mainstream erreicht, und eine davon ist die Annäherung der SEC Genehmigung eines BTC ETFs. Da sich viele Analysten darauf konzentrieren, wie und wann ein BTC ETF während der aktuellen Amtszeit von Gary Gensler veröffentlicht wird, betrachten wir den Weg von Shiba Inu.

Es scheint, als ob das Schiff abgesegelt ist und der Kryptowährungsmarkt keinen bevorstehenden Hype, keinen kommenden Aufschwung hat, auf den man sich hätte freuen können. Der Markt ist jetzt den Launen der globalen Finanzgesellschaften und den makroökonomischen Veränderungen ausgeliefert. Im Jetzt könnte es für Shiba Inu noch schwieriger sein, weitere 100 Prozent Kursgewinn zu erzielen. Und ob die vorübergehende Marke von 0,000027 US-Dollar dabei erreicht wird, bleibt ebenfalls abzuwarten.

Meme coins like Shiba Inu thrive on community support. — Jackson foust (@Thebunchzsb) July 20, 2024

Am meisten gewinnt SHIB, wenn es von Hype und Begeisterung umgeben ist. Beides fehlt derzeit. Die Chance, dass der Preis des Tokens abrutscht und im wahrsten Sinne des Wortes mit fünf Nullen handelt, ist größer als seine Chance, bis 2024 weiter nach Norden zu gehen. Für sicherheitsbewusste und orientierte Anleger, die Verluste minimieren wollen, gibt es nur eine Alternative: Setzen Sie nicht alles auf eine Karte! Diversifizieren Sie Ihr Portfolio und streuen Sie Ihre Wetteinsätze auf unterschiedliche Projekte.

Was ist mit Presales? Wir denken da vor allem an Pepe Unchained (PEPU), einen Meme-Coin, der im Vorverkauf bereits über 4,6 Millionen US-Dollar gesammelt hat.

Die Rallye im ersten Quartal war stark von der Bitcoin-Halbierung und der Genehmigung des Bitcoin-Exchange Traded Fund (ETF) begünstigt. Diese beiden Ereignisse haben weite Teile des Marktes befeuert und für enorme Renditen gesorgt. Doch jetzt, da diese beiden Katalysatoren abgeklungen sind, fehlt es dem Markt an Impulsen. Die Anleger müssen jetzt damit zurechtkommen (oder eben auch nicht), dass die großen globalen Finanzinstitutionen und die makroökonomischen Veränderungen an den verschiedenen Märkten auf den Bitcoin– und Altcoin-Kurs einwirken.

Eine Herausforderung für Shiba Inu ist es, in diesem Umfeld Fuß zu fassen. Es gibt keinen Hype um den Token und auch keine bedeutenden Entwicklungen, die ihn vorantreiben könnten. Daher ist es unwahrscheinlich, dass er sich weiter erholen und an Wert gewinnen wird. Anleger sollten darüber nachdenken, ihr Portfolio zu diversifizieren und Risiken zu minimieren. In diese Situation hinein entwickelt sich auch eine Alternative zu Shiba Inu recht spannend. Es handelt sich dabei um PEPU.

Pepe Unchained: Ein ernsthafter Rivale für Shiba Inu und andere Meme Coins

Ein ernsthafter Rivale für Shiba Inu und andere Meme Coins ist Pepe Unchained. Der Token ($PEPU) hat in der Krypto-Community viel Aufsehen erregt und sich als einer der führenden unter den Kryptopresales etabliert. Neue Kryptowährungen sorgen in der Regel nicht gerade für Schlagzeilen. Pepe Unchained trennt sich da jedoch von der breiten Masse. Man hat den Eindruck, sowohl auf Seiten der Investoren, Stakeholder als auch auf Seiten der Medien und Berichterstatter handelt es sich um eine reelle Angelegenheit und um keine “Bauernfängerei”.

Warum ist das so, und was ist dran an dem Earn-To-Die-Zombie-Mythos des individuellen Schicksals, des vorigen Pepe-(Verzweiflungs-)Heldentums und der aktuellen Situation? Nun, ganz so dramatisch ist es natürlich nicht. Der Token (PEPU) hat jedoch tatsächlich viele Anwendungsmöglichkeiten.

Das Ziel von Pepe Unchained besteht darin, das Meme-Coin-Ökosystem umzuformen, indem es diesen Coins wirkliche Use-Cases gibt und dabei skalierbar ist. Es setzt auf das bekannte Pepe-Meme und verknüpft es mit einer Layer-2-Blockchain, die sowohl umgehende Abwicklungsgeschwindigkeiten als auch sehr niedrige Transaktionskosten bietet.

Pepe is preparing to launch his own Layer 2 blockchain solution soon: 🧠 Instant bridging between ETH and Pepe Chain

🧠 Lowest transaction fees

🧠 100x faster transaction speeds compared to ETH

🧠 Dedicated Block Explorer Get ready to join the future with Pepe Unchained! ⛓️🐸 pic.twitter.com/9gxNnddMyq — Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 18, 2024

Basierend auf Ethereum Layer 2, bietet Pepe Unchained viel schnellere Geschwindigkeiten, was sowohl für Investoren als auch für Entwickler attraktiv ist. Es verfügt über Funktionen, die Investoren ansprechen und ihnen ein besseres Gefühl geben, wie zum Beispiel eine nahezu sofortige Verbindung zwischen Ethereum und der Pepe-Kette. Die Plattform hat auch ihren Block-Explorer raffiniert und ermöglicht das Abschöpfen der Belohnungen durch bessere Nutzererlebnisse. Pepe Unchained hat eine beträchtliche Anzahl von Vorverkaufs-Münzen verkauft und fast 4,5 Millionen US-Dollar in der Vorverkaufsphase gesammelt. Einige Investoren haben Münzen im Vorfeld gekauft, und wenn diese jetzt gestaked werden, werden sie voraussichtlich die größten Gewinne am Ende des Tages erzielen.

Great Saturday news! We’ve raised $4.5M! Pepe Unchained is breaking barriers and making waves 🐸⛓️ pic.twitter.com/3hK6JyGOy4 — Pepe Unchained (@pepe_unchained) July 20, 2024

Pepe Unchained ist innovativ und praxisnah im Bereich der Meme-Coins. Es ist leicht zu verstehen, dass schnelle Transaktionen, niedrige Kosten und ein breites Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten dieses Kryptowährungsprojekt äußerst interessant machen. Die klare Vision des Teams und das solide Fundament, auf dem diese Vision ruht, machen Pepe Unchained zu einer vielversprechenden Investition. Das Meme war und ist oft ein Medium, um gesellschaftliche Missstände aufzudecken und sich darüber lustig zu machen. Meme-Creator und -Sprecher wurde man aus freien Stücken. Ähnlich ist es bei Pepe Unchained, das die lokalen Memes respektiert, in ihnen aber auch ein großes Potenzial in Sachen Kreativität und geistiger Freiheit erkennt. Im Bereich der Kryptowährungen ist das ein ziemlich starkes Alleinstellungsmerkmal.

Zuletzt aktualisiert am 21. Juli 2024

