Krypto News: Ripple vs. SEC â€“ Urteil gefallen und prompt explodiert der XRP Kurs

In der Never-Ending Story Ripple vs. SEC ist endlich ein Urteil gefallen. Die Ripple Labs wurden zu einer Strafzahlung von 125 Millionen US-Dollar verurteilt und dem Unternehmen wurde untersagt, dauerhaft gegen die Wertpapiergesetze der USA zu verstoßen. Damit wurde ein Schlussstrich unter eine Auseinandersetzung gesetzt, die die Kryptowelt mittlerweile seit vier Jahren beschäftigt. Was sich im ersten Moment nach einer Niederlage für Ripple anhört, wird allerdings als Sieg gefeiert. Denn eigentlich hatte die SEC eine Strafe in Milliardenhöhe gefordert und das Gericht beziehungsweise Richterin Annalisa Torres hat diese Strafe erheblich gesenkt. Die Strafe muss Ripple innerhalb von 30 Tagen an die US-Behörde zahlen. Das Gericht stellte außerdem fest, dass Ripple mit den Verkäufen von XRP an institutionelle Anleger gegen die US-Wertpapiergesetze verstoßen hat. Dabei handelt es sich aber nicht um Betrug, sondern um nicht registrierte Anlageverträge. Auch die Verkäufe von den beiden Ripple Gründern wurden als Regelkonform bewertet.

Brad Garlinghouse, CEO von Ripple twitterte daraufhin sinngemäß

„Die SEC forderte 2 Mrd. USD, und das Gericht reduzierte diese Forderung um 94 %, da die Justiz erkannte, dass die SEC zu weit gegangen war. Wir respektieren die Entscheidung des Gerichts und haben nun die Klarheit, um unser Geschäft weiter auszubauen. Dies ist ein Sieg für Ripple, die Branche und die Rechtsstaatlichkeit. Der Gegenwind der SEC gegen die gesamte XRP-Gemeinschaft ist damit verschwunden.“ Schon im Juli 2023 hatte die Richterin entschieden, dass der XRP kein Wertpapier ist, wenn der Coin an Privatanleger verkauft wird.

