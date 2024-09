Ethereum bricht aus dem AbwÃ¤rtstrend aus! Die beste Zeit, um zu kaufen?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Am Kryptomarkt wendet sich das Blatt zum Guten. Nach einer Korrektur bei Bitcoin, die in eine monatelange Seitwärtsbewegung übergegangen ist, ist die Unsicherheit am Markt gestiegen, was Investoren dazu veranlasst hat, vor allem bei Altcoins das Kapital abzuziehen. Ethereum (ETH) hat es dabei besonders hart getroffen. Obwohl die Nachrichtenlage rund um Ethereum eigentlich äußerst positiv war, ist der Kurs der zweitgrößten Kryptowährung massiv eingebrochen. Nun ist allerdings der Ausbruch aus dem Abwärtstrend gelungen. Ist nun der beste Zeitpunkt, um Ethereum zu kaufen?

Abwärtstrend gebrochen

Für Ethereum hätte es eigentlich nicht besser laufen können. Zumindest wenn man sich die Fundamentaldaten angeschaut hat. Die Verfügbarkeit an den Kryptobörsen war gering, da Investoren ihre Bestände lieber hodln wollten, die Nutzerzahlen steigen seit einiger Zeit wieder und auch die Layer-2-Lösungen wachsen rasant. Die Kirsche auf der Torte war wohl die Markteinführung der Spot Ethereum ETFs in den USA.

Trotz allem ist der Kurs in den letzten Monaten stark gefallen. Dabei hat ETH deutlich höhere Verluste hinnehmen müssen als Bitcoin oder andere große Altcoins. Der Ether-Kurs rutschte in einen immer steileren Abwärtstrend, aus dem er nun wieder ausgebrochen ist.



(ETH Kursentwicklung – Quelle: Coinmarketcap)

Mit dem Erreichen der 2.400 Dollar Marke zeigt sich nun schon ein anderes Bild. Allerdings hat ETH auch noch viel Luft nach oben, da der Kurs immer noch viele wichtige Hürden nehmen muss, um Tradern endgültig zu signalisieren, dass man ETH wieder kaufen kann. Der EMA200 liegt beispielsweise bei 2.919 US-Dollar. Bitcoin hat den EMA200 in dieser Woche wieder überschreiten können. Umso wichtiger wäre es, dass das auch bei Ethereum passiert.

Soll man jetzt Ethereum kaufen?

Die Erholung der letzten Tage führt natürlich einige Anleger zu der Frage, ob sie ihre Chance nun verpasst haben, günstig ETH zu kaufen und davon zu profitieren. Mit Sicherheit kann das natürlich niemand sagen, allerdings deutet einiges darauf hin, dass es schon bald weiter bergauf gehen könnte, sodass sich ein Investment auch jetzt noch auszahlen könnte. Einige Experten vermuten, dass der Ether-Kurs noch in diesem Jahr ein neues Allzeithoch erreichen kann.

Für das nächste Jahr sind die Prognosen sogar noch deutlich bullisher. Viele Analysten gehen davon aus, dass Ethereum bis Ende 2025 bei 10.000 US-Dollar notieren könnte. Ob es dazu kommt, dürfte in erster Linie davon abhängen, ob institutionelle Anleger in Zukunft auch mehr in die Spot Ethereum ETFs investieren, oder ob hier weiterhin Bitcoin das Mittel der Wahl bleibt.

Zuletzt aktualisiert am 14. September 2024

Pepe Unchained - Meme Coin mit eigener Blockchain Einzigartiges Ökosystem: Erfolg und Wachstum von Anfang an - nicht verpassen!

Massives passives Einkommen: Dynamische Staking-Belohnungen mit $PEPU

Niedrige Transaktionskosten: Ethereum Layer-2 Chain mit Pepe-Meme 10 /10 Zum Presale Memebet Token - 70 % des Gesamtangebots sind für den Vorverkauf und Prämien vorgesehen Memecoin-Wetten: Setze $MEMEBET im Casino ein und erhalte Boni

Community-Presale: 70% der Token für Presale & Belohnungen

Airdrops: Gewinne durch Wetten auf den Leaderboards

Keine KYC: Anonymes Spielen im Telegram-Casino 9.9 /10 Zum Presale Crypto All-Stars - Revolutionäres MemeVault für Multi-Token-Staking Revolutionäres MemeVault: Verdiene $STARS durch Staking von Meme-Coins in einem einzigartigen Protokoll.

Weltweites Multi-Token-Staking

Massives Belohnungspotential

Ein stark geprüftes, auf ERC-1155 basierendes Staking-System. 9.8 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.