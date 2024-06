Franklin Templeton unterstützt DePin: Werden Ondo, Uniswap oder Angry Pepe Fork der Situation gewachsen sein?

Franklin Templeton hat das Potenzial von DePin-Projekten hervorgehoben, die die traditionellen Infrastruktursektoren durch innovative Token-Anreize aufbrechen können. Während sie jedoch Hivemapper und Helium hervorgehoben haben, gibt es auch andere Projekte, die von diesem Wandel profitieren können, darunter Uniswap (UNI), Ondo (ONDO) und Angry Pepe Fork (APORK). Heute werden wir alle drei Projekte unter die Lupe nehmen, um zu sehen, wie weit sie aufsteigen können.

Uniswap (UNI) hat vor kurzem für Aufsehen gesorgt, als das Allzeithoch des Layer-2-Volumens des Protokolls neue Höchststände erreichte. Offiziellen Angaben zufolge dauerte es 22 Monate, bis die 100 Mrd. USD erreicht waren, und nur 10 Monate danach, bis die 200 Mrd. USD überschritten waren. Dann brauchte Uniswap nur drei Monate, um 300 Milliarden Dollar zu erreichen, was die Nachfrage und den Nutzen der Uniswap-Kryptowährung erhöhen kann.

And just 3 months to reach $300B 🤯 pic.twitter.com/CQahuxJHQN

Was die Metriken rund um den Uniswap Kurs betrifft, so befindet er sich im grünen Bereich, da das Projekt die 10-Dollar-Marke überschritten hat. Jetzt muss es zukünftige Preisbarrieren durchbrechen und kann laut der Uniswap-Preisprognose 2024 bei 15,77 $ enden.

Ondo (ONDO) gab vor kurzem bekannt, dass der Ondo UUSDY in Mantle integriert ist und bereits mehr als 1 Mio. USD an die Native Liquiditätslösung geliefert wurde, die eine effiziente Kapitalmobilität ermöglicht. Infolgedessen könnte die Nachfrage nach Ondo-Kryptowährungen steigen, was das Unternehmen als führend im Bereich DeFi positioniert.

Darüber hinaus wurde der Ondo Preis laut den On-Chain-Daten nach oben getrieben und liegt nun deutlich über dem Bereich von 1 $. Jetzt markiert $2 einen wichtigen Widerstandspunkt, und laut der Ondo Preisprognose liegt der höchste Punkt, den die Kryptowährung im vierten Quartal 2024 erreichen kann, bei $2,34, was sie als eine der besten Coins für Investitionen positioniert.

✨ @OndoFinance , the market-leading yieldcoin provider, who are building the next generation of financial infrastructure.

We're thrilled to integrate Ondo's $USDY on @0xMantle , with over $1M $USDY already supplied to our liquidity solution that enables efficient capital… pic.twitter.com/jrEhLavqbS

— Native (@native_fi) June 13, 2024