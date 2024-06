Krypto News: „Super-Euphorie” unter Anlegern! Welcher Coin hat jetzt das größte Potenzial?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Klicke Hier, um die besten Krypto Presales zu sehen, die sich in diesem Jahr verzehnfachen könnten!

Bitcoin über 70.000 Dollar, bullishe Ethereum-Prognosen, explodierende Memecoins – Blockchain-Forscher sprechen schon von „Super-Euphorie“ auf den Krypto-Märkten! Welcher Coin hat jetzt das größte Potenzial?

Was ist heute mit Krypto los?

Im Moment treten die Kurse der meisten Coins zwar auf der Stelle. Hinter den Kulissen sehen Krypto-Forscher allerdings bullishe Signale, die auf eine „Super-Euphorie“ unter Anlegern hinweisen!

Stehen Bitcoin, Ethereum und Co. vor einem neuen, massiven Bull-Run? Das deuten beispielsweise die Top-Analysten Jan Happel und Yann Allemann an, die Gründer der populären Marktforschungsfirma Glassnode. Die schreiben auf Twitter (jetzt X) in einer neuen Prognose:

„Könnten wir in Krypto auf eine „Super-Euphorie“ zusteuern?“

Die Analysten betonen: Bitcoin-Unternehmen MicroStrategy hat sein gesamtes Geschäft auf BTC verwettet – und sei damit bisher erfolgreich gewesen. Der Aktienkurs übersteige bereits das Niveau von 2021.

Auch die technische Analyse (Elliott-Wellen-Struktur und Fibonacci) gebe ein mögliches Ziel über dem Allzeithoch aus dem Jahr 2000 vor. Dafür müsse sich aber weiterhin die Europhie aufbauen bei „BTC und Krypto“.

OPINION: Could we be heading towards “Super Euphoria” in #Crypto?#MicroStrategy has been betting their entire business on #BTC. And has been successful so far. Its share price already exceeds the level from 2021. How much more could #MSTR rally? Elliott Wave structure and… pic.twitter.com/PcJRK8cDvQ — 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰 (@Negentropic_) May 31, 2024

So oder so: Historisch betrachtet ist der Juni ein starker Monat für Altcoins, in der Vergangenheit konnten viele in diesem Zeitraum enorm zulegen. Kommt es diesmal ebenfalls so? Wie die Blockchain-Forscher ergänzen, kommt es insbesondere bei drei Coins zu „starken Rallyes“: Jasmy Coin (JASMY), iExec RLC (RLC) und Memecoin Pepe Coin (PEPE).

„Trotz der Preisbewegung von Ethereum zeigen $JASMY, $RLC und $PEPE starke Rallyes. Der ETHBTC-Chart deutet auf eine Trendwende hin, da Ethereum nach der Genehmigung des ETH-ETF Bitcoin überflügelt.“

LOOKIN AHEAD: Altcoin Market Moves Despite Ethereum’s price action, $JASMY, $RLC, and $PEPE show strong rallies. The ETHBTC chart suggests a trend reversal as Ethereum outperforms Bitcoin following the ETH ETF approval. Historically, June has been favorable for altcoins.… pic.twitter.com/SfivJ06L7I — 𝗡𝗲𝗴𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼𝗽𝗶𝗰 (@Negentropic_) June 3, 2024

Auch Top-Trader Michaël van de Poppe sieht erstarkendes Momentum auf den Märkten, stellt bei Bitcoin sogar ein baldiges Allzeithoch in Aussicht. Der Holländer an seine mehr als 700.000 Follower auf X:

„Starke Bewegung für#Bitcoin. Neues Allzeithoch am Horizont. Erwarte, dass auch Altcoins den Motor anwerfen, langsam wachen sie auf.“

Strong move for #Bitcoin. New all-time high on he horizon. Expecting #Altcoins to turn the engine on as well, slowly they are waking up. pic.twitter.com/js7ciC6pAm — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 5, 2024

Einer seiner Coins mit dem größten Potenzial scheint dabei Wormhole (W) zu sein. Solange sich die Kryptowährung über 0,60 Dollar halte, rechnet er mit einer starken Forsetzung. Sein Preisziel: 0,97 Dollar! Von 0,60 auf 0,97 Dollar – das kommt einem Anstieg von +61,67% gleich! Könnte sich der Einstieg also lohnen?

I'm expecting a lot from $W. As long as it holds above $0.60, I'm expecting a strong continuation to be happening here. pic.twitter.com/gXAMdoBIh3 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) June 4, 2024

Welche Kryptowährung wird explodieren 2024?

Nicht jede Prognose folgt der bullishen Aussicht: Walletinvestor.com beispielsweise warnt vor Wormhole (W), bezeichnet den Coin als „schlechtes“ Investment. Bis Juni 2025 könnte Wormhole (W) der Vorhersage zufolge auf 0,0283 Dollar fallen (-95,28%).

In die entgegengesetzte Richtung geht’s hingegen weiterhin für Memecoins: +119,08% konnte neversol (NEVER) seit gestern zulegen, folgend auf sage und schreibe +306,07% letzte Woche. Gleich danach kommt Ben the Dog (BENDOG) mit +81,35% und Moutai Coin (MOUTAI) mit +34,68%.

Sollte man Memecoins kaufen? Hier gilt: potenziell hohes Risiko, potenziell hoher Gewinn. Die einstigen Scherzwährungen haben sich für viele Kleinanleger als valide Portfoliobeimischung erwiesen, was sich seit Wochen an steigenden Kursen zeigt.

Bullish für Anleger: Auch einige Presale-Memecoins sorgen vor der Markteinführung für Aufsehen. Die bieten unter anderem den Vorteil, dass sie zum Festpreis abgegeben werden. Einer der Memecoins mit dem größten Potenzial könnte dabei PlayDoge (PLAY) sein.

Das Projekt punktet mit einem innovativen Konzept: PlayDoge (PLAY) verwandelt das Dogecoin-Meme in ein ausgewachsenes Play-to-Earn-Handy-Game, das dich fürs Spielen mit einer Kryptowährung belohnt! Ähnlich wie beim 90er-Hit Tamagotchi musst du dein virtuelles Haustier pflegen, bespaßen, trainieren – und bekommst zum Dank den nativen PLAY-Token.

Ist PlayDoge einen Blick wert? Analysten bescheinigen dem Memecoin massives Potenzial – Krypto-Influencer Jacob Bury hält sogar ein potenzielles 100x für möglich (1000 Dollar -> 100.000 Dollar!):

Zuletzt aktualisiert am 6. Juni 2024

Playdoge - Mobiles P2E-Spiel mit Doge-Meme Potenzieller Binance-CEX-Launch nach dem Presale

Verdiene Belohnungen im mobilen P2E-Spiel – sichere dir $PLAY!

Verwandelt ikonisches Doge-Meme in virtuelles Haustier 10 /10 Zum Presale Nächster Solana-inspirierter Coin mit immensem Potenzial Frischer Memecoin auf der Solana-Plattform der sich angesichts des aktuellen Hypes um SOL-Tier-Token viral verbreiten könnte

Gerüchten zufolge vom gleichen Team wie SLERF entwickelt

Ähnlich wie Slothana, das vor kurzem 15 Mio. $ einnahm und seitdem einen starken Start erlebt hat 9.5 /10 Zum Presale Wienerdog - Neuester KI Memecoin Unendlich aufrüstbare KI-Meme-Münze mit modularen technologischen Fähigkeiten

Riesige Einsatzprämien täglich während des Vorverkaufs verfügbar

Der Vorverkaufspreis steigt alle zwei Tage - kaufen Sie jetzt, um vom besten Preis vor der Notierung zu profitieren 9 /10 Zum Presale

Kryptowährungen sind ein sehr volatiles, unreguliertes Investmentprodukt. Ihr Kapital ist im Risiko.