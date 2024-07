Kaufen die USA nun 45 % aller Bitcoin? Robert F. Kennedy Jr. hat große Pläne

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Lange hat es gedauert, bis Bitcoin aus dem Schatten der “Währung für Kriminelle” hervortreten konnte. Mit den Spot Bitcoin ETFs in den USA ist das digitale Gold im Januar dieses Jahres endgültig an der Wall Street angekommen und jetzt könnte alles ganz schnell gehen. Immer mehr Menschen verstehen, dass es sich bei Bitcoin um viel mehr als Geld, das für anonyme, fragwürdige Zahlungen genutzt werden kann, handel. Darunter auch immer mehr Politiker, die einen entsprechenden Einfluss haben, um die Kryptowährung weiter voranzutreiben. Auch Robert F. Kennedy Jr. scheint große Pläne zu haben. Er schlägt für die USA eine Investition vor, die es in sich hat.

615 Milliarden Dollar Investition geplant?

Geht es um den US-Wahlkampf, hört man in erster Linie von Donald Trump und bis vor kurzem noch Joe Biden, der inzwischen durch Kamala Harris ersetzt wurde. Medienberichten zufolge dürfte es ein Kopf an Kopf Rennen zwischen Harris und Trump werden, auch wenn mit Robert F. Kennedy Jr. ein weiterer Kandidat ins Rennen geht, von dem man hierzulande nicht ganz so viel hört. Als Mitglied der Kennedy-Familie ist er natürlich kein Unbekannter, seine Chancen auf den Wahlsieg jedoch nicht wirklich gegeben. Dennoch hat er große Pläne für Bitcoin. Wenn es nach ihm gehen würde, sollten die USA gleich viel Bitcoin als Reserve halten wie Gold.

🚨LATEST: 🇺🇸 Robert F. Kennedy Jr. Says He’ll Make The US Govt Buy $615 Billion Of #Bitcoin If Elected 🤯 U.S. presidential candidate Robert F. Kennedy Jr. has announced a bold vision for the nation’s financial future. If elected, Kennedy plans to push the federal government… pic.twitter.com/MOLHIIaMTS — Kyle Chassé (@kyle_chasse) July 26, 2024

Die USA halten die größte Goldreserve überhaupt – nämlich über 8.133 Tonnen. Das entspricht in etwa einem Wert von 615 Milliarden Dollar. Das bedeutet, dass die USA auch dieselbe Menge in Bitcoin investieren müssten. Zum aktuellen Kurs würde das bedeuten, dass die USA über 9,3 Millionen Bitcoin und damit fast 45 % des Gesamtangebots kaufen würden.

Trump mit ähnlichen Plänen?

Auch wenn es für Bitcoin-Befürworter und Investoren ein schöner Gedanke ist, dass unter Robert Kennedy Jr. 615 Milliarden Dollar in Bitcoin investiert werden können, muss man sich der Realität stellen, dass er die Wahl wohl nicht gewinnen wird. Wichtiger könnten daher Trumps Pläne für Bitcoin sein. Trump hat gute Chancen auf den Wahlsieg im November und spricht bald auf der Bitcoin 2024 Konferenz, die derzeit in Nashville stattfindet.

Like this if you can't wait for Donald Trump’s speech at the #Bitcoin 2024 Conference! 🙌 pic.twitter.com/tjfC0n4LLc — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 20, 2024

Es gibt bereits Gerüchte, dass auch Trump auf der Konferenz Pläne äußern könnte, in den USA eine Bitcoin-Reserve einzuführen. Erst kürzlich hat sich der Präsidentschaftskandidat dafür ausgesprochen, dass die Zukunft von Bitcoin unter seiner Führung in den USA stattfinden soll. Die Chancen stehen also gut, dass Trumps Rede auf der Bitcoin Konferenz den Kurs in die Höhe treibt und Euphorie bei Anlegern aufkommen lässt.

Derzeit sieht es also stark danach aus, als könnte die US-Präsidentschaftswahl in den USA noch großen Einfluss auf die Bitcoin-Kursentwicklung haben. Viele Analysten gehen davon aus, dass Bitcoin bei 100.000 – 150.000 Dollar notiert, wenn Trump die Wahl gewinnt. Das würde bedeuten, dass sich der Kurs mehr als verdoppeln könnte. Kommt es dazu, dürften auch die meisten Altcoins explodieren und noch deutlich höhere Renditen als Bitcoin einbringen. Vor allem Pepe Unchained ($PEPU) ist derzeit extrem gefragt und könnte sich in diesem Fall sogar als x100 Kandidat erweisen.

Pepe Unchained vor x100 Kursexplosion?

Während erwartet wird, dass die größten Altcoins nach Marktkapitalisierung von einer Bitcoin-Kursexplosion profitieren dürften, sind es vor allem Coins mit niedrigerer Bewertung, die zu den ganz großen Gewinnern gehören könnten. Vor allem solche, die mit einer eigenen Blockchain ausgestattet sind. Pepe Unchained ($PEPU) liefert nicht nur einen weiteren Meme Coin mit Anlehnung an PEPE, sondern auch eine eigene Layer 2 Chain, die Transaktionen 100 x schneller und deutlich günstiger als Ethereum ermöglicht. Da PEPE schon ohne Funktion extrem gehyped und auf 7 Milliarden Dollar gestiegen ist, könnte PEPU dank seiner eigenen Layer 2 noch deutlich größer werden.



(Pepe Unchained Initial Coin Offering – Quelle: Pepe Unchained Website)

Dass Meme Coins mit eigener Blockchain extremes Potenzial haben, hat schon Dogecoin eindrucksvoll demonstriert, der sich seit Jahren in den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung hält. Bei Pepe Unchained haben Anleger allerdings noch die Möglichkeit, von Anfang an dabei zu sein, da die $PEPU-Token derzeit noch im Vorverkauf erhältlich sind und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt werden. Sollte PEPU tatsächlich zum nächsten Milliarden Dollar Coin aufsteigen und sich die Layer 2 Chain durchsetzen, könnte das für frühe Käufer eine Gelegenheit sein, ihr Kapital zu verhundertfachen (x100).

Zuletzt aktualisiert am 26. Juli 2024

