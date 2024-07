Krypto News: Amphibien erobern den Meme-Coin Space -Pepe Unchained sammelt 6,3 Millionen Dollar

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Vom Scherz zur heimlichen Macht im Kryptouniversum – so könnte man die Entwicklung der Meme-Coins in den letzten Jahren vermutlich am besten umschreiben. Die Scherzwährungen, wie sie von Kritikern abschätzig und von Fans liebevoll genannt werden, haben sich ihre Nische im Kryptospace gesichert und sind inzwischen eine feste Größe und mittlerweile sehr viel mehr als das. Im ersten Quartal 2024 waren die Meme-Coins die großen Renditebringer und auch im zweiten Quartal dieses Jahres mussten sich die anderen Kryptos den Token geschlagen geben. Aber auch bei den Meme-Coins selbst findet eine Veränderung statt. Zwar sind Dogecoin und Shiba Inu im Meme-Coin Ranking auf Platz eins und zwei zu finden, doch die Hunde bekommen mittlerweile ernsthafte Konkurrenz, denn die Frösche sind auf dem Vormarsch. Pepe steht im Meme-Coin Ranking auf Platz 3 und hat eine Marktkapitalisierung von 4,9 Milliarden US-Dollar. Seit seinem All Time Low im April 2023 ist der Coin um rund 41.900 % gestiegen – und so mancher Early Bird Investor, der seine Coins gehodelt hat, wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit mit seiner Investition immer noch ziemlich glücklich sein.

Amphibien erobern den Meme-Coin Space

Auch bei den anderen Fröschen läuft es, unabhängig von der Blockchain, auf der sie basieren, momentan ziemlich gut. Book of Meme, der als Charakter einen Frosch hat, ist in den letzten sieben Tagen um 29 % gestiegen. Turbo, der Meme-Coin der mithilfe von ChatGPT geschaffen wurde, stieg in den letzten 24 Stunden um 3 %. Gut, das ist es jetzt nicht atemberaubend viel, aber seit seinem AllTime Low im September 2023 ist $TURBO um rund 8.700 % gestiegen. Bei PepeCoin ist zwar in den letzten 24 Stunden leicht um 1,37 % gesunken, seit seinem AllTime Low im Oktober 2023 ist der Coin allerdings um 21.500 % gestiegen.

Pepe Unchained – der froschige Meme-Coin Pre-Sale Erfolg

Mit Pepe Unchained ist jetzt ein neuer Frosch in der Stadt – und er ist gekommen, um das Pepe-Universum ordentlich aufzumischen.

Seit dem Vorverkaufsstart ist es dem Projekt gelungen, rund 6,3 Millionen US-Dollar Raising Capital einzusammeln. Der $PEPU kann aktuell noch im PreSale gekauft werden und kostet 0,0087693 US-Dollar. Da der Vorverkauf über verschiedene Stufen mit anschließenden Preiserhöhungen läuft, können sich Early Bird Investoren, die rechtzeitig zuschlagen, schon im Vorfeld einen Papiergewinn sichern.

Pepe Unchained – der Frosch mit der eigenen Layer 2 Chain

Als $PEPE im April 2023 mit einem Stealth Launch auf den Markt geworfen wurde, war der Token der Überraschungserfolg des Frühjahrs. In Windeseile hat der Frosch die Herzen und Wallets der Anleger erobert. Doch seit 2023 ist natürlich jede Menge Wasser den Meme-Coin Fluß herabgeflossen und die Kryptowelt hat sich weiterentwickelt. Pepe Unchained ist eine solche Weiterentwicklung. Denn im Gegensatz zu Pepe, der ja auf Ethereum basiert, bringt $PEPU seine eigene Layer 2 Chain mit, die auf Ethereum aufsetzt. Damit vereint das Meme-Coin Projekt das Beste aus zwei Welten.

Was ist die Pepe Unchained Layer 2?

Eine Layer 2 Chain ist ein sekundäres Framework oder Protokoll, das auf der Haupt-Blockchain, in diesem Fall Ethereum, aufbaut. Layer-2-Chains sind entwickelt worden, um die Skalierbarkeit, Effizienz und Geschwindigkeit der Transaktionen auf der Ethereum-Blockchain zu verbessern, ohne die Sicherheit und Dezentralisierung der ursprünglichen Blockchain zu gefährden. Bekannte Layer 2 Chains sind beispielsweise Polygon und Base.

Die Vorteile der Pepe Unchained Layer 2 laut Whitepaper sind:

Höhere Staking Rewards: Durch die Verlagerung der Transaktionen auf die Layer 2 kann Pepe Unchained deutlich höhere Staking-Rewards anbieten. Die reduzierten Kosten und die gesteigerte Effizienz der Chain bedeuten mehr Belohnungen.

Höhere Geschwindigkeit: Transaktionen werden auf der Layer 2 schneller verarbeitet als auf der Layer 1. Das heißt, man kann $PEPU in „Lichtgeschwindigkeit“ staken und traden.

Niedrigere Transaktionsgebühren: Ethereum ist für die hohen Transaktionsgebühren berühmt-berüchtigt. Die Gas-Fees sind auf der Pepe Unchained Layer 2 sehr viel niedriger.

Pepe Unchained bekommt außerdem einen Blockchain Explorer, das heißt, die Layer 2 kann beispielsweise der Start für andere Meme-Coins sein. Wie bereits oben erwähnt, hat $PEPU eine Stakingfunktion. Derzeit sind rund 530 Millionen Token im Staking Contract gesperrt, der APY liegt bei 301 %.

Pepe Unchained kaufen

Um in den Pepe Unchained PreSale einzusteigen, muss man eine kompatible Wallet mit der Webseite des Projekts verbinden. Bezahlt werden kann mit BNB, ETH oder mit USDT. Kreditkarten werden ebenfalls akzeptiert. Das Vorab-Staking ist allerdings nur mit einem Kauf über Ethereum möglich.

Zuletzt aktualisiert am 30. Juli 2024

