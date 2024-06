Krypto-Gewinnspiel-Alarm: Inhaber eines Chimpzee-NFT-Passes haben in dieser Saison die Chance, bis zu 10.000 US-Dollar zu gewinnen

Chimpzee, ein Kryptoprojekt, das es seinen Teilnehmern ermöglicht, Geld zu verdienen und gleichzeitig den Planeten Erde zu unterstützen und den Klimawandel zu bekämpfen, hat einen Wettbewerb rund um seine einzigartigen NFT-Pässe gestartet. Diese Aktion bietet den Teilnehmern die Möglichkeit, sich einen Anteil an einem Preisgeld von 10.000 US-Dollar zu sichern und lockt Sammler, Investoren und Enthusiasten aus der ganzen Welt an.

Die NFT-Pass-Aktion von Chimpzee ist eine Initiative, die erfolgreich die Aufmerksamkeit des Krypto-Raums auf sich gezogen hat. Berechtigte Teilnehmer haben unabhängig von ihrer Vorerfahrung die Möglichkeit, einen beachtlichen Preis von 10.000 US-Dollar zu gewinnen. Der bereits laufende Wettbewerb soll bis Anfang September laufen, sodass den Teilnehmern ausreichend Zeit bleibt, Strategien zu entwickeln und ihre Gewinnchancen zu erhöhen.

Für diejenigen, die mit dem Konzept nicht vertraut sind: Chimpzee NFT Passports sind innovative digitale Vermögenswerte, die dazu beitragen, die Mitglieder der Community zu motivieren. Diese einzigartigen NFTs dienen als virtuelle Pässe und gewähren ihren Inhabern Zugang zu exklusiven Vorteilen und Möglichkeiten innerhalb des Chimpzee-Ökosystems.

🌟 Have You Joined the The #Chimpzee NFT Passport Holders Club Yet? 🐒

If you haven't minted your Chimpzee #NFT Passport yet, now's the time to act! Our NFT Passports open doors to a wealth of benefits, #rewards, and unique opportunities within the Chimpzee ecosystem. Plus you… pic.twitter.com/Twsv0EYhZQ

— Official Chimpzee Project (@RealChimpzee) May 6, 2024