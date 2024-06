Korrektur bei Altcoins: BRETT und Base Dawgz zeigen trotzdem Stärke

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Investoren, die am Kryptomarkt auf Altcoins gesetzt haben – also auf andere Kryptowährungen als Bitcoin – haben ein paar harte Wochen hinter sich. Viele der Coins haben seit Anfang April Korrekturen von -30 bis -70 % hingelegt. Dabei hat es vor allem diejenigen, die auf Meme Coins gesetzt haben, hart getroffen. Aber auch andere vielversprechende Kryptowährungen wie der Worldcoin und viele andere haben sogar Verluste von 75 % eingebracht. Bei BRETT und Base Dawgz will man dagegen nichts von der Korrektur wissen. Hier sind Anleger nicht zu bremsen.

Base Chain blüht auf

Schon bei BONK war zu beobachten, dass der Meme Coin das gesamte Solana-Ökosystem beflügelt hat, als der Wert zum ersten Mal auf über eine Milliarde Dollar gestiegen ist. Meistert ein Meme Coin diese Hürde, entsteht ein Hype, der viele neue Trader auf die jeweilige Blockchain zieht, weshalb nach BONK auch viele weitere Meme Coins auf Solana explodiert sind. Dasselbe zeigt sich nun auch seit BRETT die Milliarden Dollar Marke überschritten hat. Im Base Ökosystem ist von der Korrektur am Markt wenig zu spüren.



(Top Coins nach Marktkapitalisierung auf der Base Chain – Quelle: Coinmarketcap)

Unter den 7 größten Coins nach Marktkapitalisierung auf der Base Chain hat in den letzten 24 Stunden kein einziger Verluste eingebracht. Sogar auf Wochensicht konnte mehr als die Hälfte der Coins teils hohe Gewinne einbringen, während der restliche Markt eine schwierige Woche hinter sich hat. Vor allem BRETT, der mit Abstand größte Meme Coin auf der Chain, dürfte dafür verantwortlich sein.

BRETT: Der stärkste Milliarden Dollar Meme Coin in dieser Woche

Hätte man noch vor einem Jahr gesagt, dass man auf einer anderen Blockchain als Ethereum einen Milliarden Dollar Meme Coin launchen will, wäre man wohl nicht ernst genommen worden. Bis vor einem Jahr hat es ohnehin nur 3 Meme Coins gegeben, denen das gelungen ist: DOGE, SHIB und PEPE. Dogecoin kommt mit eigener Blockchain, SHIB und PEPE basieren auf Ethereum. Nachdem BONK den Weg auch für Solana-basierte Meme Coins frei gemacht hat, die daraufhin explodiert sind, ist es nun BRETT, der die Base Rallye einleitet. BRETT ist der einzige Milliarden Dollar Meme Coin, der in dieser Woche keine nennenswerten Verluste eingebracht hat.



(Milliarden Dollar Meme Coins – Quelle: Coinmarketcap)

Das dürfte unter anderem daran liegen, dass BRETT sein Allzeithoch erst kürzlich erreicht hat, während es bei WIF, DOGE und SHIB beispielsweise schon eine Weile her ist. Die Bullen scheinen bei BRETT noch nicht alles gegeben zu haben, sodass es durchaus denkbar ist, dass der Coin auch noch um die eine oder andere Milliarde zulegen wird. Die Base Chain dürfte demnach erst so richtig in Fahrt kommen, wozu auch der neue Base Dawgz ($DAWGZ) beiträgt.

Base Dawgz: Das nächste große Ding auf Base?

Die Layer 2 Lösung Base ist noch relativ jung und hat demnach noch nicht so viele große Projekte hervorgebracht. BRETT ist mit Abstand das Bekannteste und mit Base Dawgz ($DAWGZ) könnte bereits der nächste große Hype auf der Base Chain ausgelöst werden. Der neue Meme Coin befindet sich noch ganz am Anfang und ist derzeit noch in der Vorverkaufsphase erhältlich, wobei innerhalb kürzester Zeit fast 2 Millionen Dollar umgesetzt wurden. Dadurch wird das Potenzial des neuen Coins schnell deutlich.



(Base Dawgz Initial Coin Offering – Quelle: Base Dawgz Website)

Die Entwickler von Base Dawgz zeigen von Anfang an, dass sie große Pläne für den Coin haben, da $DAWGZ zwar auf der Base Chain angesiedelt ist, aber via Wormhole auch auf Ethereum, Avalanche, BSC und Solana handelbar sein wird. Dadurch wird das größtmögliche Publikum angesprochen, wodurch auch der Kurs nach dem Launch schnell explodieren könnte. Schon während des Vorverkaufs überzeugt $DAWGZ mit einer Preiserhöhung von 5 % alle sieben Tage, wodurch frühe Käufer schon einen Buchgewinn mitnehmen können, während der restliche Markt korrigiert.

Zuletzt aktualisiert am 23. Juni 2024

