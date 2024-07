Krypto News: Beste Kryptowährung für Superreiche! In diesen Coin pumpen Wale jetzt Millionen

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.

Bitcoin droht erneut zu crashen – doch andere Coins verzeichnen bullishes Momentum: Superreiche Anleger, sogenannte Krypto-Wale, investieren aktuell in eine bestimmte Top-10-Kryptowährung – und pumpen Millionen in das Asset! Steht eine Kurs-Explosion bevor?Könnte sich der Einstieg lohnen?

Toncoin: Prognose bestätigt bullishes Momentum

Es ist ein Bild des Grauens: Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) und die meisten anderen Krypto-Vermögenswerte sind an einer Erholung gescheitert, drohen jetzt rasant zu fallen.

Schon jetzt zeichnen sich intensive Abwärtsbewegungen ab: Bitcoin beispielsweise musste innerhalb der letzten 24 Stunden -3,29% einbüßen, Ethereum -2,91%, Binance Coin (BNB) -2,4%. Alles in allem hat sich die globale Krypto-Marktkapitalisierung um -2,79% zurückgezogen, sie liegt damit bei 2,25 Billionen Dollar.

Anleger sind alles andere als euphorisch – viele sind ausgestiegen oder fürchten sich vor einem Investment. Diese Haltung zeigt auch der „Crypto Fear & Greed Index“ an.

Für Superreiche gilt das jedoch nicht: Die sogenannten Wale setzen aktuell auf eine ganz bestimmte Kryptowährung – und investieren Millionen in das Asset!

Wie beispielsweise Top-Krypto-Analyst Ali Martinez auf Twitter (jetzt X) kommentiert, haben diese Krypto-Wale innerhalb der letzten Woche Toncoin (TON) für mehr als 346 Millionen Dollar gekauft!

Scheint, als würden die reichen Investoren darauf setzen, dass die Kryptowährung des beliebten Telegram-Messengers in nächster Zeit ordentlich performt. Martinez in seiner Analyse:

„Wale haben in der vergangenen Woche mehr als 45 Millionen Toncoin $TON im Wert von rund 346,5 Millionen Dollar gekauft!“

Whales have bought more than 45 million #Toncoin $TON over the past week, worth around $346.5 million! pic.twitter.com/P3UKHHjHcU — Ali (@ali_charts) June 30, 2024

Könnte sich der Einstieg lohnen? Aktuell tradet Toncoin (TON) nach einem Rückgang um 0,88% innerhalb der letzten 24 Stunden bei 7,91 Dollar und damit nur noch 4,1% unter dem aktuellen Allzeithoch von 8,24 Dollar, das vor 18 Tagen erreicht wurde.

Walletinvestor.com bezeichnet Toncoin in einer Prognose zudem als „herausragendes“ Investment, sieht TON bis Juli 2025 bei 18,68 Dollar. Die Langzeitprognose stellt bis 2028 sogar eine Kursexplosion auf 62,71 Dollar in Aussicht. Das entspricht einem Anstieg um 693%. Auch der pseudonyme Krypto-Stratege „CryptoGodJohn“ schreibt seinen mehr als 682.000 Followern:

„TON ist einer der best aussehendsten Coins im Markt im Moment“

$TON one of the best looking coins in the market rn pic.twitter.com/wEQa8vphFP — Johnny (@CryptoGodJohn) July 2, 2024

Welche Kryptowährung ist die beste 2024?

Angesichts der Wal-Käufe von fast einer halbe Milliarde Dollar stellt sich allerdings die Frage, was in den nächsten Monaten mit diesen Coins passieren wird. Einige Analysten warnen vor einem neuen Ausverkauf, sobald Toncoin das Allzeithoch passiert und neue, nennenswerte Höchststände erreicht hat.

Das schmälert die Chancen für ein 2x, also eine Preisverdopplung, enorm. Bullisher sind Prognosen derzeit auf den neuen Play-to-Earn-Memecoin PlayDoge (PLAY). Der kombiniert das weltbekannte Dogecoin-Meme mit kryptobasierten Belohnungsfunktionen, gilt schon jetzt als einer der heißesten Anwärter auf den Titel „bester Memecoin 2024“.

Der Grund: PlayDoge (PLAY) hat sich das weltberühmte Tamagotchi-Konzept gesichert, bringt ein KI-basiertes Handy-Game an den Start! In dem kümmerst du dich in ansprechender 8-Bit-Pixeloptik um den süßen Dogecoin-Hund, musst ihn pflegen, trainieren, lieb haben – und wirst dafür mit PLAY belohnt, der native Token des Projekts!

Bullish für Anleger: PlayDoge (PLAY) befindet sich momentan noch im Vorverkauf (Presale), wird dort zum Einstiegspreis von 0,00515 Dollar abgegeben. Gleichzeitig ist durch die Presale-Struktur garantiert, dass du sämtliche potenziellen Kurs-Explosionen (leider aber auch potenzielle Korrekturen) mitnehmen kannst. Denn: Noch ist PlayDoge (PLAY) nicht auf Krypto-Börsen erhältlich, sondern exklusiv über die Homepage der Entwickler. Krypto-Influencer Flo Pharell wittert eine „große Chance“, empfiehlt den Kauf:

Wichtig: Investieren ist riskant. Wie immer gilt: DYOR – Do Your Own Research! Recherchiere ausführlich selbst, bevor du dich für oder gegen die Investition in eine neue Kryptowährung entscheidest – und investiere nur, was du auch bereit bist zu verlieren.

Zuletzt aktualisiert am 3. Juli 2024

