Floki droht nach 35 % Korrektur aus den Top 50 zu rutschen – Jetzt kaufen?

So sehr Analysten auch davon sprechen, dass der Bitcoin-Kurs schon bald auf hunderttausende Dollar steigen könnte, die Rallye will einfach nicht starten. Zwar notiert die größte Kryptowährung nach Marktkapitalisierung mit knapp 67.000 Dollar immer noch in der Nähe des Allzeithochs, vor einigen Tagen hat die Lage aber schon deutlich besser ausgesehen. Das breitet sich auch auf den restliche Markt aus, wobei vor allem Meme Coins, die im Aufschwung zu den großen Gewinnern gehört haben, nun unter den großen Verlierern sind. Unter den größten Meme Coins nach Marktkapitalisierung hat es FLOKI am härtesten getroffen.

FLOKI hat auch in diesem Jahr wieder eine beeindruckende Entwicklung hinter sich. Nachdem der einstige Meme Coin auf eine Marktkapitalisierung von über einer Milliarde Dollar gestiegen ist, ist es schnell noch weiter bergauf gegangen. Zwischenzeitlich war FLOKI schon über 3 Milliarden Dollar wert. Grund zur Euphorie gibt es auch, da FLOKI inzwischen längst mehr als ein spekulativer Meme Coin ist. Die Entwickler haben vor Monaten eine Roadmap veröffentlicht, die es in sich hat und FLOKI zur meistgenutzten und bekanntesten Kryptowährung überhaupt machen soll.

FLOKI ROADMAP: WHAT’S NEXT ON OUR AGENDA…

From the get-go, we’ve been VERY clear about our goal for Floki:

To be the most known and most used cryptocurrency in the world.

Our new roadmap outlines how we intend to achieve this:https://t.co/cBqJXwhziH pic.twitter.com/hBydq4D4lX

— FLOKI (@RealFlokiInu) March 22, 2024