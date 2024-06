Krypto News: „Parabolische“ Rallye voraus – 9 Monate lang! Warum Bitcoin jetzt auf bullish schaltet

Jetzt wird’s bullish – das gab’s noch nie! Ein Top-Analyst sagt bei Bitcoin (BTC) eine beispiellose Kurs-Explosion voraus – 9 Monate lang könnte Bitcoin ununterbrochen pumpen! Was steckt dahinter?

Er hat sich die Charts genau angesehen – und dabei eindeutige Signale bemerkt! Top-Analyst TechDev ist überzeugt: Bitcoin (BTC) steht kurz vor einer parabolischen Rallye, die den Vermögenswert monatelang und massiv steigen lässt.

Hintergrund: Bitcoins Ausbruch in Relation zur M1 Geldmenge! Der Branchenbeobachter zeigt seinen mehr als 455.000 Follower auf X (ehemals Twitter) einen Chart, schreibt dazu:

You’re looking at the first breakout of #Bitcoin against M1 money supply since March 2017 when it went historically parabolic for 9 months. pic.twitter.com/KMf73COvNh

Bullish für Anleger: Im Jahr 2024 hat Bitcoin neue Höchststände aufgrund eigener Nachfrage erreicht – ohne gegen M1 auszubrechen. Der Analyst erläutert:

In fact, it represents a textbook breakout of a 5 year broadening wedge.

The last 5 years have been corrective against M1. $BTC is once again impulsive against it for the first time since 2017.

We’ve never seen a #Bitcoin breakout like this one. pic.twitter.com/RuDyyWYm91

— TechDev (@TechDev_52) June 1, 2024