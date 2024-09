Krypto News: MicroStrategy im Kaufrausch! Erneut 7.420 Bitcoin gekauft

Nachdem es am Kryptomarkt im ersten Quartal des Jahres wieder steil bergauf ging, wurden viele Anleger in Euphorie versetzt. Seit es wieder bergab geht, legt sich das Interesse der meisten Anleger wieder. Michael Saylor bildet hier wohl eine Ausnahme. Natürlich ist es grundsätzlich die klügere Entscheidung, zu kaufen, wenn der Preis niedrig ist, und am Hoch zu verkaufen. Den meisten fällt das aber schwer, da man während einer Korrektur immer davon ausgeht, dass es weiter bergab geht. Michael Saylor, CEO von MicroStrategy, scheint sich für den Kurs nicht wirklich zu interessieren. Er kauft, wann immer er Kapital dafür aufbringen kann. Auch heute wurde wieder eine Bitcoin-Investition verkündet.

Gerade einmal 21 Millionen Bitcoin wird es geben, wenn der letzte Coin geschürft wurde. Bis es soweit ist, wird es noch ungefähr 116 Jahre dauern. Das bedeutet, dass nur die wenigsten jemals einen ganzen Bitcoin besitzen werden. Und dann gibt es Bitcoin-Wale, die gleich eine erhebliche Menge der Kryptowährung kaufen. Dazu zählt seit einer ganzen Weile auch MicroStrategy, das Software-Unternehmen des Milliardärs Michael Saylor.

Saylor hat vor 4 Jahren damit angefangen, mit seinem Unternehmen Bitcoin zu kaufen, anstatt die Reserven in Cash zu halten. Schon damals hat er mit der Entscheidung für Aufsehen gesorgt. Allerdings hätte man zu diesem Zeitpunkt wohl noch nicht absehen können, welche Ausmaße seine Bitcoin-Investitionen annehmen würden. Mit dem Kauf der letzten 7.420 Bitcoin beläuft sich der Gesamtbestand des Unternehmens nun auf 252.220 BTC.

MicroStrategy has acquired 7,420 BTC for ~$458.2 million at ~$61,750 per #bitcoin and has achieved BTC Yield of 5.1% QTD and 17.8% YTD. As of 9/19/2024, we hodl 252,220 $BTC acquired for ~$9.9 billion at ~$39,266 per bitcoin. $MSTR https://t.co/JUtgztpzBu

