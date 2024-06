Finanzexperte mit extrem bullishem Kursziel: So viel könnte ein Bitcoin im August kosten

Der Kryptomarkt kommt wieder in Schwung und da dauert es auch nicht lange, bis Analysten ihre Prognosen abgeben, wo sich Bitcoin und Co. in diesem Jahr hin entwickeln könnten. In einem Punkt sind sich die meisten Experten einig: Der Bitcoin-Kurs wird heuer noch ordentlich steigen. Zumindest deutet derzeit alles darauf hin. Wie weit die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung heuer aber tatsächlich noch steigen kann, darüber herrscht Uneinigkeit. Robert Kiyosaki, der Autor des Spiegel-Bestsellers “Rich Dad, Poor Dad”, kommt nun mit einem extrem bullishen Kursziel und zieht damit viel Aufmerksamkeit auf sich.

Robert Kiyosaki ist in der Finanzwelt kein Unbekannter. Seine Bücher haben Millionen Menschen das Finanzsystem leicht verständlich erklärt und vielen den Umgang mit Geld nähergebracht. Dass Kiyosaki von Bitcoin überzeugt ist, ist kein Geheimnis. Schon früh hat er sich den bullishen Prognosen von Cathie Wood, dass Bitcoin im Jahr 2030 über eine Million Dollar kosten kann, angeschlossen. Allerdings ist es leicht, heute über etwas zu schreiben, das so weit in der Zukunft liegt, dass einen wahrscheinlich niemand mehr festnageln wird, wenn es in 6 Jahren dann doch nicht eintritt. Anders ist das dagegen bei seinem jüngsten Tweet. Hier spricht der Finanzexperte davon, dass Bitcoin schon im August auf 350.000 Dollar steigen könnte.

BITCOIN will be $350,000 by August 25, 2024 is not a lie. It’s a prediction. It’s speculation, it’s an opinion, but it’s not a lie. It’s suckers bait, but it’s not a lie becuase any prediction about the future is not a lie. I want $350,000 BITCOIN to be a fact, and I want it to…

Zwar ist Kiyosaki mit seinen Äußerungen extrem vorsichtig, da er wohl auch selbst weiß, dass man ihn in 2 Monaten danach fragen wird, dennoch hofft er auf ein Kursziel von 350.000 Dollar bis August. Dabei sollte man wissen, dass der Bestseller-Autor schon im März eine Bitcoin-Prognose für Juni abgegeben hat, laut der der Kurs in diesem Monat bei 100.000 Dollar liegen sollte. Ob es dazu noch kommt, ist fraglich.

Natürlich stößt Kiyosaki mit seinen Prognosen nicht nur auf Zustimmung. Am Kryptomarkt gibt es zahlreiche namhafte Analysten, die versuchen alle möglichen Daten auszuwerten, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wie sich der Kurs entwickeln könnte. Auch Willy Woo hat sich als Analyst einen Namen gemacht und hat auf X über eine Million Follower. Er zeigt Kiyosaki anhand eines Charts, dass es dazu wohl nicht kommen wird.

MVRV compares the market cap vs the money stored in the network.

This multiplier oscillates roughly between 1 and 5 depending on the liquidity and fomo in the market.

I'm using a rough 2.5x for this stage of the bull market.

$350k BTC = $6.9T market cap

Now work out how much… pic.twitter.com/6Ij3qzKZ4H

— Willy Woo (@woonomic) June 6, 2024