FLOCKERZ lässt dich kostenlose Token verdienen, nur weil du über die Zukunft des Projekts entscheidest: So geht’s

FLOCKERZ ist ein neuer Meme-Coin, die ihrer Community die ganze Macht gibt. Die Gemeinschaft wird die Macht haben, wichtige Projektentscheidungen zu treffen und gleichzeitig Belohnungen zu verdienen.

FLOCKERZ gibt seiner Community, bekannt als “The Flock”, die Macht, seine Zukunft zu gestalten. Über die Flocktopia-Plattform können die Mitglieder an Entscheidungen teilnehmen und als Belohnung $FLOCK-Token verdienen.

Wie funktioniert Flocktopia?

Flocktopia ist der Hauptpfeiler von FLOCKERZ. Sie ist die DAO des Projekts. Diese DAO gibt jedem Community-Mitglied ein Mitspracherecht bei der Ausrichtung des Projekts. Anstatt sich auf eine zentrale Behörde zu verlassen, um Entscheidungen zu treffen, erlaubt FLOCKERZ The Flock, über wichtige Aspekte abzustimmen.

Dazu gehören neue Funktionen, Marketingstrategien, Token Burns, Projektentwicklung und Expansionspläne. Die Teilnahme an diesen Entscheidungen ist ganz einfach. Um abzustimmen, müssen Sie lediglich $FLOCK-Token halten. Ihr Einfluss auf den Abstimmungsprozess basiert auf der Anzahl der Token, die Sie besitzen. Außerdem verdienen Sie jedes Mal, wenn Sie an einer Abstimmung teilnehmen, kostenlose $FLOCK-Token.

Warum ist FLOCKERZ anders?

Meme-Coin-Projekte werden oft kritisiert, weil sie zentralisiert sind und wichtige Entscheidungen ohne Beteiligung der Gemeinschaft getroffen werden. Dies kann dazu führen, dass sich die Investoren von den Projekten, die sie unterstützen, abgekoppelt fühlen. FLOCKERZ geht dieses Problem mit seinem dezentralen Governance-System an.

Ziel des Projekts ist es, die Macht an das Volk zurückzugeben. Jeder, der in das Projekt involviert ist, hat dank FLOCKERZ einen Anteil an dessen Erfolg. Unabhängig von der Erfahrung auf dem Kryptowährungsmarkt bietet FLOCKERZ allen Nutzern die gleichen Möglichkeiten. Außerdem gibt es keine zentrale Behörde, die das Projekt kontrolliert. Jede Entscheidung wird kollektiv getroffen. Und je mehr Sie sich beteiligen, desto mehr verdienen Sie.

Ein klarer Weg nach vorn: Die FLOCKERZ Roadmap

Obwohl FLOCKERZ noch ein relativ neues Projekt ist, hat es bereits einen klaren und detaillierten Fahrplan für seine Zukunft aufgestellt. Das Projekt hat sein Nest-Sicherheitsaudit abgeschlossen, um sicherzustellen, dass der $FLOCK-Vertrag sicher ist, bevor es losgeht. Die Vorverkaufsphase läuft derzeit, und FLOCKERZ hat bereits über 175.000 Dollar gesammelt und damit von Anfang an eine starke Unterstützung durch die Community gezeigt.

Die nächsten Schritte der Roadmap konzentrieren sich auf den Ausbau der Community und die Steigerung der Präsenz von FLOCKERZ im Ethereum-Ökosystem. Dazu gehören der Start einer globalen Marketingkampagne, um mehr Flockerz anzuziehen, und die Vorbereitung auf Token-Listings an großen Börsen.

Sobald der Vorverkauf abgeschlossen und der Token gelistet ist, wird FLOCKERZ offiziell seinen Vote-to-Earn-Mechanismus starten, der es der Community ermöglicht, Belohnungen für ihre Teilnahme zu erhalten. Die letzte Phase der Roadmap umfasst ein kontinuierliches Wachstum der Gemeinschaft und die Einführung neuer Funktionen auf der Grundlage der von The Flock getroffenen Entscheidungen.

Tokenomics und Staking: Maximierung der Belohnungen

FLOCKERZ hat seine Token-Zuteilung sorgfältig geplant, um den langfristigen Erfolg des Projekts zu gewährleisten. Hier sehen Sie, wie sich die Token-Verteilung zusammensetzt:

20% für Early Bird Catch: Diese Token sind während der Vorverkaufsphase erhältlich und bieten frühen Investoren die Chance, von Anfang an dabei zu sein.

Diese Token sind während der Vorverkaufsphase erhältlich und bieten frühen Investoren die Chance, von Anfang an dabei zu sein. 20% für FLOCK SQUAWCK: Diese Zuweisung ist für Marketingmaßnahmen bestimmt, die dazu beitragen, FLOCKERZ bekannt zu machen und neue Mitglieder für die Gemeinschaft zu gewinnen.

Diese Zuweisung ist für Marketingmaßnahmen bestimmt, die dazu beitragen, FLOCKERZ bekannt zu machen und neue Mitglieder für die Gemeinschaft zu gewinnen. 25% für Token-Zucht: Dieser Anteil ist für Stakingbelohnungen reserviert und ermöglicht es treuen Flockerz, zusätzliche Token zu verdienen, indem sie ihre $FLOCK einsetzen.

Dieser Anteil ist für Stakingbelohnungen reserviert und ermöglicht es treuen Flockerz, zusätzliche Token zu verdienen, indem sie ihre $FLOCK einsetzen. 25% für Flock Vault: Diese Token werden im DAO-Tresor aufbewahrt, der zukünftige Gemeinschaftsinitiativen finanziert und Teilnehmer durch den Vote-to-Earn-Mechanismus belohnt.

Diese Token werden im DAO-Tresor aufbewahrt, der zukünftige Gemeinschaftsinitiativen finanziert und Teilnehmer durch den Vote-to-Earn-Mechanismus belohnt. 10 % für Börsentreibstoff: Diese Zuweisung ist vorgesehen, um einen reibungslosen Handel an zentralen und dezentralen Börsen zu unterstützen.

Für diejenigen, die ihre Belohnungen maximieren möchten, bietet FLOCKERZ einen Stakingmechanismus, der gute Renditen ermöglicht. Sie bieten eine jährliche Belohnung von über 35.000 %. Bislang wurden bereits über 5 Millionen Token von Investoren eingesetzt.

Wenn FLOCKERZ nach einem Projekt klingt, an dem Sie teilnehmen möchten, ist es ganz einfach, sich zu beteiligen. Alles, was Sie brauchen, ist eine kompatible Krypto-Wallet, wie Wallet Connect, Best Wallet, MetaMask oder Coinbase Wallet.

Sobald Ihr Wallet verbunden ist, stellen Sie sicher, dass Sie ETH, USDT oder BNB haben, um $FLOCK Token während des Vorverkaufs zu kaufen. Wenn Sie es bevorzugen, können Sie auch Ihre Karte für die Zahlung verwenden. Nachdem Sie Token gekauft haben, können Sie an Abstimmungen teilnehmen und Ihre Token einsetzen, um Belohnungen zu verdienen.

Jetzt der FLOCKERZ Community beitreten

