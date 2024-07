Milliardentransfer: Verkauft die US-Regierung nun Bitcoin für 13 Milliarden Dollar?

Die Blockchain-Technologie ist gleichzeitig transparent und anonym. Was auf den ersten Blick wie ein Widerspruch in sich klingt, ist bei genauerer Betrachtung gar nicht so komplex. Zwar kann man jede Transaktion zu jeder Zeit öffentlich einsehen, allerdings weiß man in den meisten Fällen nicht, wer hinter einer Wallet-Adresse steckt und die Absichten hinter einer Transaktion kennt man erst Recht nicht. Das lässt natürlich viel Spielraum für Interpretationen. So auch im Fall des Bitcoin-Transfers im Wert von 2 Milliarden Dollar durch die US-Regierung.

Es ist noch gar nicht lange her, dass Deutschland für schlechte Stimmung am Kryptomarkt gesorgt hat, weil man sich dazu entschieden hat, die 50.000 Bitcoin im Wert von 3 Milliarden Dollar von der illegalen Streaming-Website Movie2k zu verkaufen. Die Auswirkungen auf den Kurs waren massiv, vor allem, weil auch Privatanleger durch Verkaufsabsicht des deutschen BKAs zurückhaltend agiert haben. Nun macht die nächste Hiobsbotschaft die Runde: Auch die US-Regierung verschiebt Bitcoin im Wert von 2 Milliarden Dollar und niemand weiß so genau, was die Absicht dahinter ist.

Auch diesmal hat die Nachricht des Transfers für einen Kursrutsch gesorgt. Bitcoin notiert aktuell bei 65.500 Dollar, nachdem erst gestern noch die 70.000 Dollar Marke angetestet wurde. Die US-Regierung hält deutlich mehr Bitcoin als Deutschland bis zum Verkauf hatte, sodass man befürchtet, dass nun Bitcoin im Wert von 13 Milliarden Dollar auf den Markt kommen könnten.

Erst am Wochenende hat der Präsidentschaftskandidat Donald Trump auf der Bitcoin 2024 Konferenz angekündigt, dass er die 213.000 Bitcoin, die die USA durch Beschlagnahmungen bei verschiedenen Verbrechen besitzt, unter seiner Führung nicht verkauft, sondern als Reserve ins Staatsvermögen übertragen werden würden. Nun wird darüber spekuliert, ob ihm die aktuelle Führung einen Strich durch die Rechnung machen und die Coins verkaufen will. Bei Arkham Intelligence ist man dagegen der Meinung, dass es sich nur um einen Transfer an eine Institution zur sicheren Verwahrung handeln könnte.

