Krypto News: Pepe crasht – während dieser Coin explodiert!

Der Preis von Pepe leidet weiterhin, da die Stimmung in der Kryptowährungsbranche sich verschlechtert hat.

Der Token ist seit Juni um fast 40 % eingebrochen, was seine Marktkapitalisierung auf 4,5 Milliarden US-Dollarreduziert hat. Im Vergleich dazu lag der Höchstwert im bisherigen Jahresverlauf bei über 7,1 Milliarden US-Dollar.

Dieser starke Rückgang fällt mit einem breiteren Ausverkauf bei Kryptowährungen zusammen. Bitcoin ist von seinem Höchststand im letzten Monat von 72.000 US-Dollar auf 60.000 US-Dollar gefallen.

Andere Meme-Coins, darunter Iggy Azaleas MOTHER, Jason Derulos JASON und Dogwifhat, haben ebenfalls zweistellige Verluste verzeichnet.

Trotz dieser Herausforderungen gibt es positive Aspekte in der Preisentwicklung von Pepe. Das Open Interest am Futures-Markt blieb in den vergangenen Tagen stabil. Am Mittwoch lag es bei 131 Millionen US-Dollar, einem Niveau, das es seit dem 8. Juni gehalten hat.

Diese Stabilität im Open Interest deutet darauf hin, dass Händler Pepe nicht vollständig aufgeben, selbst angesichts des breiteren Marktabschwungs. Eine solche Stabilität könnte auf eine mögliche Erholung hinweisen, abhängig von einer Verbesserung der allgemeinen Marktbedingungen.

Pepe’s tägliches Handelsvolumen hat sich besser gehalten als das anderer Altcoins wie Dogecoin und Shiba Inu. In den letzten Tagen lag es durchschnittlich bei über 500.000 US-Dollar, was Pepe zum beliebtesten Meme-Coin der Branche macht.

DOGE und SHIB, die deutlich größer sind als Pepe, verzeichneten seit Juni ein durchschnittliches tägliches Volumen von etwa 600 Millionen US-Dollar bzw. 200 Millionen US-Dollar.

Pepe gehört auch mehr Menschen als die meisten anderen Meme-Token. Daten von DEX Tools zeigen, dass der Token über 254.577 Halter hat. Die größte Adresse besitzt über 92,9 Billionen Tokens im Wert von 967 Millionen US-Dollar, während die zweitgrößte Adresse 19,9 Millionen Coins im Wert von 207 Millionen US-Dollar hält.

Anzeichen deuten darauf hin, dass wahre Anhänger optimistisch sind, dass der Pepe-Token sich erholen wird. Am Montag verschob ein Whale Pepe-Tokens im Wert von 14,7 Millionen US-Dollar von Binance zu einer unbekannten Wallet. Auf X äußerten viele PEPE-Halter ihre Zuversicht, dass der Token sich wieder erholen wird.

