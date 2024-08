Krypto News: Crash & Apokalypse! Bitcoin, Ethereum, Dogecoin – alles stürzt ab! Der Anfang vom Ende?

Was für ein Crash! Ob Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, Solana oder Cardano (ADA): Alle Kryptowährungen stürzen brutal ab! Erleben wir den Anfang vom Ende – oder können sich die Coins nochmal erholen?

Innerhalb der letzten 48 Stunden sehen sich die Märkte für Kryptowährungen massiv unter Druck, einen derartigen Crash hat es seit dem Corona-Absturz 2020 nicht mehr gegeben: Bitcoin (BTC) beispielsweise musste über Nacht mehr als 10.000 Dollar verlorengeben, fiel von mehr als 60.000 Dollar auf unter 50.000 Dollar!

Zwar konnten die Bullen bislang ein weiteres Abrutschen verhindern – es sieht aber nicht so aus, als wären BTC und Co. schon aus dem Gröbsten raus. Ethereum (ETH) beispielsweise hat sich über Nacht von 2.890 Dollar aus auf bis zu 2.171 Dollar zurückgezogen, markiert damit einen Verlust von sage und schreibe -18,44%.

Größte Verlierer in der Krypto-Top-100: Lido DAO (LDO) mit einem Rückgang um -23,48%, KuCoin Token (KCS) mit -21,85% und Bittensor (TAO) mit -21,58%. Im aktuellen Marktumfeld steigt nichts – keine einzige Kryptowährung der Top 100 nach Marktkapitalisierung legt zu. Insgesamt hat die globale Krypto-Marktkapitalisierung sogar richtig Federn gelassen, sie kommt auf ein Minus von unfassbaren 13,31%, befindet sich damit bei nur noch 1,85 Billionen Dollar.

Branchenbeobachter sind hin- und hergerissen, schwanken zwischen Panik und Beschwichtigung. Ursache für den Krypto Crash: Der japanische Aktienmarkt hat gerade seinen brutalsten Absturz seit 1987 erlebt.

Analysten rüsten sich deshalb für eine bevorstehende Phase massiver Volatilität, warnen zudem: Der Crash könnte der Vorbote einer weltweiten Rezession sein.

Krypto-VIP und Top-Analyst Arthur Hayes kommentiert:

Er habe eine derartige $JPY-BEwegung seit dem Erdbeben nicht mehr gesehen, so sein Kommentar zu einem YEN-Chart.

Doch nicht nur Japan ist ein Faktor im Krypto Crash. Makro-Analyst Jeff Dorman beispielsweise hat weitere Gründe analysiert, warum Bitcoin, Ethereum und alle Altcoins crashen. Neben der makroökonomischen Situation rund um Iran und Israel sehen sich die Krypto-Märkte seiner Prognose nach auch unter Druck, weil US-Vizepräsidentin Kamala Harris in einigen Umfragen jetzt plötzlich vor Donald Trump liegt. Hintergrund: Trump gilt als pro-Krypto, möchte die Branche unterstützen. Harris hingegen gilt als Krypto-Gegner – und als bearisher Faktor. Dorman kommentiert:

Even if Democrats are less evil towards crypto, the entire equity and crypto market is favoring a Trump win

4) Kamala jumping in the polls vs Trump

Faktoren wie diese setzen die Märkte aktuell unter Druck und sorgen bei den etablierten Coins wie Bitcoin, Ethereum, Solana (SOL) oder Dogecoin (DOGE) für ein wildes Auf und Ab. Was man allerdings berücksichtigen sollte: Auch diese Flaute wird vorübergehen. Top-Analyst Anthony Pompliano beispielsweise rät seinen mehr als 1,6 Millionen Followern auf X:

There has been plenty of panic and fear in markets over the last 50 years.

None of it mattered.

The S&P continues to go up over the long run, regardless of investors’ short term worries.

