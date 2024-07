Hier ist ein heißes Vorverkaufsprojekt, das das Problem der Krypto-Zahlungen löst

Wie einfach und effektiv würde es sein, wenn Sie als Krypto-Enthusiast täglich alle Transaktionen mit Kryptowährungen durchführen könnten? Nun, dieses neue Vorverkaufsprojekt verändert und integriert die Art und Weise, wie wir tägliche Zahlungen über Kryptowährungen abwickeln!

SpacePay stellt eine Lösung für alltägliche Kryptotransaktionen dar. Diese innovative Plattform befasst sich mit den wichtigsten Herausforderungen, die eine weitverbreitete Einführung von Krypto im Einzelhandel behindern. Der Ansatz der Plattform befasst sich mit Volatilitätsproblemen, Wallet-Kompatibilität und Händlerintegration. Durch die Lösung dieser Probleme legt SpacePay den Grundstein für nahtlose Kryptozahlungen im täglichen Leben.

Händler können nun Krypto-Assets akzeptieren, ohne Marktschwankungen befürchten zu müssen. SpacePay garantiert den vereinbarten Fiat-Betrag und schützt Unternehmen so vor der Volatilität der Krypto-Preise. Dieser Schutz beseitigt ein großes Hindernis für die Akzeptanz von Kryptowährungen und ermöglicht es mehr Unternehmen, Zahlungen in Kryptowährungen vertrauensvoll zu akzeptieren und das Ökosystem zu erweitern.

SpacePay unterstützt über 325 digitale Geldbörsen, darunter MetaMask und Coinbase Wallet, und gewährleistet damit umfassende Kompatibilität und Zugänglichkeit für die meisten Krypto-Benutzer. Die einfache Integration mit vorhandenen Kartenlesern vereinfacht die Akzeptanz bei Händlern.

Jetzt zum SPY-Token Presle

Der native Token von SpacePay, SPY, bietet Inhabern zahlreiche Vorteile. Investoren erhalten Belohnungen, Verwaltungsrechte und frühen Zugriff auf neue Funktionen. Diese Anreize fördern Investitionen und eine aktive Teilnahme am Wachstum der Plattform.

SPY-Token-Inhaber sind auch am Umsatz der Plattform beteiligt und richten ihre Interessen auf den Erfolg von SpacePay aus. Durch Governance-Rechte können Token-Inhaber die Zukunft von SpacePay gestalten und so ein von der Community getragenes Wachstum sicherstellen.

Durch den frühen Zugriff auf neue Funktionen können Token-Inhaber diese testen und Feedback dazu abgeben, was die Eigenverantwortung und das Engagement der Community fördert. Die niedrigen Transaktionsgebühren von SpacePay ziehen Unternehmen an, die nach kostengünstigen Krypto-Zahlungslösungen suchen. Die Plattform berechnet nur 0,5 % pro Zahlung, was deutlich weniger ist als bei vielen herkömmlichen Zahlungsabwicklern.

Diese wettbewerbsfähige Preisgestaltung verringert die Eintrittsbarrieren für Händler, die Kryptozahlungen in Betracht ziehen. Niedrigere Gebühren können zu Einsparungen für den Verbraucher führen und so die weitere Akzeptanz fördern.

SpacePay legt Wert auf die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und ist in sanktionierten Ländern legal tätig. Diese Verpflichtung zur Einhaltung von Finanzvorschriften schafft Vertrauen bei Benutzern und Behörden. Die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften schafft Glaubwürdigkeit, im Gegensatz zur typischen Anonymität von Krypto-Assets.

Erweiterte Sicherheitsmaßnahmen schützen Benutzer und Transaktionen auf der SpacePay-Plattform. Algorithmen für maschinelles Lernen analysieren Transaktionen in Echtzeit, um potenziellen Betrug zu erkennen. Adressüberprüfungsservice und Kartenüberprüfungswertprüfung erhöhen die Sicherheit zusätzlich. Die Multifaktor-Authentifizierung schützt die Vermögenswerte der Benutzer.

Digitale Geldbörsen und Tokenisierungsdienste bieten SpacePay-Benutzern zusätzliche Sicherheit. Diese Technologien verschlüsseln vertrauliche Informationen und ersetzen sie durch eindeutige Kennungen. Durch kontinuierliches Transaktionsmonitoring lassen sich ungewöhnliche Muster und potenzielle Betrugsversuche erkennen. Partnerschaften mit vertrauenswürdigen Anbietern integrieren fortschrittliche Tools zur Betrugserkennung in die Plattform.

SpacePay hält sich an den Payment Card Industry Data Security Standard. Diese Konformität gewährleistet die sichere Handhabung und Speicherung von Karteninhaberdaten. Die PCI DSS-Anforderungen schaffen einen Rahmen für den Schutz vertraulicher Finanzinformationen. SpacePays Engagement für diese Standards stärkt seine Position als vertrauenswürdige Zahlungslösung.

SpacePays Fokus auf praktischen Nutzen unterscheidet es von spekulativen Kryptowährungen. Die Plattform füllt eine Nische im Kryptomarkt, indem sie Zahlungen im Kontext der Realität ermöglicht. Die Zukunftsfähigkeit des Krypto-Ökosystems wird durch diese nützliche Anwendung unterstützt. Die Strategie von SpacePay entspricht dem Ziel, eine breite Akzeptanz von Krypto für den täglichen Gebrauch zu erreichen.

Aktives Engagement der Community fördert das Vertrauen und treibt die Verbesserung der Plattform voran. Das Team von SpacePay pflegt offene Kommunikationskanäle mit Benutzern und Token-Inhabern. Diese Transparenz steht im Gegensatz zur oft undurchsichtigen Natur von Kryptoprojekten. Regelmäßiges Feedback und Zusammenarbeit führen zu einer benutzerorientierten Entwicklung und Verbesserung von Funktionen.

SpacePay fördert die aktive Teilnahme durch seine Belohnungsstruktur für Token-Inhaber. Der frühe Zugriff auf neue Funktionen ermutigt Benutzer, sich regelmäßig mit der Plattform zu beschäftigen. Dieses Engagement generiert Feedback für kontinuierliche Verbesserungen. Durch die Einbeziehung der Benutzer in den Entwicklungsprozess schafft SpacePay ein reaktionsschnelleres und benutzerfreundlicheres Produkt.

Let’s dive straight into the latest SpacePay simplified, where we're demystifying the concept of blockchain 🔗

What Exactly is a Blockchain? 🤔

Imagine a blockchain as a digital ledger, but instead of being in one place, it's shared across a vast network of computers.

This… pic.twitter.com/kqtyUXb1nA

— SpacePay (@SpacePayLTD) April 22, 2024