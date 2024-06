Bullish: Bitcoin-Angebot auf KryptobÃ¶rsen so niedrig wie 2021

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Eigentlich hätte die ganz große Kursrallye am Kryptomarkt schon starten können. Zumindest wenn es nach den meisten Analysten geht. Einige haben vor allem im März, als ein Hoch nach dem anderen erreicht wurde, vorhergesagt, dass der Bitcoin-Kurs inzwischen schon bei 100.000 Dollar liegen könnte. Gekommen ist es aber ganz anders. Das Allzeithoch von knapp 74.000 Dollar konnte nicht mehr erreicht werden. Experten erwarten dennoch, dass die große Krypto-Rallye nur aufgeschoben und nicht aufgehoben ist. Einige Daten deuten darauf hin. Darunter auch das sinkende Bitcoin-Angebot an den Kryptobörsen.

So wenig Bitcoin wie 2021 an den Börsen

Ein entscheidender Faktor, der Bitcoin für Anleger so attraktiv macht, ist die Tatsache, dass das Gesamtangebot begrenzt ist. Am Ende wird es nur 21 Millionen Bitcoin geben. Bedingt durch das Halving, welches alle vier Jahre stattfindet und die Ausgaberate neuer Bitcoin halbiert, wird es aber noch über 100 Jahre dauern, bis alle 21 Millionen Bitcoin geschürft sind. Diese Knappheit zeigt sich nun auch an den Kryptobörsen. Zuletzt hat es im Jahr 2021 so wenig Bitcoin an den Börsen gegeben wie heute.

Das Angebot an den Börsen sinkt rapide. Während es Anfang März noch über 1,2 Millionen Bitcoin an den Exchanges gegeben hat, sind es inzwischen nur noch 939.000 Bitcoin. Tendenz weiter sinkend. Dass das sinkende Angebot früher oder später zu steigenden Kursen führt, ist unbestritten.

ETF-Emittenten kaufen den Markt leer

Während die meisten Menschen nie einen ganzen Bitcoin besitzen werden, da es dafür viel zu wenige gibt, gibt es auch Wale, die tausende Coins halten. Neben MicroStrategy, das als Unternehmen Bitcoin im großen Stil kauft und hält, kommen auch die ETF-Emittenten zu den Big Playern dazu. BlackRock, Fidelity und Co. kaufen die Bitcoin zwar nicht für sich, sondern im Auftrag ihrer Kunden, die Anteile an den Bitcoin ETFs kaufen, allerdings geht es hier um enorme Summen. In den USA wurden die Spot Bitcoin ETFs erst im Januar dieses Jahres eingeführt, dennoch halten die Emittenten weltweit inzwischen Bitcoin im Wert von mehr als 72 Milliarden Dollar, wobei die USA allein über 60 Milliarden Dollar ausmachen.

NEW: Global Spot Bitcoin ETFs now hold over $70 billion in #Bitcoin That's 5% of the BTC supply 🤯 pic.twitter.com/NYqldI5SIn — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) June 10, 2024

Allein in der letzten Woche wurden elf mal mehr Bitcoin über die ETFs gekauft als geschürft wurden. Zwar werden die nächsten 60 Milliarden Dollar in den USA nicht so schnell gesammelt werden wie die ersten 60 Milliarden, allerdings gehen Experten davon aus, dass hier noch lange nicht Schluss ist und institutionelle Anleger in den nächsten Monaten und Jahren noch deutlich mehr in Bitcoin investieren könnten.

Die Chancen, dass die Kursrallye bald kommt, bei der der Bitcoin-Kurs auf über 100.000 Dollar steigt, stehen also gut. Anleger, die informiert sind, könnten in diesem Bullrun durchaus noch gutes Geld verdienen und auch die meisten Altcoins dürften von dem bullishen Marktumfeld profitieren. Daher gerät auch 99Bitcoins mit seinem neuen $99BTC-Token immer mehr in den Fokus der Anleger, da Nutzer sich hier nicht nur über den Kryptomarkt informieren können, sondern auch erwartet wird, dass der $99BTC-Kurs schon bald durch die Decke gehen könnte.

Zuletzt aktualisiert am 13. Juni 2024

