Tron-Gründer Justin Sun will der deutschen Regierung alle Bitcoin abkaufen – Verhindert er den Crash?

Es geht weiterhin steil bergab am Kryptomarkt. Zwar rufen Analysten immer wieder neue, noch bullishere Kursziele für Bitcoin aus, die Wahrheit sieht aber ganz anders aus. Während sich einige erhofft haben, dass der Kurs im Juli schon bei 100.000 Dollar liegen könnte, ist Bitcoin nun auch unter die 60.000 Dollar Marke gekracht. Deutschland könnte für einen weiteren Crash sorgen, da das deutsche BKA auf Bitcoin im Wert von Milliarden Dollar sitzt und begonnen hat, diese zu kaufen. Justin Sun, der Gründer von Tron (TRX), hat angeboten, die restlichen Bitcoin off-market zu kaufen, um den Crash zu verhindern. Wird das gelingen?

Drei große Player sind es derzeit, die Marktteilnehmer verunsichern und dadurch für fallende Kurse am Kryptomarkt sorgen. Zum einen beginnt die Auszahlung der Gläubiger der insolventen Kryptobörse FTX im Juli. Nachdem die Geschädigten 10 Jahre auf ihre Auszahlung warten mussten und der Bitcoin-Kurs seitdem extrem stark gestiegen ist, ist davon auszugehen, dass die meisten die Gelegenheit nutzen werden, um ihre Gewinne zu realisieren und ihre Bitcoin zu verkaufen. Auch die US-Regierung, die auf Kryptowährungen im Wert von über 13 Milliarden Dollar sitzt, hat mit dem Verkauf kürzlich begonnen und nun hat auch das deutsche BKA Bitcoin für hunderte Millionen Dollar verkauft, die im Movie2k-Fall beschlagnahmt wurden.

Wer denkt, dass Deutschland nach solchen Verkäufen schon bald die Bitcoin ausgehen, der irrt sich. In der Wallet des deutschen Bundeskriminalamtes befinden sich immer noch Coins im Wert von 2,4 Milliarden Dollar. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass die Regierung den Abverkauf im gleichen Tempo fortsetzen wird.

Justin Sun ist als Gründer von Tron (TRX) eine Größe am Kryptomarkt. Dementsprechend verfügt er auch über ein Kapital, das reichen würde, um die Bitcoin der deutschen Regierung zu kaufen. Genau das hat er nun auch angeboten. In einem Tweet hat er heute zu verstehen gegeben, dass er plant, die Bitcoin off-market zu kaufen, um weitere Auswirkungen auf den Kurs zu verhindern.

I am willing to negotiate with the German government to purchase all BTC off-market in order to minimize the impact on the market.

