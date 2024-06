Bitcoin am Scheidepunkt: Vorbereitung auf den weiteren Krypto-Bullenmarkt

In der aktuellen Analyse von Rekt Capital betrachten wir die Auswirkungen der Konsolidierung von Bitcoin zwischen den aktuellen Preisniveaus und 70.000 USD nach dem jüngsten Halving. Diese Konsolidierung wird als entscheidender Faktor für die allgemeine Geschwindigkeit und die Synchronisation des Marktes mit den historisch wiederkehrenden Halving-Zyklen betrachtet.

Nach den Ansichten des Krypto-Analysten könnte der aktuelle Bullenmarkt demnach seinen Höhepunkt im Bullenmarkt um Mitte September bis Oktober 2025 erreichen.

Nach dem Halving befindet sich Bitcoin bei dem Vergleich mit der BTC Performance der Vergangenheit in einer Phase der Konsolidierung. Unter vielen Analysten wird diese Marktphase oft als notwendiger Prozess für die weitere Preisstabilisierung für die Bitcoin Prognose angesehen. Weiterhin ist diese Phase von großer Bedeutung, da sie dem Markt ebenso ermöglicht, sich von der anfänglichen Volatilität, welche durch die stattgefundene Halbierung des BTC Block-Rewards verursacht wird, zu erholen.

Entsprechend können Länge und das Verhalten dieser Konsolidierungsphase tiefgreifende Auswirkungen auf die mittel- bis langfristige Marktdynamik der Kryptowährungen haben.

#BTC

The more Bitcoin consolidates anywhere between current price levels & $70,000 after the Halving…

The more this cycle will decelerate and resynchronise with its regular historically-recurring Halving Cycle with a Bull Market peak in mid-September/October 2025$BTC… pic.twitter.com/9WC97sXNbJ

— Rekt Capital (@rektcapital) May 1, 2024