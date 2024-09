Solana ist wahrscheinlich die Enttäuschung des Jahres. Nach einem fantastischen Jahr 2023 ist das Jahr 2024 für Solana katastrophal verlaufen. Im Moment zeigt eine Jahreskerze von Solana (SOL) eine ermutigende grüne Kerze von 25 % an. Aber das ist nur die halbe Wahrheit, denn der Sol Kurs lag im März 40 % höher als jetzt, und es sieht nicht gut aus.

Die Volumina von Solana sind stark rückläufig, und die Ambitionen, Ethereum zu übernehmen, sind mittlerweile lächerlich. Solana-Investoren suchen nach Alternativen, in die sie investieren können, um die verpasste Chance zu kompensieren, und finden sie auf dem neuen Altcoin-Markt. Insbesondere in der Online-Glücksspiel App, Rollblock. Schauen wir uns das mal genauer an.

Die erste Frage, die sich stellt, ist, ob Solana ein gutes Projekt ist. Die Antwort ist zweifelsohne. Solana (SOL) ist nicht ohne Grund die Nummer 5 unter den Token. Als Blockchain-Projekt ist es so solide wie nur möglich. Wenn es um die reine technische Kapazität und Benutzerfreundlichkeit geht, kann Solana mit den Besten mithalten. Manche würden sogar behaupten, Solana sei das Beste.

Diese positive Stimmung hat dazu geführt, dass der Solana Preis in weniger als sechs Monaten von unter 20 Dollar auf über 200 Dollar gestiegen ist. Der Großteil des hohen SOL Kurses war jedoch auf einen Hype und unerfahrene Investoren zurückzuführen, die sich von einem wunderbaren 10-fachen Wachstumsschub anstecken ließen. Es gab jedoch viele rote Fahnen, und diejenigen, die die Zeichen erkannten, stiegen an der Spitze aus. Solana ist überverkauft. Die Volumina sind niedriger als bei einem Kurs von 12,00 $.

In Anbetracht der aktuellen Marktbedingungen und des Nutzungsgrads ist der aktuelle Sol-Preis von etwa 130-140 $ wahrscheinlich sein natürliches Niveau. Während die Preisprognose für Sol einen Anstieg auf 250 $ vorsieht, dürfte sich Solana langfristig bei etwa 150 $ einpendeln.

Auf der anderen Seite des Spektrums bietet der neue Altcoin Rollblock eine hervorragende Investitionsmöglichkeit. Rollblock ist ein neuer Altcoin, der den Online-Glücksspielmarkt in die Enge treibt, und sein Wachstumspotenzial ist phänomenal.

Der Markt ist riesig. Das Online-Glücksspiel ist jährlich über 500 Milliarden Dollar wert und wächst exponentiell. Millionen von Menschen wetten jeden Tag Milliarden – die Hälfte der Fußballmannschaften der englischen Premier League wird von Online-Glücksspielunternehmen gesponsert! Diese Online-Glücksspielunternehmen können jedoch nicht mit Rollblock konkurrieren.

