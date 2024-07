Krypto News: WienerAI erlangt 7 Mio. USD im Presale – Spannung um AI Trading-Bot wächst

WienerAI ($WAI) hat im Token-Vorverkauf 7 Millionen Dollar eingesammelt. Investoren zeigen großes Interesse an dieser vielversprechenden AI-Meme-Münze.

Diese einzigartige Kombination aus Hund, Wurst und AI-Trading-Bot hat in der Krypto-Welt Aufsehen erregt. Sie trägt den Titel “ChatGPT der Krypto”. Die bevorstehende Enthüllung des AI-gestützten Trading-Bots unterstreicht die führende Position von WienerAI. Im Vergleich dazu bleiben andere Trading-Bots wie Floki ($FLOKI) zurück.

Der Token-Vorverkauf bewertet den ERC-20-Token $WAI derzeit bei 0,000724 Dollar. Der Preis soll in weniger als zwei Tagen auf 0,000725 Dollar steigen. Es wäre ein großer Fehler, diese Tokens zu diesem Preis nicht zu erwerben.

WienerAI plant globale Börsenlistungen. Der bereits während des Vorverkaufs erzeugte Hype deutet darauf hin, dass WienerAI das Potenzial hat, an die Spitze der AI-Meme-Münzen aufzusteigen.

Der Erfolg des Vorverkaufs zeigt das Vertrauen der Investoren in WienerAI. Diese Münze kombiniert technologische Innovation mit einer starken Marketingstrategie. WienerAI setzt neue Maßstäbe in der Krypto-Welt und könnte eine bedeutende Rolle im Bereich der AI-Meme-Münzen spielen.

WienerAI hat das Potenzial, die Krypto-Landschaft zu revolutionieren. Investoren sollten diese Gelegenheit nicht verpassen. Die Zukunft von WienerAI sieht vielversprechend aus, und es bleibt spannend, die weiteren Entwicklungen zu verfolgen.

Künstliche Intelligenz und Meme-Münzen prägten den Kryptomarkt in der ersten Hälfte des Jahres 2024. Das wachsende Interesse an Projekten mit einem AI-Twist führte zu einem durchschnittlichen Wachstum von 71,6 % bei den Top-10-AI-Themenmünzen nach Marktkapitalisierung. Das Meme-Coin-Segment, berühmt geworden durch Dogecoin ($DOGE), beeindruckte ebenfalls.

Im gleichen Zeitraum stiegen die Top-Sechs-Token des VanEck’s MarketVector™ Meme Coin Index um 111,28 %. Die gesamten Top-10-Meme-Münzen verzeichneten einen durchschnittlichen Zuwachs von 1834,22 %. Diese Erzählungen treiben den Kryptomarkt an und basieren auf sozialen Trends, neuen Anwendungen und technischen Innovationen.

Vor ein paar Jahren beeinflussten Themen wie Elon Musk und Dogecoin, DeFi (Dezentrale Finanzen), Play-to-Earn (P2E), Move-to-Earn-Spiele, Metaversen und Fortschritte in der AI wie ChatGPT das Handelsverhalten im Kryptomarkt. Diese Entwicklungen ebneten den Weg für die aktuellen Trends.

Consider WienerAI the ChatGPT of crypto.

Not only will the Bot find winning trades with unrivaled accuracy and give meaningful reasoning for its suggestions, but WienerAI is Swap-Enabled–meaning you don’t have to leave the App to place your trades. (3/4) pic.twitter.com/5HFpCmVOHh

— WienerAI (@WienerDogAI) June 11, 2024