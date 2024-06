Base Dawgz sammelt 1,6 Millionen US-Dollar in weniger als 2 Wochen ein – kommt hier der nächste 100x Meme Coin auf Base?

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Nachdem Base Dawgz ($DAWGZ) schon am ersten Tag 200.000 US-Dollar Raising Capital eingesammelt hatte und nur eine Woche später die 1 Million Dollar-Marke geknackt hat, legt der Coin jetzt mit 1,6 Millionen US-Dollar Raising Capital noch einen drauf. Der native, chainübergreifende, interoperabler Token $DAWGZ schlägt hohe Wellen in der Kryptowelt und ist auf dem besten Weg, der neue große Meme-Coin auf der Base-Chain zu werden. Der Preis von $DAWGZ liegt derzeit bei 0,00502 U-Dollar und steigt in weniger als 15 Stunden um 5 % auf 0,005271 US-Dollar.

Base Dawgz hat alle Merkmale eines Top-Meme-Coins und als Heimat hat der sich die der schnell wachsenden Base-Chain ausgesuchst. Das ist ein Hinweis darauf, dass er bei der Börsennotierung einen erheblichen Anstieg erleben könnte. Die Popularität des neuen Meme-Coins wird außerdem durch sein Share-to-Earn-Protokoll gefördert. Unterstützer des Projekts bekommen Belohnungen dafür, wenn sie auf Social Media $DAWGZ bezogene Inhalte erstellen und teilen. Anleger sollten sich ihre Token jetzt sichern, solange der Coin noch im PreSale ist, denn der Early Bird Investor fängt den Rendite-Wurm. Ein weiterer Beweis für das Potenzial von Meme-Coins auf Base ist die Performance des neuen Coins LandWolf (WOLF), der heute um 320 % gestiegen ist und momentan auf Platz 1 der Base Hot Pairs von Dextools steht. Zu Beginn der Börsensitzung war er zunächst um 5.000 % gestiegen, doch dann trat der Kurs eine Reise gen Süden an. Im Gegensatz zu $DAWGZ ist WOLF laut der Smart-Contract-Prüfung allerdings auf der Whitelist, was ein Hinweis sein könnte, dass es sich dabei um einen Scam handeln könnte oder Insider bevorzugt behandelt werden. Das ist ein weiterer Grund, warum man sich auf Coins wie Base Dawgz konzentrieren sollte.

Es gibt einen neuen Hund im Block: $DAWGZ

Dass der Kryptomarkt eine starke Affinität zu Meme-Coins mit Hundethemen hat, dürfte unbestritten sein – man denke nur an Dogecoin ($DOGE), Shiba Inu ($SHIB), Dogwifhat ($WIF) und Floki ($FLOKI) – vier der fünf wichtigsten Meme-Coins sind Hunde-Coins. Zusammen haben allein diese vier Meme-Coins eine Marktkapitalisierung von mehr als 35 Milliarden Dollar bei einer Gesamtmarktkapitalisierung aller Meme-Coins von 51 Milliarden Dollar. Seit Anfang des Jahres sind alle diese Meme-Coins im „grünen Bereich“.

So ist beispielsweise $DOGE seit Anfang des Jahres um 48 % auf seinen aktuellen Kurs von 0,1334 US-Dollar gestiegen. $SHIB notiert bei 0,00002002 US-Dollar, was einem Anstieg von 93 % entspricht, $FLOKI ist um 431 % auf 0,0001862 US-Dollar gestiegen und $WIF steht bei 2,39 US-Dollar, was einem Gewinn von 102,64 % bedeutet. Aber abgesehen von der Hundebegeisterung des Kryptomarkts haben Meme-Coins im Jahr 2024 insgesamt einen starken Aufwärtstrend erlebt, wie der MarketVector™ Meme Coin Index unten zeigt:

Es gibt zahlreiche Faktoren, die zum Erfolg eins Meme-Coins beitragen, aber eins haben alle gemeinsam: Viralität und eine starke Community. Das ikonische Shiba Inu Maskottchen von Base Dawgz ist der Grund für die Anziehungskraft und Popularität des Coins und in Kryptokreisen der Inbegriff von Viralität.

Gleichzeitig fördert Base Dawgz eine starke Community durch die Share-to-Earn-Funktion, die bald online gehen sollte. Dann können die Punkte, die durch das Teilen von Inhalten in den sozialen Medien gesammelt wurden, nach dem Ende des PreSales gegen harte $DAWGZ-Token eingelöst werden.

Mit diesen Schlüsselelementen ist Base Dawgz gut aufgestellt und hat das Zeug dazu, sich zu einem führenden Meme-Coin zu entwickeln, der durchaus den Platz eines “Platzhirschen” einnehmen könnte. Es gibt jedoch noch einen weiteren Faktor, der an dieser Stelle noch einmal betont werden soll und das ist die Heimat von Base Dawgz, die Base-Chain.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Base Dawgz nutzt das explosive Wachstum der Base-Chain zu seinem Vorteil.

Die Base Chain ist, wie Krypto-Fans wissen, ein schnell wachsender Ethereum L2, der von der US-amerikanischen Krypto-Börse Coinbase gelauncht wurde. Das Netzwerk hat seit der Gründung im August letzten Jahres einen sprunghaften Anstieg der aktiven Adressen erlebt. Basescan zeigt, dass die Zahl der eindeutigen Adressen auf insgesamt 80 Millionen angewachsen ist.

Base ist wegen der niedrigen Gebühren und schnellen Transaktionen sehr beliebt. Außerdem hat die Chain auf die 98 Millionen Nutzer von Coinbase im Rücken. Darüber hinaus hat Base eine starke Community, denn die Chain ist auch die Heimat von Meme-Coin, die gemeinsam eine Marktkapitalisierung von etwa 2,1 Milliarden US-Dollar haben. An der Spitze steht Brett ($BRETT) mit 1,5 Milliarden US-Dollar. Base konkurriert mit Solana um die Krone als Top-Chain für Meme-Coins und sie gewinnt an Boden in Bezug auf den Total Value Locked (TVL). Laut Daten von DeFiLlama liegt der TVL derzeit bei 1,64 Milliarden Dollar, verglichen mit 4,25 Milliarden Dollar bei Solana. Mit einem wachsenden L2-Layer, die durch die steigende Zahl von Nutzern und dem schnell wachsenden Meme-Coin-Ökosystem auf Base, befindet sich Base Dawgz in einer guten Position, um einer der Top Meme-Coins auf der Base Chain zu werden.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Verpassen Sie nicht den nächsten 100x Base Meme-Coin

Base Dawgz hat in letzter Zeit viel Aufmerksamkeit bekommen, da der PreSale innerhalb von kürzester Zeit von ein paar Hunderttausend Dollar auf die Millionen ging hat – und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Bekannte Tech-Medien wie CryptoNews und InsideBitcoins haben prognostiziert, dass $DAWGZ möglicherweise einen 100-fachen Kursanstieg erreichen könnte.

Der einflussreiche YouTuber Jacob Crypto Bury, der über 40.000 Abonnenten hat, hat in seinem Video unten sogar zuversichtlich prognostiziert, dass Base Dawgz zu den nächsten 100x Meme-Coins gehören könnte:

Base Dawgz hat 20 % also 1,69 Milliarden Token, für den Vorverkauf geblockt. In Kürze wird Base Dawgz auch eine Staking-Funktion einführen, für die weitere 20 % des Gesamtangebots geblockt sind. Potenzielle Early Bird Investoren müssen sich keine Sorgen um die Sicherheit des Base Dawgz Smart Contracts machen. Dieser wurde von Solid Proof vollständig geprüft und weist keine größeren Probleme auf.

Um $DAWGZ im PreSale zu kaufen, müssen Sie lediglich die Website von Base Dawgz besuchen und Ihre Wallet verbinden. Käufer können dann ihr bevorzugtes Netzwerk auswählen. Man kann zwischen Base, Ethereum, Solana, Avalanche oder BSC wählen.

Sobald das Netzwerk ausgewählt ist, können Nutzer mit Base (ETH, USDC), ETH (ETH/USDT), SOL, BSC (BNB/USDT) und AVAX kaufen.

Bleiben Sie auf dem Laufenden über die neuesten Updates und Entwicklungen auf

X und Telegram.

Jetzt Base Dawgz kaufen

Zuletzt aktualisiert am 17. Juni 2024

