Floki Meme Coin signalisiert Aufwärtsdynamik: Warum dieser neue ERC20-Token im Jahr 2024 im Auge behalten werden sollte

In einem Tweet des Analysten Scofield (@Crypto_Scofield) hebt er das Potenzial der Meme-Münze Floki hervor. Er weist darauf hin, dass die beste Zeit für eine Kapitalerhöhung häufig die negative Marktstimmung ist.

Er glaubt auch, dass Smart Money sich von den aktuellen Bedingungen nicht aus der Ruhe bringen lässt und sieht Floki als Favoriten. Floki befindet sich derzeit auf einem starken Unterstützungsniveau und am 17. Juli steht eine wichtige Ankündigung an.

Laut einer Analyse von altFINs stellt die jüngste Kursentwicklung von Floki ein komplexes Bild dar. Während kurzfristige und mittelfristige Trends Schwäche zeigen, bleibt der langfristige Aufwärtstrend intakt.

Extremely negative market sentiment has consistently proven to be among the best times to accumulate, which is why smart money is not fazed.$FLOKI seems like a smart-money favorite, as it is at a very strong support level and will have a key announcement on July 17th! https://t.co/0p7rLhUNXL pic.twitter.com/w5YRgGdcma

— Scofield (@Crypto_Scofield) July 12, 2024