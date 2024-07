Krypto News: Bitcoin – Crash unter 58.000 Dollar! Kann BTC den Bärenmarkt jetzt noch verhindern?

Bitcoin ist unter 58.000 Dollar gecrasht, versetzt die Märkte in Panik. Kann BTC den Bärenmarkt jetzt noch verhindern – oder beginnt ein neuer Abwärtstrend?

Bitcoin und Altcoins sehen sich innerhalb der letzten 24 Stunden unter Druck wie seit Monaten nicht mehr. Der BTC Kurs beispielsweise musste -4,47% verlorengeben, fällt immer wieder unter 58.000 Dollar.

Auch Ethereum hat sich empfindlich zurückgezogen – und dabei sämtliche Gewinne wieder abgegeben, die durch die positiven Ethereum ETF News entstanden sind. In Zahlen: -5,13% ist Ethereum seit gestern gefallen – und ein Ende ist noch nicht in Sicht. Krypto-Stratege ChimpZoo schreibt seinen fast 100.000 Followern auf X (früher Twitter):

Die Folge: Der Ether Kurs bewegt sich mit 3.178 Dollar nur noch knapp über der psychologisch wichtigen $3k-Marke. Das bearishe Momentum erstreckt sich dabei nicht nur auf die großen Kryptos, sondern auf alle Coins der Top-100.

Größte Verlierer aktuell: Conflux Coin (CFX) mit einem Rückgang um 14,78% innerhalb der letzten 24 Stunden, Beam (BEAM, -13,79%), Fantom (FTM, -13,68%) und JasmyCoin (JASMY, -13,14%).

Auch die Memecoins crashen, unter den großen Memecoins etwa Pepe Coin (PEPE) mit einem Minus von 12,62%, Dogecoin mit -7,72%, Shiba Inu Coin mit -8,22% und dogwifhat (WIF) mit -11,97%.

Noch heftiger sehen die Korrekturen bei den kleineren Memecoins aus: michi Coin ($MICHI) etwa crasht -24,13%, Jesus Coin (JESUS) -22,94%, bei SPX6900 (SPX) sind es -22,74%. Der Rückgang um satte -9,48% bei der Memecoin-Marktkapitalisierung treibt dafür das Trading-Volumen aufwärts, denn: Viele Anleger steigen aus.

Der Crash bei Bitcoin von mehr als 60.000 Dollar auf 58.000 Dollar beflügelt die Sorge, dass jetzt ein neuer Bärenmarkt beginnt. Top-Analyst Charles Edwards ergänzt auch den Grund, warum sich die Kurse in den letzten Tagen und Wochen noch nicht explosiv aufwärts bewegt haben: So seien Coins im Wert von bis zu 24 Milliarden Dollar auf die Märkte geworfen werden – und das allein in 2024! Edwards an seine mehr als 107.000 Follower:

When you look at the data of the 4 most important players in Bitcoin, we have net flows equivalent to $24B being dumped on the market in 2024. pic.twitter.com/Nf5FXq9SDb

This is why we haven’t mooned yet.

Der Analyst legt damit nahe: Auch wenn die Nachrichtenlage positiv erscheint – hinter den Kulissen steigen zahlreiche Langzeithalter aus, setzen die Preise damit kontinuierlich unter Druck! Die Korrektur, so Edwards, sei „überfällig“.

Doch was bedeutet das für BTC und die Krypto-Märkte? Ist der Bull-Run 2024 vorbei? Top-Trader Rekt Capital glaubt nicht. Seiner Einschätzung nach verzögert sich Bitcoins Ausbruch nach oben lediglich. Der Analyst in einer neuen Prognose:

This is still the trendline to watch for a shift in the trend going forward nonetheless $BTC #Crypto #Bitcoin https://t.co/rn65tPWiMe pic.twitter.com/99Vuekfjpe

Breakout postponed due to a failed retest of the June Downtrend as new support

Auch der beliebte Krypto-Trader Michael van de Poppe sieht den Rücksetzer als Kaufgelegenheit: Viele Altcoins hätten ihre Gewinne vollständig wieder abgegeben, stünden nun vor einem Altcoin-Bullenmarkt.

#Altcoins are the cheapest in three years!

You might wonder whether we’ll be having a bull market for altcoins ever again. I think it’s on the horizon and in this video, I explain which event needs to be happening: https://t.co/kLK5AWuUPS

Multiple arguments can be found for a… pic.twitter.com/KYHIsTE4OX

— Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) July 1, 2024