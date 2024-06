Krypto News: PlayDoge – der Dogecoin-Rivale – vor 100-facher Explosion im Presale! Jetzt kaufen?

PlayDoge, der mobile P2E (Play-to-Earn) Herausforderer von Dogecoin, steht kurz vor einem Preisanstieg. In nur zwei Tagen seit seinem Start hat der $PLAY-Token bereits über 617.000 US-Dollar gesammelt und nähert sich dem Ziel von 787.500 US-Dollar in der ersten Phase des Vorverkaufs.

Der Token befindet sich derzeit in der ersten von mehreren Vorverkaufsphasen und kann für den Tiefstpreis von 0,005 US-Dollar erworben werden. In weniger als 24 Stunden steigt dieser Preis jedoch auf 0,0051 US-Dollar.

Wie Dogecoin basiert auch PlayDoge auf der Shiba Inu Hunderasse, doch hier enden die Gemeinsamkeiten. Während Dogecoin den Titel des Original-Meme-Coins beanspruchen kann, könnte PlayDoge diesen übertreffen, indem es Tamagotchi-ähnliche Begleitspiele in die Smartphone-Ära des 21. Jahrhunderts bringt.

Für diejenigen, die die 90er Jahre nicht miterlebt haben: Tamagotchi-Geräte waren ein viraler Erfolg, bei dem die Besitzer ein virtuelles Haustier pflegten. Allerdings war die Technik damals begrenzt, sodass das Haustier immer irgendwann starb und der Besitzer von vorne beginnen musste.

PlayDoge überwindet diese Einschränkungen, indem es dezentrale Netzwerke und mobiles Gaming integriert. Dadurch wird das Spielerlebnis erheblich verbessert.

Angesichts der beeindruckenden Leistung von BabyDoge steht PlayDoge vor einer möglichen Preisexplosion um das 170-fache. Investoren sollten diese Gelegenheit nicht verpassen, da der Vorverkauf bald endet.

PlayDoge hat das klassische Tamagotchi-Erlebnis nicht nur verbessert, sondern revolutioniert es mit einer Play-to-Earn (P2E) Schicht. Blockchain-basierte dezentrale Netzwerke ermöglichen ein Gameplay, das auf einer belohnungsorientierten Wirtschaft basiert.

Der $PLAY-Token fungiert als transaktionale Wertübertragungsschicht im Gaming-Ökosystem. Spieler erhalten Belohnungen für das Training, Füttern und Pflegen ihrer virtuellen Haustiere. Je intensiver die Pflege, desto größer die Belohnungen.

PlayDoge verbindet den nostalgischen 8-Bit-Stil der klassischen Sega- und Atari-Spiele mit modernen Features. Diese Kombination schafft eine einzigartige Spielerfahrung, die sowohl alte als auch neue Spieler begeistert.

Dank der Play-to-Earn-Mechaniken können Spieler durch das Pflegen ihrer Haustiere und das Erleben abenteuerlicher Reisen Belohnungen verdienen. Diese Mechaniken machen das Spiel nicht nur unterhaltsam, sondern auch finanziell attraktiv.

PlayDoge nutzt die Blockchain-Technologie, um ein transparentes und faires Belohnungssystem zu bieten. Spieler können echte Werte generieren, während sie sich um ihre virtuellen Begleiter kümmern.

Mit dieser innovativen Kombination aus Retro-Charme und modernster Technologie eröffnet PlayDoge eine neue Ära des Companion Gaming. Spieler weltweit können sich auf ein neues, aufregendes Spielerlebnis freuen, das sowohl nostalgisch als auch zukunftsweisend ist.

PlayDoge hebt sich von Dogecoin ab und richtet sich gezielt auf die Zukunft des mobilen Gamings aus. Ein wesentlicher Unterschied liegt im verwendeten Blockchain-System, das auf einem Proof-of-Stake (PoS)-Mechanismus basiert. Dieses System ist weitaus effizienter als das Mining-basierte System von Dogecoin. Effizienz bei Transaktionen ist besonders im Gaming-Bereich von großer Bedeutung.

PlayDoge läuft auf der BNB Chain (ehemals Binance Smart Chain), die von der weltgrößten Kryptobörse Binance entwickelt wurde. Diese Blockchain ermöglicht theoretisch 2.200 Transaktionen pro Sekunde (tps), im Vergleich zu etwa 30 tps bei Dogecoin.

Im Jahr 2023 führte die BNB Chain eine Layer-2-Technologie namens opBNB ein, die sogar 4.700 tps erreicht. Eine hohe Transaktionsrate bedeutet, dass die Play-to-Earn (P2E)-Mechaniken das Gameplay nicht beeinträchtigen, was den Spielspaß der Nutzer sicherstellt.

