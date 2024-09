Ethereum Kurs Prognose: Deshalb könnte der ETH-Kurs jetzt auf 6.000 US-Dollar steigen

Nachdem seit der Einführung der Ethereum-Spot-ETFs im Juli der ETH Kurs mit starken Abflüssen zu kämpfen hatte, scheint nun eine erste Erholung eingetreten zu sein. Viele Anleger hatten durch die Einführung der ETH-ETFs in den USA nicht nur auf einen Bullenmarkt, sondern sogar auf ein neues Allzeithoch gehofft – doch bisher ist weder das eine noch das andere eingetreten.

Jetzt scheint es jedoch so, als ob sich die zweitgrößte Kryptowährung der Welt langsam wieder erholen könnte. Ein Krypto-Experte wagt jetzt sogar eine äußerst bullishe Ethereum Prognose und verrät, warum ein Preisniveau von 6.000 US-Dollar realistisch ist.

Erst in der letzten Woche verkündete die US-amerikanische Notenbank Federal Reserve eine Senkung des Leitzinses von 5,5 Prozent auf eine Spanne von 4,75 bis 5,00 Prozent. Dieser vergleichsweise große Rückgang sorgt jetzt dafür, dass die weltweite Finanzbranche aufatmen kann – was sich unter anderem auch im aktuellen Ethereum Kurs widerspiegelt.

Die erneuten Zuflüsse sorgen jetzt dafür, dass sich der Krypto-Experte “Crypto Patel” auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) mit der Zukunft des ETH-Tokens beschäftigt hat. So veröffentlichte er erst kürzlich eine Kursanalyse. In dem Tweet, dem eine entsprechend bearbeitete Chart-Grafik anhängt, erklärt er genau die nächsten Kursziele für Ethereum. Seiner Meinung nach dürfte der Ethereum Kurs schon bald ein Niveau von “5.500 bis 6.000 US-Dollar” erreichen.

$ETH Chart Update

Next Target: $5500-$6000

Best Accumulation Zone: $2500-$2100

Long Term Target: $8000-$10,000#Ethereum bounced strongly from the $2100 level (channel support), and with the next resistance at $5500-$6000, I’m expecting the next stop for #ETH to be $6000 pic.twitter.com/eLOa5pIrIN

— Crypto Patel (@CryptoPatel) September 21, 2024