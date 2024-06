Seit seiner Zulassung als börsengehandelter Fonds hat Ethereum (ETH) einen enormen Anstieg des Preises und des Handelsvolumens erlebt. Experten glauben, dass Solana der nächste Kandidat für einen börsengehandelten Fonds sein könnte, obwohl regulatorische Bedenken den Prozess erschweren könnten. Folglich könnte Rollblock eine bessere Investition sein als Ethereum und Solana. Investoren erwarten bereits 30-fache Renditen, die sich auf das 100-fache erhöhen könnten, sobald Rollblock an den großen Börsen notiert ist.

Solana hat im Mai einen großen Meilenstein erreicht und Ethereum in der Anzahl der aktiven Adressen überholt. Daten von TheBlock zeigen, dass Solana mit 41,65 Millionen aktiven Adressen seinen Höhepunkt erreichte. Im Vergleich dazu verzeichnete Ethereum nur 15,38 Millionen, also fast dreimal weniger.

